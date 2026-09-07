Der amtierende Nations-League-Sieger Portugal startet in Lissabon gegen Wales in die Titelverteidigung, bevor beide Teams im November im Rückspiel im Cardiff City Stadium erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil eines hochkarätig besetzten Spielplans der Liga A, Gruppe A4, zu der auch Dänemark und Norwegen gehören, und dieses Duell hat besonders für walisische Fans eine große Geschichte.

GOAL erklärt euch alles, was ihr über den Kauf von Tickets für Portugal gegen Wales wissen müsst, darunter Spieltermine, Preise und Bezugsquellen.

Wann ist der Anstoß bei Portugal vs. Wales in der UEFA Nations League A?

Portugal gegen Wales wird im Estadio Jose Alvalade in Lissabon angepfiffen, wobei die offizielle Anstoßzeit noch über euren regionalen TV-Partner bestätigt wird.

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Wo kann man Tickets für Portugal vs. Wales kaufen?

Die verlässlichste Möglichkeit, Tickets für beide Partien zu bekommen, ist über StubHub. Als einer der größten Ticket-Marktplätze der Welt bietet StubHub eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen für das Auftaktspiel im Estadio Jose Alvalade in Lissabon sowie Angebote für das Rückspiel im November im Cardiff City Stadium.

Darum lohnt es sich, StubHub für dieses Duell zu prüfen:

Zugang über die offiziellen Kontingente hinaus – nützlich, sobald Verbandsmitglieder und Dauerkarteninhaber ihren Anteil für eines der beiden Spiele gesichert haben

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf ist durch StubHubs FanProtect-Programm abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Keine Mitgliedschaft erforderlich – ein verlässlicher Weg zu Plätzen für Fans ohne Zugang zu den portugiesischen oder walisischen Verbandskanälen

Große Sitzplatzauswahl – von Oberrangplätzen hinter den Toren bis zu Premium-Sitzen in zentraler Lage in beiden Stadien

Hospitality-Optionen – verfügbar für Fans, die ein umfassenderes Spieltagserlebnis wollen, besonders beim Auftakt in Lissabon

Angesichts von Portugals Status als amtierender Titelträger und der Geschichte dieses Duells wird für beide Spiele eine frühe Buchung empfohlen, besonders für das Auftaktspiel in Lissabon.

Wie viel kosten Tickets für Portugal vs. Wales?

Die Preise für beide Partien variieren je nach Sitzplatzlage und danach, wie nah am Spieltag ihr kauft. Hier ist ein grober Überblick darüber, was euch bei StubHub erwartet:

Günstigste Plätze (Lissabon): ab etwa 45 € bis 60 €, typischerweise im Oberrang hinter den Toren im Estadio Jose Alvalade

Plätze im mittleren Preissegment (Lissabon): zentrale Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preisniveau

Premium & Hospitality (Lissabon): ab 250 € aufwärts, inklusive gepolsterter Sitze und zusätzlicher Spieltag-Extras für den Besuch der Europameister

Rückspiel in Cardiff: die Preise für die November-Partie im Cardiff City Stadium ziehen angesichts des Anlasses stärker an, wobei Wiederverkaufsangebote bereits deutlich über dem typischen Nations-League-Nennwert liegen

Wie bei jeder Partie mit dem amtierenden Titelträger können sich die Preise auf dem Zweitmarkt schnell verändern. Wenn ihr mit einem festen Budget plant, ist es in der Regel die sicherere Option, euren Platz eher früher als später zu sichern.

Portugal vs. Wales in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Portugal vs. Wales

Portugal geht mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft, womit das Turnier für Portugal beendet war. Davor gewann das Team mit 2:1 gegen Kroatien und feierte einen klaren 5:0-Sieg gegen Usbekistan. Hinzu kamen ein 0:0 gegen Kolumbien und ein 1:1 gegen DR Kongo. In diesen fünf Spielen erzielte Portugal neun Tore und kassierte drei.

Wales hat nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen, ein 7:1 gegen Nordmazedonien in der WM-Qualifikation. Zur jüngsten Serie gehören zudem eine 1:2-Niederlage gegen Rumänien, Unentschieden gegen Ghana und Nordirland sowie eine 1:1-Niederlage gegen Bosnien und Herzegowina. Wales hat in diesem Zeitraum 11 Tore erzielt, aber sechs kassiert, wobei die Defensivbilanz mit Blick auf die Nations League Anlass zur Sorge gibt.

Portugal vs. Wales: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es bei der Europameisterschaft 2016, als Portugal mit 2:0 gewann. Das einzige weitere erfasste Spiel zwischen beiden war ein Freundschaftsspiel im Juni 2000, das Portugal ebenfalls mit 3:0 gewann. Portugal hat beide Partien in der verfügbaren Direktvergleichs-Bilanz gewonnen und dabei jedes Mal die Null gehalten.

Portugal vs. Wales Tabelle

In der UEFA Nations League A, Gruppe 4, liegt Portugal in dieser frühen Phase des Wettbewerbs derzeit auf Platz drei, Wales ist Vierter.