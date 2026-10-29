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Argentinien Primera Division
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So bekommt ihr Last-Minute-Tickets für Boca Juniors gegen River Plate: Preise in der Liga Profesional, Infos zum Superclásico-Spiel und mehr

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Boca Juniors trifft in der Liga Profesional auf River Plate. So sichern Sie sich Ihre Tickets

Der Superclásico zwischen Boca Juniors und River Plate gilt weithin als die intensivste und mitreißendste Klub-Rivalität im Weltfußball. In Buenos Aires treffen dabei die beiden erfolgreichsten Klubs Argentiniens vor Zehntausenden singenden und trommelnden Fans aufeinander.

Wann ist Anstoß bei Boca Juniors gegen River Plate in der Liga Profesional?

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Argentinien Primera Division - Spielwoche 15

Hinweis: Spieltermine im argentinischen Vereinsfußball können aufgrund von Anforderungen der TV-Übertragung und örtlichen Sicherheitsanordnungen kurzfristig auf einen anderen Tag oder eine andere Anstoßzeit verlegt werden. Prüfen Sie den endgültigen Spieltermin immer 72 bis 96 Stunden vor dem Anstoß.

Wie kann man Tickets für Boca Juniors gegen River Plate kaufen?

Wer verstehen will, wie man Zugang zum Superclásico erhält, muss drei Vereinsregeln kennen:

  1. Vorrang für Vereinsmitglieder (Socios): Boca Juniors arbeitet mit einem Mitgliedschaftssystem (Soy Socio). Aktive Mitglieder (socios activos) erhalten Zugang zum Spiel auf Grundlage ihrer bisherigen Stadionbesuche (filtros). Weil die Nachfrage unter den Mitgliedern die gesamte Stadionkapazität übersteigt, verkauft der Klub keine Tickets im freien Verkauf über seine Kassen.
  2. Identitätsprüfung (Tribuna Segura): Das argentinische Sicherheitsministerium setzt das Programm Tribuna Segura an allen Stadioneingängen durch. Alle Besucher müssen an Polizeikontrollpunkten einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen, dessen Daten mit denen in der Ticketdatenbank übereinstimmen. Für Argentinier ist das der nationale DNI, für ausländische Besucher der Reisepass im Original.
  3. Form des Zutrittsnachweises: Je nach zugewiesener Sitzplatzkategorie und zugewiesenem Bereich erfolgt der Einlass mit elektronischen Mitgliedsausweisen, physischen Magnetkarten oder personalisierten digitalen QR-Codes.

Boca Juniors gegen River Plate in der Liga Profesional: Alles Wissenswerte

Die Form von Boca Juniors und River Plate

Boca Juniors hat in den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und ein Unentschieden verbucht und blieb dabei ungeschlagen. Zuletzt gewann Boca am 12. September in der Liga Profesional mit 3:1 gegen Central Cordoba de Santiago, nachdem am 9. September ein 1:0-Sieg gegen Sao Paulo in der Copa Sudamericana gelungen war. Beim 2:2 gegen Gimnasia Mendoza am 5. September ließ Boca in dieser Phase als einzigem Spiel Punkte liegen. In den fünf Partien erzielte Boca sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer.

River Plate hat von den letzten fünf Spielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt siegte River am 12. September in der Liga Profesional auswärts bei Atletico Tucuman mit 2:1. In dieser Phase gewann der Klub zudem auswärts mit 3:1 gegen Independiente Rivadavia und mit 3:2 gegen Banfield. Die einzige Niederlage gab es gegen Santa Fe in der Copa Sudamericana. In diesen fünf Partien erzielte River neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

BOC

BOC - Form

INS
U2-2
VAS
N0-1
TAL
S2-1
VAS
S1-3
IND
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RIV

RIV - Form

HUR
N1-2
EST
S1-0
SAR
U1-1
BEL
S0-3
RAC
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Boca Juniors gegen River Plate: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs am 19. April 2026 in der Liga Profesional aufeinander. River Plate empfing Boca Juniors und verlor mit 0:1. Zuvor hatte Boca im November 2025 zu Hause mit 2:0 gegen River gewonnen. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen liegt Boca Juniors mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von River und einem Unentschieden vorn. Dazu zählt ein 3:2-Sieg von Boca bei River in der Copa de la Liga Profesional im April 2024.

Head to Head

Boca JuniorsUnentschiedenRiver Plate
3
0
2
Argentinien Primera Division
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River Plate
RIV
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
END
Argentinien Primera Division
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Boca Juniors
BOC
2
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River Plate
RIV
0
END
Argentinien Primera Division
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
END
Argentinien Primera Division
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
River Plate badge
River Plate
RIV
1
END
Copa de la Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
3
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Boca Juniors gegen River Plate: Tabellenstand

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