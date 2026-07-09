Die mexikanische Männer-Nationalmannschaft entfachte während ihres Turnierlaufs im eigenen Land die Leidenschaft einer ganzen Nation, doch ihre mitreißende Reise bei der WM 2026 fand im Achtelfinale offiziell ein emotionales Ende.
Nachdem Mexiko die Gruppe A ungeschlagen überstanden und Ecuador in der Runde der letzten 32 besiegt hatte, wurde die mutige Kampagne des Teams im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt durch eine effiziente englische Mannschaft in einem packenden 2:3 gestoppt.Die Nachfrage nach Tickets für Spiele in ikonischen mexikanischen Stadien spiegelt das große fußballerische Erbe des Gastgeberlandes wider. Auch Fans aus der Ferne können ihre Turnierstrategie vorbereiten, indem sie sich erstklassige Willkommensangebote bei etablierten Buchmachern sichern. Besuchen Sie unseren Promo-Guide, um unseren verifizierten betwinner promo code zu entdecken und sich noch heute Ihren Bonus zu sichern.
Auch wenn das Gastgeberland nicht mehr im Rennen ist, weigern sich mexikanische Fußballfans, die vom Turnierfieber gepackt wurden, den Zauber verfliegen zu lassen.
Der hochkarätige K.-o.-Baum ist nun vollständig in die Vereinigten Staaten verlagert worden, was bedeutet, dass Reisen zu den kommenden US-Spielorten nötig sind, um die entscheidende Phase des Turniers live zu erleben.
Vollständiger Spielplan der anstehenden WM-2026-Partien
|Datum & Anstoßzeit
|Spieldetails
|Ort
|Tickets
|9. Juli, Anstoß 18 Uhr EDT
|Viertelfinale 1: Frankreich gegen Marokko
|Gillette Stadium (Boston), USA
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|10. Juli, Anstoß 18 Uhr PDT
|Viertelfinale 2: Spanien gegen Belgien
|SoFi Stadium (Los Angeles), USA
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|11. Juli, Anstoß 16 Uhr EDT
|Viertelfinale 3: Norwegen gegen England
|Hard Rock Stadium (Miami), USA
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|11. Juli, Anstoß 18 Uhr CDT
|Viertelfinale 4: Argentinien gegen die Schweiz
|Arrowhead Stadium (Kansas City), USA
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|14. Juli, Anstoß 19 Uhr CDT
|Halbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/Belgien
|Dallas Stadium, USA
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|15. Juli, Anstoß 20 Uhr EDT
|Halbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/Schweiz
|Atlanta Stadium, USA
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|18. Juli, Anstoß 15 Uhr EDT
|Spiel um Platz 3: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz
|Miami Stadium, USA
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|19. Juli, Anstoß 15 Uhr EDT
|WM-Finale: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz
|New York New Jersey Stadium, USA
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Wie man Tickets für WM-2026-Spiele in Mexiko bekommt
Stand heute sind die großen offiziellen Ticketlotterien für die WM, darunter der Visa Presale, die Early Ticket Draw und die Random Selection Draw nach der Auslosung, offiziell abgeschlossen.
Da in diesen Phasen mehr als 500 Millionen Anfragen bearbeitet wurden, ist die primäre Verfügbarkeit nun auf einem historischen Tiefstand.
Das müssen Sie auf einen Blick wissen:
- Die Last-Minute-Sales-Phase läuft derzeit und wurde am 1. April gestartet. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich dabei nicht um eine Lotterie. Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Das ist die letzte Möglichkeit, offizielle Tickets direkt von der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Resale-Marktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun das wichtigste autorisierte Ziel für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt.
- Alternativ können Fans auf Zweitmarktplätze wie StubHub für Last-Minute-Tickets ausweichen. Denken Sie daran, die AGB aller Zweitplattformen für die Tickets zu prüfen, die Sie kaufen.
Wie viel kosten Tickets für WM-2026-Spiele in Mexiko?
Spieltickets für FIFA-WM-2026-Partien in Mexiko sind in die folgenden Kategorien unterteilt:
- Kategorie 1: Die teuerste Kategorie im unteren Sitzrang.
- Kategorie 2: Umfasst Ober- und Unterrang außerhalb der Bereiche von Kategorie 1.
- Kategorie 3: Hauptsächlich im Oberrang, außerhalb von Kategorie 1 und 2.
- Kategorie 4: Die günstigste Kategorie im Oberrang außerhalb der anderen Kategorien.
Die Preise haben im Verlauf der verschiedenen Ticketfreigaben und Verkaufsphasen geschwankt. Frühe Schätzungen sind unten aufgeführt:
|Phase
|Ticketpreisspanne
|Gruppenphase (exkl. Gastgebernationen)
|60 $ - 620 $
|Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas & Mexikos)
|75 $ - 2.735 $
|Runde der letzten 32
|105 $ - 750 $
|Achtelfinale
|170 $ - 980 $
Welche Spielorte gibt es bei der WM 2026 in Mexiko?
Die in Mexiko ausgetragenen Spiele der FIFA-WM 2026 finden in den folgenden drei Stadien statt:
- Estadio Banorte (Mexiko-Stadt): Kapazität: 83.000
- Estadio BBVA (Guadalupe): Kapazität: 53.500
- Estadio Akron (Zapopan): Kapazität: 48.000
Was man von den WM-2026-Spielen in Mexiko erwarten kann
Schon bei früheren WM-Ausgaben in Mexiko gab es riesige und leidenschaftliche Zuschauermengen, und auch diesmal werden bei allen Spielen wieder große Besucherzahlen erwartet, obwohl sich das Land die Gastgeberrolle mit den Vereinigten Staaten und Kanada teilt.
Mexikos 40-jähriges Warten auf die Rückkehr des größten Turniers im Sport auf heimischen Boden ist fast vorbei. Das lateinamerikanische Land war 1970 und 1986 Gastgeber denkwürdiger Weltmeisterschaften und wird das erste Land, das das Männerturnier dreimal ausrichtet oder mitausrichtet.
Die Tatsache, dass Mexikos bisher beste WM-Ergebnisse beide bei Heimturnieren erzielt wurden, nämlich das Erreichen der Runde der letzten Acht 1970 und 1986, wird allen El-Tri-Fanatikerinnen und -Fanatikern Mut machen, ihr Team live zu verfolgen.
Ein weiterer Schub für die mexikanischen Massen ist, dass ihre Mannschaft seit einer 0:1-Niederlage gegen Chile im Oktober 2018 auf heimischem Boden kein Länderspiel mehr verloren hat, das ist eine Serie von 20 ungeschlagenen Partien und sie hält weiter an.
Zu den weiteren Nationen neben Mexiko, die mindestens zwei WM-2026-Spiele auf mexikanischem Boden bestreiten, gehören Südafrika, Südkorea, Kolumbien und Tunesien.