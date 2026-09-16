Manchester United trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Old Trafford in Manchester auf Tottenham Hotspur.

Tottenham hat jedoch in den vergangenen Jahren im Old Trafford starke Auftritte hingelegt, darunter Siege in Liga- und Pokalwettbewerben in der Saison 2024/25. Im jüngsten Ligaduell im Old Trafford im Februar 2026 feierte Manchester United dank Toren von Bryan Mbeumo und Bruno Fernandes einen 2:0-Sieg.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zur Ticketsicherung für Manchester United gegen Tottenham Hotspur liefern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Manchester United gegen Tottenham Hotspur in der Premier League?

Das Spiel zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur findet am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Old Trafford in Manchester statt.

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 12:30 Old Trafford

Wie kann man Tickets für Manchester United gegen Tottenham Hotspur in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur im Old Trafford zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten und wichtigen Optionen:

Offizielle Club-Mitgliedschaft: Der wichtigste und verlässlichste Weg, Tickets für den Heimbereich zu sichern, führt über die offizielle Website von Manchester United. Sie müssen sich zunächst für eine offizielle Man-Utd-Mitgliedschaft für Erwachsene oder Junioren registrieren. Diese gewährt Zugang zu Ticketverlosungen, vorrangigen Verkaufsphasen und dem Verkauf für Spiele mit hoher Nachfrage.

Ticketverlosungen und Freigaben: Hochkarätige Spiele wie gegen Tottenham Hotspur werden für offizielle Mitglieder in der Regel über ein Verlosungssystem vergeben. Behalten Sie den Ticket-Hub des Klubs im Blick, um früh in der Saison die Termine für den Start der Verlosungen und Ankündigungen zu Ticketfreigaben nicht zu verpassen.

Hospitality-Pakete am Spieltag: Wenn reguläre Eintrittskarten ausverkauft sind, ist der Kauf eines offiziellen Hospitality-Pakets direkt über Manchester United ein garantierter Weg, das Spiel zu besuchen. Hospitality-Tickets beinhalten Premium-Sitzplätze sowie Vorteile wie Essen vor dem Spiel, Zugang zu Lounges und kostenlose Spielprogramme.

Offizielle Reise- und Ticketpartner: Autorisierte offizielle Wiederverkäufer und Reisepartner bieten offizielle Ticket- und Hotelpakete an. Der Kauf über diese geprüften Plattformen stellt die Echtheit der Tickets sicher, ohne das Risiko ungültiger Eintritte einzugehen.

Zweitmarktplattformen: Wenn Tickets über die primären Kanäle ausverkauft sind, haben Fan-zu-Fan-Tauschbörsen und Zweitmarkt-Ticketseiten wie StubHub häufig noch bis zum Spieltag Angebote verfügbar, wobei die Preise je nach Nachfrage variieren können.

Wie viel kosten Tickets für Manchester United gegen Tottenham Hotspur in der Premier League?

Die Ticketpreise für Manchester United gegen Tottenham Hotspur im Old Trafford variieren je nach Kaufplattform, Sitzplatzkategorie und Ticketart:

Offizielle Tickets zum Nennwert (für Manchester-United-Mitglieder): Da es sich im Old Trafford um ein Spiel der Kategorie A handelt, liegen reguläre Eintrittskarten zum Nennwert für Erwachsene, die direkt über das offizielle Verlosungssystem des Klubs gekauft werden, je nach Sitzplatz im Stadion in der Regel zwischen 40 £ und 70 £. Ermäßigte Preise für Junioren und Senioren sind verfügbar.

Hospitality-Pakete am Spieltag: Offizielle Hospitality-Optionen, darunter gepolsterte Premium-Sitze, Verpflegung und Lounge-Zugang, die direkt beim Klub oder bei autorisierten Reisepartnern gekauft werden, beginnen bei ungefähr 250 £ bis 450 £+ pro Person.

Zweitmarktplattformen & Wiederverkäufer: Beim Kauf über Fan-zu-Fan-Tauschbörsen oder Zweitmarkt-Ticketplattformen wie StubHub, nachdem die primären Kontingente ausverkauft sind:

Standardplätze: Die Preise beginnen typischerweise bei etwa 115 £ bis 160 £ .

Premium-Sitzplätze: Bereiche mit hoher Nachfrage oder zentrale Plätze im Unterrang können zwischen 170 £ und 350 £+ kosten.

Manchester United gegen Tottenham Hotspur in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Die Form von Manchester United gegen Tottenham Hotspur

Manchester United kommt in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 5:2-Sieg in der Premier League gegen Ipswich Town am 30. August, außerdem gab es einen 1:1-Testspielsieg gegen Leeds United. Die beiden Niederlagen setzte es gegen Hull City, das in der Premier League mit 2:0 gewann, und gegen den AC Mailand, der United in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 4:2 schlug. United trennte sich in seinem letzten Vorbereitungsspiel 1:1 von Paris Saint-Germain. In diesen fünf Spielen erzielte United zehn Tore und kassierte acht.

Tottenham kommt in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Pflichtspielergebnis war eine 0:2-Niederlage in der Premier League gegen Newcastle United am 29. August. Spurs feierten am 26. August allerdings einen souveränen 5:1-Sieg im Carabao Cup gegen Charlton Athletic und bezwangen Hoffenheim in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 3:0. In einem weiteren Freundschaftsspiel spielte Tottenham 2:2 gegen Hoffenheim und verlor in der Premier League mit 0:3 gegen Brentford. In diesen fünf Partien erzielte Tottenham elf Tore und kassierte sieben.

Manchester United gegen Tottenham Hotspur: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 7. Februar 2026 in der Premier League statt, als Manchester United im Old Trafford mit 2:0 gewann. Davor trennten sich beide Mannschaften im November 2025 bei Tottenham 2:2. In den vergangenen fünf Duellen gewann Tottenham zweimal, United einmal, dazu gab es zwei Unentschieden. Zu diesen fünf Spielen gehören auch Tottenhams 1:0-Sieg im Europa-League-Finale gegen United im Mai 2025 und ein 4:3-Erfolg von Spurs im Carabao Cup im Dezember 2024.