Rayo Vallecano trifft am Samstag, den 5. September 2026, im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid auf Racing Santander.

Die Gastgeber gehen mit dem Ziel in die Partie, nach der 1:2-Niederlage zum Auftakt gegen Sevilla und dem 1:1 gegen Deportivo Alavés positiven Schwung aufzunehmen. Racing Santander will sich früh in der Saison wichtige Auswärtspunkte sichern, während beide Teams ihre Positionen in der Tabelle festigen wollen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Rayo Vallecano gegen Racing Santander wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Rayo Vallecano gegen Racing Santander in LaLiga?

Rayo Vallecano gegen Racing Santander wird im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid angepfiffen, wobei die genaue Anstoßzeit in den oben genannten Spieldetails bestätigt ist.

La Liga - Spielwoche 4 5. Sept. 2026 - 12:30 Campo de Futbol de Vallecas

Wie kann man Tickets für Rayo Vallecano gegen Racing Santander in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Rayo Vallecano gegen Racing Santander im Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid zu kaufen, gibt es zwei Hauptoptionen:

Ticketschalter vor Ort (offizielle Methode)

Physische Ticketstelle: Rayo Vallecano betreibt in der Regel keinen allgemeinen Online-Ticketshop für die Öffentlichkeit. Offizielle Spieltickets werden direkt an der Stadionkasse ( taquillas ) gekauft, die sich an der Calle del Payaso Fofó am Campo de Fútbol de Vallecas in Madrid befindet.

Verkaufszeitraum: Die Stadionkasse öffnet in der Regel 2 bis 3 Tage vor dem Spieltag, etwa ab 11:00 Uhr, und bleibt am Spieltag bis zum Anpfiff geöffnet.

Nachweis & Zahlung: Am Schalter sind ein gültiger Lichtbildausweis sowie Karten- oder Barzahlung erforderlich.

Online-Sekundärplattformen & Aggregatoren

Fans, die sich den Zutritt vor der Anreise zum Stadion sichern möchten, können verifizierte Sekundärmarktplätze für Tickets wie StubHub durchsuchen.

Wählen Sie das Spiel aus, entscheiden Sie sich für Ihren bevorzugten Tribünenplatz, schließen Sie den Kauf online ab und erhalten Sie Zugriff auf digitale/mobile Tickets.

Wie viel kosten Tickets für Rayo Vallecano gegen Racing Santander in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Rayo Vallecano gegen Racing Santander im Campo de Fútbol de Vallecas hängen davon ab, ob Sie Tickets zum Nennwert vor Ort kaufen oder sich Plätze online über Sekundär- und Wiederverkaufsplattformen sichern.

Offizieller Verkauf vor Ort: Spieltagstickets zum Nennwert direkt an den Stadionkassen in der Calle del Payaso Fofó kosten je nach Tribünenkategorie in der Regel zwischen 18 £ und 78 £ (€20 bis €90).

Online-Wiederverkaufsplattformen: Auf Sekundärmarktplätzen für Tickets wie StubHub beginnen die Preise für dieses konkrete Spiel bei etwa 125 £ , wobei die durchschnittlichen Angebote auf dem Sekundärmarkt 365 £ erreichen.

Rayo Vallecano gegen Racing Santander in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Rayo Vallecano gegen Racing Santander

Rayo Vallecano hat eines der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo Alaves in LaLiga, zudem kassierte das Team im ersten Ligaspiel der Saison eine 1:2-Niederlage gegen Sevilla. Eine der Tiefpunkte des Sommers war die 0:3-Niederlage gegen Ipswich Town in der Vorbereitung. Rayos einziger Sieg gelang gegen Sporting Charleroi, das in einem Freundschaftsspiel mit 3:2 besiegt wurde. In diesen fünf Partien erzielte das Team sechs Tore und kassierte acht.

Racing Santander hat eines der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Villarreal in LaLiga, zudem gelang in der Vorbereitung ein überzeugender 4:1-Sieg gegen Sporting Gijon. Niederlagen gegen Wolverhampton Wanderers (0:3) und Athletic Bilbao (0:3) verdeutlichen die Schwierigkeiten, die das Team im Sommer gegen Gegner auf höherem Niveau hatte. Racing erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte neun.

Rayo Vallecano gegen Racing Santander: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 20. Juli 2020 in der Segunda Division statt, als Rayo Vallecano auswärts bei Racing Santander mit 2:1 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Rayo auf drei Siege, Racing auf zwei. Zu den früheren Begegnungen zählen ein 2:0-Heimsieg von Rayo im September 2019 sowie ein 4:2-Erfolg von Rayo in LaLiga im März 2012.

Tabelle: Rayo Vallecano gegen Racing Santander

In der frühen LaLiga-Tabelle liegt Racing Santander auf Platz fünf, während Rayo Vallecano nach der Auftaktrunde auf Rang neun steht.