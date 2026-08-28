Lyon trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Groupama Stadium in Lyon auf Rennes.

Im bislang jüngsten Duell im Mai 2026 feierte Lyon auf heimischem Boden einen torreichen 4:2-Sieg gegen Rennes. Stade Rennais will auswärts den Spieß umdrehen und sich in dieser historisch hart umkämpften Rivalität die Vorherrschaft zurückholen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Lyon gegen Rennes wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lyon gegen Rennes in der Ligue 1?

Lyon gegen Rennes findet im Groupama Stadium in Lyon statt, der Anstoß erfolgt wie in den untenstehenden Spieldetails bestätigt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 11:00 Groupama Stadium

Wie kann man Tickets für Lyon gegen Rennes in der Ligue 1 kaufen?

Sie können Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Lyon und Rennes über mehrere primäre Optionen kaufen:

Offizielles Ticketportal von Olympique Lyonnais: Der sicherste Weg, Tickets zum Originalpreis zu kaufen, ist direkt über die offizielle OL-Ticketing-Website (billetterie.olvallee.fr oder ol.fr).

Kasse im Groupama Stadium: Sie können Tickets persönlich an den Ticketschaltern im Groupama Stadium in Décines-Charpieu, Lyon, an spielfreien Tagen oder vor dem Anstoß kaufen, sofern noch Plätze verfügbar sind.

Offizielle Reise- und Hospitality-Partner: Autorisierte Sportreise-Partner wie P1 Travel bieten offizielle Spieltagstickets zusammen mit VIP-Hospitality-Paketen an.

Sekundäre Ticket-Marktplätze: Ticket-Aggregator-Plattformen wie Ticombo listen Eintrittskarten für den allgemeinen Bereich und VIP-Tickets aus dem Zweitmarkt von Wiederverkäufern.

Wie viel kosten Tickets für Lyon gegen Rennes in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel Lyon gegen Stade Rennais im Groupama Stadium am Samstag, den 19. September 2026, variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufort:

Offizielle Tickets zum Originalpreis: Tickets für den allgemeinen Bereich, direkt von Olympique Lyonnais, kosten für Standardplätze hinter dem Tor oder im Oberrang ungefähr zwischen 15 € und 30 € . Plätze auf den mittleren Längsseiten kosten in der Regel zwischen 35 € und 75 € .

Wiederverkauf und sekundäre Marktplätze: Auf Wiederverkaufsplattformen wie Ticombo beginnen die Preise für einfache Plätze typischerweise bei etwa 18 € bis 33 € . Über die sekundären Märkte hinweg liegen die Preise für reguläre Sitzplätze im Schnitt zwischen 95 € und 135 € , abhängig von Sicht und Nachfrage.

Hospitality- und VIP-Pakete: Premium-Spieltagsoptionen und offizielle Reise-Hospitality-Pakete beginnen in der Regel bei rund 160 € bis 250 €+ pro Ticket.

Lyon gegen Rennes in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Lyon gegen Rennes

Lyon hat in den vergangenen fünf Pflicht- und Freundschaftsspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 26. August mit einer 1:2-Niederlage gegen Fenerbahce im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League, womit die Europapokal-Saison beendet war. Zuvor schlug Lyon Toulouse in der Ligue 1 mit 2:0 und trennte sich im Hinspiel mit 1:1 von Fenerbahce. Das beste Ergebnis in diesem Lauf war ein 3:0 gegen Sparta Prag, allerdings verlor das Team auch ein früheres Qualifikationsspiel gegen Sparta Prag mit 1:2. Lyon erzielte in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte sechs.

Rennes hat keines der vergangenen fünf Spiele gewonnen und dabei ein Unentschieden sowie vier Niederlagen verbucht. Das jüngste Pflichtspielergebnis war ein 2:2 gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1 am 23. August, nachdem Rennes bereits mit 2:0 geführt hatte, ehe das Team in der zweiten Halbzeit noch zwei Gegentore kassierte. In der Saisonvorbereitung gab es Niederlagen gegen Brentford (2:4), Sunderland (1:2) und Brentford Academy (1:2) sowie ein 3:3 gegen Galatasaray. Rennes erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwölf.

Lyon gegen Rennes: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 3. Mai 2026 statt, als Lyon Rennes im Groupama Stadium in der Ligue 1 mit 4:2 besiegte. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Lyon mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Rennes klar die Nase vorn. Lyon erzielte in diesen Begegnungen 14 Tore, Rennes neun. Das Duell in Rennes im September 2025 endete mit 3:1 für die Gastgeber, und auch ein früheres Spiel im August 2024 ging mit 3:0 an Rennes.