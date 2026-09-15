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So bekommt ihr Tickets für Aston Villa gegen Brentford: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Aston Villa trifft in der Premier League auf Brentford. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Aston Villa trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Villa Park in Birmingham auf Brentford.

Brentford geht in diese Partie, nachdem das vorherige Ligaduell im Februar 2026 im Villa Park mit 1:0 gegen Aston Villa gewonnen wurde. Die historische Bilanz im direkten Vergleich zeigt ein umkämpftes Duell zwischen den beiden Klubs, darunter 8 Unentschieden in insgesamt 18 Begegnungen.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Aston Villa gegen Brentford zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anpfiff von Aston Villa gegen Brentford in der Premier League?

Aston Villa gegen Brentford findet im Villa Park in Birmingham statt.

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Premier League - Spielwoche 6
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Wie kann man Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Brentford kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Brentford im Villa Park zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

  • Offizielle Klub-Website (Aston Villa FC): Kaufen Sie direkt über das offizielle Ticketportal von Aston Villa. Tickets werden in gestaffelten Verkaufsphasen freigegeben: Vorrang haben zunächst offizielle Claret Members, gefolgt von Dauerkarteninhabern, die zusätzliche Gästetickets kaufen können, und schließlich einem freien Verkauf für das verbleibende Kontingent. Alle Heimtickets werden digital über die offizielle Aston-Villa-App für Apple Wallet oder Google Wallet ausgegeben.   
  • Tickets für Auswärtsfans (Brentford FC): Wenn Sie Brentford unterstützen, muss das Auswärtskontingent direkt über die offizielle Ticket-Website von Brentford von registrierten offiziellen Mitgliedern gekauft werden.
  • Hospitality- und Premium-Sitzplätze: Spieltags-Hospitality, VIP-Pakete und General-Admission-Plus-Optionen (GA+) können direkt über die offizielle Hospitality-Abteilung von Aston Villa gebucht werden. Für diese Tickets ist in der Regel keine vorherige Mitgliedschaftshistorie erforderlich.
  • Sekundäre Ticket-Marktplätze: Wenn offizielle Eintrittskarten für den allgemeinen Verkauf ausverkauft sind, sind Tickets oft auf sekundären Ticket-Aggregator-Plattformen wie StubHub erhältlich. Bedenken Sie, dass die Preise auf sekundären Plattformen je nach Marktnachfrage schwanken können.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Brentford?

Für das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Brentford im Villa Park gilt: Bei offiziellen Spieltickets für den allgemeinen Verkauf, die direkt beim Klub gekauft werden, liegen die Preise zum Nennwert ungefähr in den folgenden Bereichen:

Standardpreise für Erwachsene

  • Zone 1 (zentrale Längsseiten-Sicht): 62,00 £ bis 86,50 £  
  • Zone 2: 56,00 £ bis 81,00 £  
  • Zone 3: 51,50 £ bis 75,00 £  
  • Zone 4 (obere Ränge / Ecken): 49,50 £ bis 61,00 £  

Ermäßigte Preise & Juniorentarife

  • Senioren (über 66) & junge Erwachsene (unter 21): 33,00 £ bis 65,00 £  
  • Junioren (unter 18 / unter 14): 14,50 £ bis 61,50 £  

Hospitality-Optionen

  • Spieltags-Hospitality & VIP-Pakete: General Admission Plus (GA+) und Premium-Lounge-Pakete beginnen bei 130 £ und reichen bis zu 350 £+ pro Person.  

Aston Villa gegen Brentford in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Aston Villa gegen Brentford

Aston Villa hat die letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben allesamt verloren und dabei eine Bilanz von null Siegen, null Unentschieden und fünf Niederlagen produziert. Der letzte Auftritt endete am 31. August in der Premier League mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Arsenal, zuvor setzte es im vorherigen Ligaspiel eine 0:4-Niederlage gegen Brighton. Villa kassierte in der Vorbereitung außerdem Niederlagen gegen Borussia Moenchengladbach und Bayern München und unterlag zudem Paris Saint-Germain im UEFA-Superpokal. In diesen fünf Spielen erzielte Villa drei Tore und kassierte zehn.

Brentford präsentiert sich in starker Form und hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen sowie einmal unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war am 30. August ein 1:1 bei Leeds United, davor besiegte Brentford in der Premier League Tottenham Hotspur mit 3:0 und fertigte Eintracht Frankfurt in einem Testspiel der Vorbereitung mit 7:0 ab. Die Bees gewannen zudem mit 6:1 bei Birmingham City im Carabao Cup. In den letzten fünf Spielen erzielte Brentford 15 Tore und kassierte zwei.

AVL

AVL - Form

BHA
N4-0
ARS
N0-1
HUL
U0-0
CLB
S2-3
NFO
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BRE

BRE - Form

TOT
S3-0
BIR
S1-6
LEE
U1-1
SUN
U1-1
BOU
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Aston Villa gegen Brentford: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs endete am 1. Februar 2026 in der Premier League mit einem 1:0-Sieg von Brentford im Villa Park. In den letzten fünf direkten Duellen hat Brentford dreimal gewonnen, Aston Villa einmal und eine Partie endete unentschieden, ein 1:1 im Carabao Cup im September 2025. Villas einziger Sieg in diesem Zeitraum war ein 1:0-Auswärtserfolg bei Brentford im März 2025.

Head to Head

Aston VillaUnentschiedenBrentford
2
0
3
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Brentford badge
Brentford
BRE
1
END
England EFL Cup
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Brentford badge
Brentford
BRE
1
END
5Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle: Aston Villa gegen Brentford

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
440081+712
S
S
S
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
S
S
S
S
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
S
U
U
S
4
HullHullHUL
422052+38
U
U
S
S
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
S
U
N
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
4211109+17
U
N
S
S
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
U
U
U
S
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
U
S
U
U
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
U
U
U
S
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
S
N
N
S
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
S
U
U
N
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
N
U
S
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
N
U
S
N
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
N
U
S
N
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
U
U
U
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
N
S
N
N
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
U
U
N
N
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
U
N
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
N
U
N
N
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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