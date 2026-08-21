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So bekommst du Tickets für Rayo Vallecano gegen Racing Santander: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Rayo Vallecano trifft in LaLiga auf Racing Santander. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Rayo Vallecano trifft am Samstag, den 5. September 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid auf Racing Santander.

Die Gastgeber gehen mit dem Ziel in die Partie, nach der 1:2-Niederlage zum Auftakt gegen Sevilla und dem 1:1 gegen Deportivo Alavés positiven Schwung aufzunehmen. Racing Santander will sich früh in der Saison wichtige Auswärtspunkte sichern, während beide Teams ihre Positionen in der Tabelle festigen wollen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Rayo Vallecano gegen Racing Santander wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Rayo Vallecano gegen Racing Santander in LaLiga?

Rayo Vallecano gegen Racing Santander wird im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid angepfiffen, wobei die genaue Anstoßzeit in den oben genannten Spieldetails bestätigt ist.

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La Liga - Spielwoche 4
Campo de Futbol de Vallecas

Wie kann man Tickets für Rayo Vallecano gegen Racing Santander in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Rayo Vallecano gegen Racing Santander im Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid zu kaufen, gibt es zwei Hauptoptionen:

Ticketschalter vor Ort (offizielle Methode)

  • Physische Ticketstelle: Rayo Vallecano betreibt in der Regel keinen allgemeinen Online-Ticketshop für die Öffentlichkeit. Offizielle Spieltickets werden direkt an der Stadionkasse (taquillas) gekauft, die sich an der Calle del Payaso Fofó am Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid befindet.
  • Verkaufszeitraum: Die Stadionkasse öffnet in der Regel 2 bis 3 Tage vor dem Spieltag, etwa ab 11:00 Uhr, und bleibt am Spieltag bis zum Anpfiff geöffnet.
  • Nachweis & Zahlung: Am Schalter sind ein gültiger Lichtbildausweis sowie Karten- oder Barzahlung erforderlich.

Online-Sekundärplattformen & Aggregatoren

  • Fans, die sich den Zutritt vor der Anreise zum Stadion sichern möchten, können verifizierte Sekundärmarktplätze für Tickets wie StubHub durchsuchen.
  • Wählen Sie das Spiel aus, entscheiden Sie sich für Ihren bevorzugten Tribünenplatz, schließen Sie den Kauf online ab und erhalten Sie Zugriff auf digitale/mobile Tickets.

Wie viel kosten Tickets für Rayo Vallecano gegen Racing Santander in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Rayo Vallecano gegen Racing Santander im Campo de Fútbol de Vallecas hängen davon ab, ob Sie Tickets zum Nennwert vor Ort kaufen oder sich Plätze online über Sekundär- und Wiederverkaufsplattformen sichern.

  • Offizieller Verkauf vor Ort: Spieltagstickets zum Nennwert direkt an den Stadionkassen in der Calle del Payaso Fofó kosten je nach Tribünenkategorie in der Regel zwischen 18 £ und 78 £ (€20 bis €90).
  • Online-Wiederverkaufsplattformen: Auf Sekundärmarktplätzen für Tickets wie StubHub beginnen die Preise für dieses konkrete Spiel bei etwa 125 £, wobei die durchschnittlichen Angebote auf dem Sekundärmarkt 365 £ erreichen.

Rayo Vallecano gegen Racing Santander in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Rayo Vallecano gegen Racing Santander

Rayo Vallecano hat eines der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo Alaves in LaLiga, zudem kassierte das Team im ersten Ligaspiel der Saison eine 1:2-Niederlage gegen Sevilla. Eine der Tiefpunkte des Sommers war die 0:3-Niederlage gegen Ipswich Town in der Vorbereitung. Rayos einziger Sieg gelang gegen Sporting Charleroi, das in einem Freundschaftsspiel mit 3:2 besiegt wurde. In diesen fünf Partien erzielte das Team sechs Tore und kassierte acht.

Racing Santander hat eines der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Villarreal in LaLiga, zudem gelang in der Vorbereitung ein überzeugender 4:1-Sieg gegen Sporting Gijon. Niederlagen gegen Wolverhampton Wanderers (0:3) und Athletic Bilbao (0:3) verdeutlichen die Schwierigkeiten, die das Team im Sommer gegen Gegner auf höherem Niveau hatte. Racing erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte neun.

RAY

RAY - Form

FEY
N2-1
CHA
S2-3
IPS
N3-0
SEV
N2-1
ALA
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SAN

SAN - Form

ATH
N0-3
WOL
N3-0
SPG
S4-1
ALA
N1-1
VIL
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Rayo Vallecano gegen Racing Santander: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 20. Juli 2020 in der Segunda Division statt, als Rayo Vallecano auswärts bei Racing Santander mit 2:1 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Rayo auf drei Siege, Racing auf zwei. Zu den früheren Begegnungen zählen ein 2:0-Heimsieg von Rayo im September 2019 sowie ein 4:2-Erfolg von Rayo in LaLiga im März 2012.

Head to Head

Rayo VallecanoUnentschiedenRacing Santander
4
0
1
Spanien LaLiga 2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
END
Spanien LaLiga 2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
END
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
END
Spanien Copa del Rey
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
END
Spanien Copa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
END
14Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabelle: Rayo Vallecano gegen Racing Santander

In der frühen LaLiga-Tabelle liegt Racing Santander auf Platz fünf, während Rayo Vallecano nach der Auftaktrunde auf Rang neun steht.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
U
S
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
S
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
110020+23
S
4
FC SevillaFC SevillaSEV
110021+13
S
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
U
6
FC VillarrealFC VillarrealVIL
10102201
U
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
U
8
ElcheElcheELC
10101101
U
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
12
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
N
19
GetafeGetafeGET
100103-30
N
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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