Portugal empfängt Norwegen am 4. Oktober 2026 im legendären Estádio do Dragão in Porto zu einem packenden Spiel der UEFA Nations League. In diesem hochklassigen Duell treffen zwei der dynamischsten Nationalmannschaften Europas aufeinander, die um wichtige Punkte in der Tabelle kämpfen.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch euren Platz im Estádio do Dragão zu sichern. Hier findet ihr offizielle Ticketdetails, Preise auf dem Zweitmarkt und erfahrt, wie ihr euch noch heute eure Tickets sichern könnt.

Wann ist der Anstoß bei Portugal gegen Norwegen in der UEFA Nations League A?

Portugal gegen Norwegen findet im Estádio do Dragão in Porto statt, die Anstoßzeit wird über euren regionalen TV-Sender noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Wo kann man Tickets für Portugal gegen Norwegen kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des portugiesischen Fußballverbands (FPF) gekauft werden, das den Primärvertrieb für Heimspiele abwickelt. Die offizielle FPF-Website ist eure erste Anlaufstelle, um Tickets zum Nennwert während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Sollten die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sein, sind Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub die richtige Wahl.

Wie viel kosten Tickets für Portugal gegen Norwegen?

Die Standardticketpreise im offiziellen Ticketportal der FPF beginnen in der Regel bei 35 € für Plätze der allgemeinen Kategorie hinter den Toren, wobei die Kosten je nach Sitzkategorie und Nähe zum Spielfeld steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise derzeit bei 105 € pro Platz und schwanken je nach Sitzbereich, Lage und aktueller Marktnachfrage.

Portugal gegen Norwegen in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Portugal gegen Norwegen

Portugal hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei neun Tore erzielt und zwei kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Davor besiegte Portugal Kroatien im Achtelfinale mit 2:1 und spielte in der Gruppenphase 0:0 gegen Kolumbien. Außerdem feierte Portugal in diesem Fünf-Spiele-Lauf einen 5:0-Kantersieg gegen Usbekistan und ein 1:1 gegen die DR Kongo.

Norwegens letzte fünf Spiele brachten drei Siege und zwei Niederlagen, bei acht erzielten und neun kassierten Toren. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen England im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Zuvor hatte Norwegen in zwei K.-o.-Spielen in Folge gewonnen und dabei Brasilien mit 2:1 sowie die Elfenbeinküste mit 2:1 besiegt, nachdem es eine 1:4-Niederlage gegen Frankreich gegeben hatte. Norwegen eröffnete diese Fünf-Spiele-Serie mit einem 3:2-Sieg gegen Senegal.

Portugal gegen Norwegen: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 29. Mai 2016 in einem Freundschaftsspiel statt, als Portugal zu Hause mit 3:0 gewann. In den letzten vier erfassten Duellen hat Portugal dreimal gewonnen und Norwegen einmal, Unentschieden gab es keine. Portugal erzielte in diesen Spielen fünf Tore, Norwegen eines.



