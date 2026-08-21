Athletic Bilbao trifft am Samstag, 5. September 2026, in San Mamés in Bilbao auf Atlético Madrid.

Beide spanischen Schwergewichte gehen auf der Suche nach wichtigen Punkten in die Partie, um ihre Position nahe der Tabellenspitze zu festigen. Atlético Madrid hat in diesem Duell zuletzt die Nase vorn, nachdem das Team drei der letzten vier Ligaduelle gegen die Basken gewonnen hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid wissen müssen, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid in LaLiga?

Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid findet in San Mamés in Bilbao statt, die Anstoßzeit wird in den offiziellen Terminlisten für diese LaLiga-Partie noch bestätigt.

La Liga - Spielwoche 4 5. Sept. 2026 - 10:15 San Mames

Wie kann man Tickets für Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid im Stadion San Mamés am 5. September 2026 zu kaufen, gibt es diese wichtigsten Kaufoptionen:

1. Offizieller Vereinskanal

Direkt über die Website: Kaufen Sie direkt über das offizielle Ticketportal des Athletic Club.

Verkaufsphasen: Der freie Verkauf beginnt nach möglichen anfänglichen Vorrangsphasen für Mitglieder von Club Athletic .

Ticketbüro: Tickets, darunter auch spezielle barrierefreie Sitzplatzoptionen, können je nach Verfügbarkeit auch direkt an der Stadionkasse von San Mamés erworben werden.

2. Sekundärmärkte

Falls reguläre Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, sind Sekundärmarktplätze wie StubHub die richtige Anlaufstelle. Beachten Sie, dass Wiederverkaufspreise je nach Sitzplatzbereich und Marktnachfrage variieren.

Wie viel kosten Tickets für Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid in San Mamés hängen davon ab, wo Sie kaufen und welchen Sitzplatzbereich Sie wählen:

1. Offizielle Vereinstickets (Nennwert)

Normale Sitzplätze: Tickets zum Nennwert, die direkt vom Athletic Club verkauft werden, beginnen in der Regel bei rund 43 £ bis 60 £ (~50 € – 70 €) für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor ( Fondo ) und reichen bis zu 103 £ – 137 £+ (~120 € – 160 €+) für zentrale Seitenplätze ( Lateral/Tribuna ).

VIP & Hospitality: Offizielle VIP-Matchday-Experience-Pakete ( San Mamés VIP Area ) starten in der Regel bei rund 171 £ – 300 £+ (~200 € – 350 €+) und beinhalten bevorzugte Sitzplätze sowie Catering.

2. Sekundärmarktplätze & Ticket-Wiederverkäufer

Aufgrund der hohen Nachfrage bei hochklassigen LaLiga-Spielen variieren die auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub angebotenen Tickets je nach Echtzeit-Marktnachfrage:

Startpreis: Die Preise für Wiederverkaufstickets beginnen bei rund 84 £ – 86 £ (~90 £ – 94 £) für Plätze im Oberrang oder allgemeine Sitzplätze.

Durchschnittspreis: Der Durchschnittspreis über die Standardkategorien hinweg liegt je nach Nähe zum Spielfeld bei rund 183 £ – 330 £ .

Premium- & VIP-Wiederverkauf: Zentrale Plätze im Unterrang und Hospitality-Wiederverkaufsoptionen reichen von 513 £ bis über 733 £+ .

Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid

Die letzten fünf Spiele von Athletic Bilbao fanden allesamt in der Vorbereitung statt und brachten eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete am 14. August mit einer 0:1-Niederlage gegen Atalanta, zudem verlor das Team am 9. August mit 1:3 gegen Marseille. Siege gegen Burgos CF und Racing Santander, beide mit 3:0, sorgten für positivere Momente, während ein 2:2 gegen Eibar das Vorbereitungsprogramm abrundete. Bilbao erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sechs.

Atlético Madrids letzte fünf Spiele brachten zwei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen hervor, wobei das jüngste Ergebnis ein Pflichtspielerfolg war: ein 2:0-Sieg in LaLiga gegen Malaga am 19. August. In der Vorbereitung gab es einen 2:1-Sieg gegen Marseille und ein 4:1 gegen Getafe, doch Niederlagen gegen Manchester City (1:3) und Manchester United (1:2) offenbarten Schwachstellen. In diesen fünf Spielen erzielte Atlético zehn Tore und kassierte sieben.

Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 25. April 2026 statt, als Atlético Madrid zu Hause in LaLiga mit 3:2 gewann. Davor besiegte Athletic Bilbao Atlético im Dezember 2025 in San Mamés mit 1:0. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat Atlético Madrid dreimal gewonnen und Athletic Bilbao einmal, hinzu kommen ein weiterer Sieg von Atlético im März 2025 sowie ein Auswärtssieg von Atlético in San Mamés im August 2024.

Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid: Tabelle

In der frühen LaLiga-Tabelle 2026/27 liegt Atlético Madrid nach dem Sieg am ersten Spieltag auf Platz drei, während Athletic Bilbao Zehnter ist.