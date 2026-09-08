Norwegen empfängt den amtierenden Nations-League-Sieger Portugal am Sonntag, den 27. September, im Ullevaal Stadion in Oslo, bevor beide Teams in der folgenden Woche zum Rückspiel im Estadio do Dragao in Porto erneut aufeinandertreffen. Beide Spiele sind Teil des Wettbewerbsprogramms der Liga A, Gruppe A4, zu der auch Dänemark und Wales gehören.

Norwegen reist mit viel Selbstvertrauen an, nachdem es bei der Weltmeisterschaft stark aufgetreten ist. Erling Haaland führt dabei den Angriff einer Mannschaft an, die sich gegen den Europameister testen will. Portugal geht derweil als amtierender Nations-League-Sieger und Europameister in dieses Duell, was beiden Partien zusätzliches Gewicht verleiht.

GOAL hat alles, was Ihr jetzt über den Kauf von Tickets für Norwegen gegen Portugal wissen müsst, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufoptionen.

Wann ist der Anstoß bei Norwegen gegen Portugal in der UEFA Nations League A?

Norwegen gegen Portugal findet im Ullevaal Stadion in Oslo statt, die offizielle Anstoßzeit wird über Euren regionalen Sender noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 14:45 Ullevaal

Wo kann man Tickets für Norwegen gegen Portugal kaufen?

Tickets für das Hinspiel in Oslo werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des norwegischen Fußballverbands angeboten, wobei in der Regel Mitglieder Vorrang erhalten, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Porto sind die offiziellen Kanäle des portugiesischen Fußballverbands (FPF) die entsprechende erste Anlaufstelle.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplätzen für das erste Spiel im Ullevaal Stadion in Oslo sowie Angebote für das Rückspiel im Estadio do Dragao in Porto.

Ein paar Dinge, die Ihr beim Ticketkauf für dieses Duell wissen solltet:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Vorverkaufsphasen für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Garantierte Ticketübertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Auswärtstickets – die Kontingente in Porto für reisende Norwegen-Fans werden über die FPF-Kanäle abgewickelt und können begrenzt sein

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Da Norwegen mit Haaland auf großes Interesse stößt und Portugal den Status des amtierenden Titelträgers mitbringt, ist für beide Spiele eine frühe Buchung empfehlenswert.

Wie viel kosten Tickets für Norwegen gegen Portugal?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Oslo werden über die Ticketkanäle des norwegischen Fußballverbands festgelegt, wobei das komplette Angebot von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert verfügbar ist, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Porto gelten die offiziellen FPF-Preise in gleicher Weise.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist ein grober Überblick darüber, was Euch dort erwartet:

Günstigste Plätze (Oslo): ab etwa 40 € bis 55 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren im Ullevaal Stadion

Plätze im mittleren Preissegment (Oslo): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preisniveau

Rückspiel in Porto: die Preise entwickeln sich angesichts von Portugals Status als amtierender Titelträger nach oben, wobei die Nachfrage auf dem Wiederverkaufsmarkt mit näher rückendem Spiel voraussichtlich steigen wird

Wie bei jedem Spiel mit einem amtierenden Titelträger können sich die Preise schnell verändern. Wer mit einem bestimmten Budget plant, ist deshalb in der Regel besser beraten, sich den Platz eher früher als später zu sichern.

Norwegen gegen Portugal in der UEFA Nations League A: Alles, was Ihr wissen müsst

Form von Norwegen gegen Portugal

Norwegen geht mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie, erzielte in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte neun. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen England im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Davor gelangen zwei Siege in Folge, mit einem 2:1 gegen Brasilien und einem 2:1 gegen die Elfenbeinküste, ehe es eine 1:4-Niederlage gegen Frankreich gab. Den Auftakt bildete ein 3:2-Sieg über Senegal.

Portugals vergangene fünf Spiele brachten zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage, bei neun erzielten und drei kassierten Toren. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Zuvor gewann Portugal 2:1 gegen Kroatien und 5:0 gegen Usbekistan und spielte 0:0 gegen Kolumbien sowie 1:1 gegen DR Kongo.

Norwegen gegen Portugal: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand in einem Freundschaftsspiel im Mai 2016 statt, das Portugal mit 3:0 gewann. In den vier registrierten Begegnungen hat Portugal dreimal gewonnen, Norwegen einmal. Norwegens einziger Sieg gelang in einem Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2010, als die Mannschaft zu Hause mit 1:0 gewann, während Portugal das Rückspiel in der Qualifikation im folgenden Jahr in Lissabon mit 1:0 für sich entschied.

Tabelle von Norwegen gegen Portugal

In der UEFA Nations League A, Gruppe 4, liegt Norwegen derzeit auf Platz zwei und Portugal auf Platz drei.