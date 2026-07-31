Nach einem Jahrzehnt Abwesenheit ist Hull City endlich wieder in der Premier League. Die mit Spannung erwartete Saison 2026/27 beginnt für den Klub am Samstag, den 22. August, mit einem großen Heimspiel gegen den 20-maligen englischen Meister Manchester United.

Die Fans der Tigers dürften nach dem Sieg ihrer Mannschaft im Championship-Play-off-Finale gegen Middlesbrough im Wembley-Stadion im Mai noch immer in Feierlaune sein, nachdem Oli McBurnie in der Nachspielzeit den dramatischen Siegtreffer erzielt hatte.

Auch Manchester United beendete die Saison 2025/26 mit einem Erfolgserlebnis und sicherte sich mit Platz drei die Teilnahme an der Champions League. Nachdem Michael Carrick nun dauerhaft das Amt übernommen hat, will er auf dem soliden Fundament aufbauen, das in der vergangenen Saison gelegt wurde.

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Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Manchester United statt?

Hull City gegen Manchester United wird am Samstag, den 22. August, um 12:30 Uhr BST im MKM Stadium in Hull angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 07:30 The MKM Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Hull City gegen Manchester United

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich während eines festgelegten Zeitfensters Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Hull City gegen Manchester United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Jugendliche, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs unterteilen Spiele in Kategorien, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an der Längsseite und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren budgetfreundlichere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede zuschauende Person eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verbindliche Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert, und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Den freien Verkauf oder grundlegende Mitgliedsauslosungen erreichen sie praktisch nie.

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