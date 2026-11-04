Im King’s Cup wird es spannend: Der Riad-Klub Al Nassr empfängt Al Kholood im Achtelfinale im Al-Awwal Park. Im prestigeträchtigen nationalen Pokalwettbewerb des Königreichs kämpfen beide Mannschaften um den Einzug ins Viertelfinale.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zum Ticketverkauf und erklärt, wie Ihr Euch jetzt Karten sichern könnt.

Wann beginnt Al Nassr FC gegen Al Kholood im King Cup?

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie im King Cup liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anpfiff noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo gibt es Tickets für Al Nassr gegen Al Kholood?

Offizielle Tickets für Spiele von Al Nassr im King’s Cup werden hauptsächlich über offizielle saudische Sportticket-Plattformen wie Webook und die Ticketkanäle des Klubs verkauft. Fans sollten diese Angebote während des offiziellen Vorverkaufs und des regulären Verkaufs zuerst prüfen, um sich reguläre Eintrittskarten zum Originalpreis zu sichern.

GrintaHub ist eine Anlaufstelle, wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. Über Zweitmarkt-Plattformen können Fans nach dem günstigsten verfügbaren Ticket suchen, damit sie auch nach dem Ausverkauf des offiziellen Kontingents dabei sein können.

Wie viel kosten Tickets für Al Nassr gegen Al Kholood?

Beim offiziellen Ticketanbieter beginnen die Preise für reguläre Plätze auf den Standardtribünen bei etwa 30 bis 40 SAR. Damit lässt sich Pokalfußball zu einem erschwinglichen Preis live verfolgen.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei GrintaHub, beginnen die Ticketpreise bei ungefähr 75 SAR. So haben Fans eine weitere Möglichkeit, sich das günstigste verfügbare Ticket zu sichern, wenn das offizielle Kontingent erschöpft ist.

Al Nassr FC gegen Al Kholood im King Cup: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Nassr FC und Al Kholood

Al Nassr hat seine letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League und der AFC Champions League Elite allesamt gewonnen. Zuletzt gab es einen 6:2-Sieg gegen Pakhtakor Tashkent, davor gewann Al Nassr in der Liga mit 5:3 gegen Al Kholood. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft 18 Tore und kassierte acht Gegentreffer. Außerdem gelangen Siege gegen Al-Faisaly, Neom SC und Neftchi Fargona.

Al Kholood hat seine letzten fünf Spiele allesamt verloren und dabei keinen einzigen Sieg verbucht. Zuletzt unterlag die Mannschaft Al-Ettifaq mit 0:3, davor verlor sie in der Liga mit 3:5 gegen Al Nassr. In diesen fünf Partien kassierte Al Kholood 13 Gegentore und erzielte nur fünf Treffer. Weitere Niederlagen gab es gegen Al-Faisaly, Al Qadsiah und Al Riyadh.

Al Nassr FC gegen Al Kholood: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs am 29. Oktober 2026 in der Saudi Pro League aufeinander. Al Nassr gewann im Al-Awwal Park mit 5:3. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Al Nassr vier, eines endete unentschieden. Insgesamt erzielte der Klub dabei 13 Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das einzige Spiel, das Al Nassr nicht gewann, endete im Oktober 2024 bei Al Kholood mit 3:3.