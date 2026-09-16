Die Schweiz trifft am 3. Oktober 2026 in einem wichtigen Gruppenspiel der UEFA Nations League im Swissporarena in Luzern auf Slowenien. Dieses hochklassige Duell bringt zwei konkurrenzfähige europäische Nationen zusammen, die in der Tabelle des Wettbewerbs wichtige Punkte holen wollen.

GOAL liefert alle wichtigen Details, die ihr braucht, um euch einen Platz für dieses Spiel zu sichern. Hier erfahrt ihr alles über die offiziellen Kaufplattformen, Ticketpreise und wie ihr euch noch heute eure Tickets sichern könnt.

Wann ist der Anstoß von Schweiz gegen Slowenien in der UEFA Nations League B?

Schweiz gegen Slowenien findet im Swissporarena in Luzern statt, wobei die offizielle Anstoßzeit erst näher am Termin bestätigt wird.

UEFA Nations League B - Spielwoche 3 3. Okt. 2026 - 14:45 Swissporarena

Wo kann man Tickets für Schweiz gegen Slowenien kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Schweizerischen Fussballverbands (SFV/ASF) gekauft werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der Schweizer Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um Tickets zum Nennwert während des Vorverkaufs und des allgemeinen Verkaufs zu sichern.

Falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Sekundärplattformen wie StubHub die richtige Option.

Wie viel kosten Tickets für Schweiz gegen Slowenien?

Die Standardticketpreise im offiziellen SFV-Ticketportal beginnen in der Regel bei 35 € für Sitzplätze der allgemeinen Kategorie hinter den Toren, wobei die Preise je nach Sitzkategorie und Lage innerhalb der Swissporarena steigen.

Auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 67 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise je nach Block, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Schweiz gegen Slowenien in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Schweiz und Slowenien

Die Schweiz hat vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren, Unentschieden gab es in diesem Zeitraum nicht. Das jüngste Resultat war eine 1:3-Niederlage gegen Argentinien, womit die WM-Kampagne im Viertelfinale endete. Davor besiegte sie Kolumbien im Elfmeterschießen nach einem 0:0 und gewann in der Gruppenphase mit 2:0 gegen Algerien und mit 2:1 gegen Kanada. Die Schweiz erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer, zuvor hatte sie vor der Niederlage gegen Argentinien vier Siege in Folge eingefahren.

Slowenien verbuchte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Kroatien, davor gab es ein 1:1 gegen Zypern. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang auswärts gegen Montenegro mit 3:2. Slowenien erzielte in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sechs.

Schweiz gegen Slowenien: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete 0:0, ein Unentschieden in der WM-Qualifikation in Slowenien im Oktober 2025. Zuvor besiegte die Schweiz Slowenien im September 2025 im selben Qualifikationswettbewerb zu Hause mit 3:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat die Schweiz die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Slowenien sowie einem Unentschieden.



