So bekommst du Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko: Stadioninformationen, Spielplan für Mexiko-Stadt, Austragungsorte und mehr

Die Weltmeisterschaft 2026 beginnt am 11. Juni mit dem Spiel Mexiko gegen Südafrika im Estadio Banorte (auch bekannt als Azteca-Stadion).

Mexiko-Stadt zählt zu den berühmtesten Fußball-Spielorten der Welt und richtete bereits zwei WM-Finals aus. Doch nicht nur die Hauptstadt steht im Fokus: Während der WM 2026 finden auch Spiele in Guadalajara und Monterrey statt.

GOAL liefert dir alle wichtigen Infos zu den Tickets für die WM-Spiele 2026 in Mexiko, darunter, wo du sie bekommst und was sie kosten.

Wann finden die WM-Spiele in Mexiko statt?

Dreizehn Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden in Mexiko statt (zehn Gruppenspiele und drei K.o.-Spiele). Es handelt sich um folgende Spiele:

So erhalten Sie Tickets für die Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko

Heute endeten die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen, darunter der Visa-Vorverkauf, die Early-Ticket-Verlosung und die nachträgliche Zufallsverlosung.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt nun sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich nicht um eine Lotterie. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich nicht um eine Lotterie. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko?

Die Tickets für die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko sind in folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie, die sich im unteren Sitzbereich befindet.

Die teuerste Kategorie, die sich im unteren Sitzbereich befindet. Kategorie 2: Diese Tickets liegen in den oberen und unteren Rängen außerhalb der Kategorie 1.

Diese Tickets liegen in den oberen und unteren Rängen außerhalb der Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im Oberrang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise schwankten während der verschiedenen Vorverkaufsphasen. Hier finden Sie erste Schätzungen:

Phase Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105 $ – 750 Achtelfinale 170 $ – 980

Wo finden die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko statt?

Die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko finden an den folgenden drei Austragungsorten statt:

Estadio Banorte (Mexiko-Stadt), Kapazität: 83.000

Kapazität: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): 53.500 Plätze

53.500 Plätze Estadio Akron (Zapopan): 48.000 Plätze

Was können Fans von den Spielen in Mexiko erwarten?

Bei früheren Weltmeisterschaften in Mexiko kamen viele begeisterte Zuschauer, und auch diesmal rechnen die Veranstalter mit vollen Rängen. Mexiko teilt sich die Ausrichtung mit den Vereinigten Staaten und Kanada.

Mexikos 40-jähriges Warten auf die Rückkehr des größten Sportereignisses in das Land ist fast vorbei. Die lateinamerikanische Nation war bereits 1970 und 1986 Gastgeber bedeutender Weltmeisterschaften und ist damit das erste Land, das die Männer-WM dreimal ausrichtet oder mitausrichtet.

Mexiko erreichte 1970 und 1986 als Gastgeber jeweils das WM-Viertelfinale. Diese Bilanz motiviert alle Fans von "El Tri", die Mannschaft live zu sehen.

Zudem hat die Auswahl seit der 0:1-Niederlage gegen Chile im Oktober 2018 kein Heimländerspiel mehr verloren; die Serie steht nun bei 20 ungeschlagenen Partien.

Neben Mexiko werden auch andere Nationen mindestens zwei Spiele der Weltmeisterschaft 2026 auf mexikanischem Boden bestreiten, darunter Südafrika, Südkorea, Kolumbien und Tunesien.