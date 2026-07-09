Die mexikanische Männer-Nationalmannschaft entfachte während ihres Turnierlaufs im eigenen Land die Leidenschaft einer ganzen Nation, doch ihre mitreißende Reise bei der WM 2026 fand im Achtelfinale offiziell ein emotionales Ende.

Nachdem Mexiko die Gruppe A ungeschlagen überstanden und Ecuador in der Runde der letzten 32 besiegt hatte, wurde die mutige Kampagne des Teams im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt durch eine effiziente englische Mannschaft in einem packenden 2:3 gestoppt.

Die Nachfrage nach Tickets für Spiele in ikonischen mexikanischen Stadien spiegelt das große fußballerische Erbe des Gastgeberlandes wider. Auch Fans aus der Ferne können ihre Turnierstrategie vorbereiten, indem sie sich erstklassige Willkommensangebote bei etablierten Buchmachern sichern. Besuchen Sie unseren Promo-Guide, um unseren verifiziertenzu entdecken und sich noch heute Ihren Bonus zu sichern.

Auch wenn das Gastgeberland nicht mehr im Rennen ist, weigern sich mexikanische Fußballfans, die vom Turnierfieber gepackt wurden, den Zauber verfliegen zu lassen.

Der hochkarätige K.-o.-Baum ist nun vollständig in die Vereinigten Staaten verlagert worden, was bedeutet, dass Reisen zu den kommenden US-Spielorten nötig sind, um die entscheidende Phase des Turniers live zu erleben.

Vollständiger Spielplan der anstehenden WM-2026-Partien

Datum & Anstoßzeit Spieldetails Ort Tickets 9. Juli, Anstoß 18 Uhr EDT Viertelfinale 1: Frankreich gegen Marokko Gillette Stadium (Boston), USA Tickets kaufen 10. Juli, Anstoß 18 Uhr PDT Viertelfinale 2: Spanien gegen Belgien SoFi Stadium (Los Angeles), USA Tickets kaufen 11. Juli, Anstoß 16 Uhr EDT Viertelfinale 3: Norwegen gegen England Hard Rock Stadium (Miami), USA Tickets kaufen 11. Juli, Anstoß 18 Uhr CDT Viertelfinale 4: Argentinien gegen die Schweiz Arrowhead Stadium (Kansas City), USA Tickets kaufen 14. Juli, Anstoß 19 Uhr CDT Halbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/Belgien Dallas Stadium, USA Tickets kaufen 15. Juli, Anstoß 20 Uhr EDT Halbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/Schweiz Atlanta Stadium, USA Tickets kaufen 18. Juli, Anstoß 15 Uhr EDT Spiel um Platz 3: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz Miami Stadium, USA Tickets kaufen 19. Juli, Anstoß 15 Uhr EDT WM-Finale: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz New York New Jersey Stadium, USA Tickets kaufen

Wie man Tickets für WM-2026-Spiele in Mexiko bekommt

Stand heute sind die großen offiziellen Ticketlotterien für die WM, darunter der Visa Presale, die Early Ticket Draw und die Random Selection Draw nach der Auslosung, offiziell abgeschlossen.

Da in diesen Phasen mehr als 500 Millionen Anfragen bearbeitet wurden, ist die primäre Verfügbarkeit nun auf einem historischen Tiefstand.

Das müssen Sie auf einen Blick wissen:

Die Last-Minute-Sales-Phase läuft derzeit und wurde am 1. April gestartet. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich dabei nicht um eine Lotterie. Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Das ist die letzte Möglichkeit, offizielle Tickets direkt von der FIFA zu kaufen.

läuft derzeit und wurde am 1. April gestartet. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich dabei nicht um eine Lotterie. Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Das ist die letzte Möglichkeit, offizielle Tickets direkt von der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Resale-Marktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun das wichtigste autorisierte Ziel für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun das wichtigste autorisierte Ziel für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt. Alternativ können Fans auf Zweitmarktplätze wie StubHub für Last-Minute-Tickets ausweichen. Denken Sie daran, die AGB aller Zweitplattformen für die Tickets zu prüfen, die Sie kaufen.

Wie viel kosten Tickets für WM-2026-Spiele in Mexiko?

Spieltickets für FIFA-WM-2026-Partien in Mexiko sind in die folgenden Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie im unteren Sitzrang.

Die teuerste Kategorie im unteren Sitzrang. Kategorie 2: Umfasst Ober- und Unterrang außerhalb der Bereiche von Kategorie 1.

Umfasst Ober- und Unterrang außerhalb der Bereiche von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im Oberrang, außerhalb von Kategorie 1 und 2.

Hauptsächlich im Oberrang, außerhalb von Kategorie 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie im Oberrang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise haben im Verlauf der verschiedenen Ticketfreigaben und Verkaufsphasen geschwankt. Frühe Schätzungen sind unten aufgeführt:

Phase Ticketpreisspanne Gruppenphase (exkl. Gastgebernationen) 60 $ - 620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas & Mexikos) 75 $ - 2.735 $ Runde der letzten 32 105 $ - 750 $ Achtelfinale 170 $ - 980 $

Welche Spielorte gibt es bei der WM 2026 in Mexiko?

Die in Mexiko ausgetragenen Spiele der FIFA-WM 2026 finden in den folgenden drei Stadien statt:

Estadio Banorte (Mexiko-Stadt): Kapazität: 83.000

Kapazität: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): Kapazität: 53.500

Kapazität: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Kapazität: 48.000

Was man von den WM-2026-Spielen in Mexiko erwarten kann

Schon bei früheren WM-Ausgaben in Mexiko gab es riesige und leidenschaftliche Zuschauermengen, und auch diesmal werden bei allen Spielen wieder große Besucherzahlen erwartet, obwohl sich das Land die Gastgeberrolle mit den Vereinigten Staaten und Kanada teilt.

Mexikos 40-jähriges Warten auf die Rückkehr des größten Turniers im Sport auf heimischen Boden ist fast vorbei. Das lateinamerikanische Land war 1970 und 1986 Gastgeber denkwürdiger Weltmeisterschaften und wird das erste Land, das das Männerturnier dreimal ausrichtet oder mitausrichtet.

Die Tatsache, dass Mexikos bisher beste WM-Ergebnisse beide bei Heimturnieren erzielt wurden, nämlich das Erreichen der Runde der letzten Acht 1970 und 1986, wird allen El-Tri-Fanatikerinnen und -Fanatikern Mut machen, ihr Team live zu verfolgen.

Ein weiterer Schub für die mexikanischen Massen ist, dass ihre Mannschaft seit einer 0:1-Niederlage gegen Chile im Oktober 2018 auf heimischem Boden kein Länderspiel mehr verloren hat, das ist eine Serie von 20 ungeschlagenen Partien und sie hält weiter an.

Zu den weiteren Nationen neben Mexiko, die mindestens zwei WM-2026-Spiele auf mexikanischem Boden bestreiten, gehören Südafrika, Südkorea, Kolumbien und Tunesien.