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UEFA Super Cup
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Book PSG vs Aston Villa Tickets

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So bekommt ihr kurzfristig Tickets für den UEFA Super Cup 2026: Tickets für PSG gegen Aston Villa, Preise in Salzburg und mehr

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Aston Villa
Ousmane Dembélé

Du könntest nach Österreich reisen, um eines der Highlights des europäischen Fußballkalenders zu erleben

Der UEFA Super Cup, das jährliche Duell zwischen dem Sieger der Champions League und dem Titelträger der Europa League, findet am 12. August in Österreich statt.

Vor zwölf Monaten wurde PSG im Super Cup von Tottenham bis an die Grenzen gefordert. Nuno Mendes verwandelte den entscheidenden Elfmeter und versetzte die französischen Fans in Ekstase. Diesmal sind es erneut englische Gegner für die Mannschaft von Luis Enrique, denn Aston Villa reist nach Salzburg und will auf den beeindruckenden 3:0-Sieg im Europa-League-Finale gegen Freiburg aufbauen.

Lassen Sie sich von GOAL alle wichtigen Infos zu den Tickets für den UEFA Super Cup geben, darunter wo Sie sie kaufen können, was sie kosten und vieles mehr.

Wann findet der UEFA Super Cup statt: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa?

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UEFA Super Cup - Finale
Red Bull Arena

So kaufen Sie Tickets für den UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa

Das Bewerbungsfenster für Tickets für die breite Öffentlichkeit für den UEFA Super Cup wurde am 16. Juni offiziell über die UEFA-Website geöffnet. Diese erste Phase lief bis zum 23. Juni, wobei 9.000 Tickets über ein Losverfahren an neutrale Fans vergeben wurden.

Was die Klubs selbst betrifft, erhielt jeder 7.000 Tickets. Das exklusive Ticketfenster von Aston Villa öffnete am 25. Juni, und PSG verteilte und koordinierte den Verkauf seiner Karten ebenfalls intern, und zwar Mitte bis Ende Juni.

Auch wenn die offiziellen Ticketbewerbungen für die breite Öffentlichkeit und die von den Klubs koordinierten Verkaufsphasen inzwischen geschlossen sein dürften, können Plätze weiterhin über die UEFA-Ticket-Resale-Plattform oder verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub gesichert werden.

Wie viel kosten Tickets für den UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für den UEFA Super Cup lagen zwischen 30 € und 150 €, aufgeschlüsselt wie folgt:

  • Fans First (Klubkontingente): 30 €
  • Kategorie 3: 50 €
  • Kategorie 2: 90 €
  • Kategorie 1: 150 €
  • Barrierefreie Tickets: 30 € (einschließlich eines kostenlosen Begleitplatzes)

Behalten Sie kurz vor dem Termin die offiziellen Ticketportale der Klubs und der UEFA im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und schauen Sie auch auf Zweitmarktplätzen wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Wo wird der UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa ausgetragen?

Red Bull Arena (Salzburg)

Die Red Bull Arena, die bei UEFA-Klubwettbewerben auch als Stadion Salzburg bekannt ist, ist ein Fußballstadion in Wals-Siezenheim, einem Vorort von Salzburg. Sie wurde 2003 offiziell eröffnet und ist die Heimspielstätte des österreichischen Bundesligisten FC Red Bull Salzburg.

Obwohl die offizielle Kapazität der Red Bull Arena bei 30.188 liegt, variiert die Stadionkonfiguration je nach ausgetragenem Wettbewerb. Für den UEFA Super Cup 2026 wird eine Kapazität von 28.500 erwartet.

Es könnte das erste Mal sein, dass der Austragungsort ein großes UEFA-Klubfinale ausrichtet, doch während der EM 2008 fanden dort alle drei Gruppenspiele Griechenlands statt. Die Mannschaft war damals amtierender Europameister.

Wer sind die jüngsten Sieger des UEFA Super Cups?

Jahr

Sieger

Finalist

Ergebnis

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4:3 i. E.

2024

Real Madrid

Atalanta

2:0

2023

Manchester City

Sevilla

5:4 i. E.

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2:0

2021

Chelsea

Villarreal

6:5 i. E.

2020

Bayern München

Sevilla

2:1 n. V.

2019

Liverpool

Chelsea

5:4 i. E.

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4:2 n. V.

2017

Real Madrid

Manchester United

2:1

2016

Real Madrid

Sevilla

3:2 n. V.

UEFA Super Cup: Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris Saint-Germain gegen Aston Villa

PSG

PSG - Form

RCL
S0-2
PAR
N2-1
ARS
S1-1
MLL
N3-0
MUN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
AVL

AVL - Form

WAL
S0-5
POR
N2-1
RSO
N2-4
BGP
S1-3
FCB
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Direkter Vergleich

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenAston Villa
1
0
1
Champions League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
5Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Team-News

Paris Saint-Germain vs Aston Villa Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aufstellung
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
39M. Safonov51W. Pacho5Marquinhos2A. Hakimi25N. Mendes17Vitinha87J. Neves33W. Zaire-Emery11M. Akliouche7K. Kvaratskhelia10Ousmane Dembélé40M. Bizot14P. Torres2M. Cash22I. Maatsen3Victor Nilsson Lindelöf17A. Garnacho35J. Gomes8B. Kamara10E. Buendia7J. McGinn18T. Abraham
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

Aston Villa

Trainer

  • Luis Enrique
  • U. Emery

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