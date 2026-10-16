Die größte Bühne des Baseballs kehrt im Oktober zurück: Die World Series 2026 soll am Freitag, dem 23. Oktober, beginnen.

Der Sieger der National League steht bereits fest: Die Milwaukee Brewers gewannen die NLCS gegen den zweimaligen Titelverteidiger Los Angeles Dodgers überraschend mit 4:0. Damit beendeten sie L.A.s Hoffnung auf den dritten Titel in Folge und erreichten erstmals seit 1982 die World Series.

Milwaukee wartet nun auf den Sieger der American League Championship Series. Dort führen die Cleveland Guardians in der Serie gegen die Tampa Bay Rays mit 2:1. Mit der besten Bilanz der regulären Saison in der Major League Baseball von 103–59 haben sich die Brewers den Heimvorteil für die World Series gesichert.

Wann findet die World Series 2026 statt?

Datum & Uhrzeit Spiel Austragungsort Tickets Fr., 23. Oktober World Series, Spiel 1: AL-Sieger (CLE oder TB) bei den Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, WI) Tickets Sa., 24. Oktober World Series, Spiel 2: AL-Sieger (CLE oder TB) bei den Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, WI) Tickets Mo., 26. Oktober World Series, Spiel 3: Milwaukee Brewers beim AL-Sieger Progressive Field (CLE) oder Tropicana Field (TB) Tickets Di., 27. Oktober World Series, Spiel 4: Milwaukee Brewers beim AL-Sieger Progressive Field (CLE) oder Tropicana Field (TB) Tickets Mi., 28. Oktober* World Series, Spiel 5: Milwaukee Brewers beim AL-Sieger Progressive Field (CLE) oder Tropicana Field (TB) Tickets Fr., 30. Oktober* World Series, Spiel 6: AL-Sieger (CLE oder TB) bei den Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, WI) Tickets Sa., 31. Oktober* World Series, Spiel 7: AL-Sieger (CLE oder TB) bei den Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, WI) Tickets

*Nur falls erforderlich. Die Serie folgt dem 2-3-2-Format: Das Team mit der besseren Bilanz in der regulären Saison 2026 ist in den Spielen 1, 2, 6 und 7 Gastgeber. Die beiden teilnehmenden Teams stehen erst nach Abschluss der ALCS und NLCS in der Woche des 19. und 20. Oktober fest. Schauen Sie daher kurz vor dem Termin erneut vorbei, um die genauen Paarungen und Anfangszeiten zu erfahren.

Wo gibt es Tickets für die World Series 2026?

Über die offiziellen Verkaufskanäle an Tickets für die World Series zu kommen, ist schwierig.

Ticketpakete für die Postseason werden größtenteils schon lange vor Oktober an die Dauerkarteninhaber der jeweiligen Teams verkauft. Sobald ein Team ausscheidet, sind etwaige Restkarten binnen Stunden vergriffen.

Heimspiel-Tickets für Milwaukee sind bereits erhältlich: Seit dem Gewinn der National League durch die Brewers gibt es Angebote für die Spiele 1, 2, 6 und 7 im American Family Field.

Tickets für die Heimspiele des AL-Siegers stehen noch aus: Angebote für die Spiele 3, 4 und 5 werden eingestellt, sobald die ALCS zwischen Cleveland und Tampa Bay beendet ist.

Wenn es Ihnen schwerfällt, Tickets zu bekommen, können Sie auch auf dem Zweitmarkt nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie unbedingt die Geschäftsbedingungen der Wiederverkaufsplattform, bei der Sie kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die World Series 2026?

Die Preise auf dem Zweitmarkt für die World Series hängen stark von der Größe des jeweiligen Marktes und davon ab, wie lange ein Team auf einen Titel wartet.

Da Milwaukee erstmals seit 44 Jahren wieder die World Series erreicht, bricht die Nachfrage in Wisconsin bereits Rekorde des Teams.

Die vergangenen Jahre bieten eine Orientierung:

2023: Bei zwei Teams aus kleineren Märkten kostete ein Ticket im Schnitt rund 685 US-Dollar.

2024: Beim historischen Duell zwischen den Dodgers und den Yankees aus großen Märkten stiegen die günstigsten Preise für Spiel 1 auf über 1.300 US-Dollar, während der Durchschnittspreis für die Serie bei über 1.400 US-Dollar lag.

2025: Bei ausgeglicheneren Paarungen pendelten sich die günstigsten Preise zwischen 650 und 900 US-Dollar ein.

Erwartete Preisspannen für 2026:

Stehplätze und Plätze auf den oberen Rängen: Für die ersten Spiele etwa 650–950 US-Dollar.

Entscheidende Spiele und Spiele am Wochenende: Die günstigsten Preise dürften auf über 1.200 bis 1.800 US-Dollar steigen, insbesondere für die Spiele 1 und 2 in Milwaukee.

Clubplätze und Logenplätze am Dugout: Sie kosten regelmäßig vier- bis fünfstellige Summen, besonders wenn in den Spielen 6 oder 7 die Titelentscheidung fallen könnte.

Alles Wissenswerte über die World Series

Die World Series ist die Finalserie der Major League Baseball zwischen den Siegern der American League und der National League. Sie wurde erstmals 1903 ausgetragen und ist die am längsten ohne Unterbrechung ausgetragene Meisterschaft im großen nordamerikanischen Profisport. Der Sieger erhält die Commissioner's Trophy. Die New York Yankees haben mit 27 Titeln häufiger gewonnen als jedes andere Team.

Die Ausgabe 2026 folgt dem üblichen Best-of-Seven-Modus im 2-3-2-Format: Das Team mit der besseren Bilanz in der regulären Saison hat in den Spielen 1 und 2 sowie, falls nötig, in den Spielen 6 und 7 Heimrecht. Das andere Team ist in den Spielen 3 und 4 sowie einem möglichen Spiel 5 Gastgeber. Der diesjährige Postseason-Spielplan ist auf den Oktober verdichtet: Die Wild-Card-Runde beginnt am 29. September, die Division Series am 3. Oktober und die Championship Series am 11. Oktober, bevor am 23. Oktober die World Series startet. In den Vereinigten Staaten überträgt FOX jedes Spiel, dazu kommen FOX Deportes für die spanischsprachige Berichterstattung und FOX One für das Streaming.

Die bestimmende Geschichte vor dem Oktober ist der Versuch der Dodgers, zum dritten Mal in Folge den Titel zu gewinnen. Das gelang zuletzt den Yankees von 1998 bis 2000. Ob Los Angeles erneut die World Series erreicht oder ein anderes Team wie die Brewers, Red Sox oder Braves den Durchbruch schafft: GOAL aktualisiert diese Seite mit der bestätigten Paarung, dem Austragungsort und Ticketinformationen, sobald die Championship Series beendet ist.