Am Montag, den 31. August, steht ein großes Ereignis bevor, wenn Aston Villa den amtierenden Premier-League-Meister Arsenal empfängt. Nichts kommt an ein Flutlichtspiel unter der Woche im Villa Park heran, und ihr könnt dabei sein, wenn ihr euch noch heute eure Plätze sichert.

Auch wenn sich manche Fans vielleicht eine leichtere erste Heimaufgabe gewünscht hätten, sollten sie nicht vergessen, dass Villa unter der großartigen, mehr als dreijährigen Ära von Unai Emery den titeljagenden FC Arsenal im Villa Park bereits zweimal geschlagen hat und in der Saison 2023/24 gegen Arsenal sogar Hin- und Rückspiel gewann.

Der 2:1-Sieg gegen Arsenal im Villa Park in der vergangenen Saison war einer der denkwürdigsten Erfolge der Spielzeit, als Emiliano Buendias Treffer in der 95. Minute die Fans in der Holte End in Ekstase versetzte.

Steht uns der nächste Villa-Park-Klassiker bevor? GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Aston Villa gegen Arsenal zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Arsenal statt?

Aston Villa gegen Arsenal ist für Montag, den 31. August, mit Anstoß um 20 Uhr BST im Villa Park in Birmingham angesetzt.

Premier League - Spielwoche 2 31. Aug. 2026 - 15:00 Villa Park

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Arsenal

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner angeboten werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Ticketlotterien ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wenn ihr kurzfristig noch Tickets sucht, können Fans diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Arsenal?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Kategorie des Spiels:

Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze entlang der Längsseiten sowie Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Ticketlotterien oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und diese mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedschaftsauslosungen.

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