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So bekommst du Tickets für Deutschland gegen Serbien: Preise für die UEFA Nations League A, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Deutschland trifft in der UEFA Nations League A auf Serbien. So kannst du dir deine Tickets sichern

Deutschland empfängt Serbien am 1. Oktober 2026 in einem spannenden Gruppenspiel der UEFA Nations League in der Allianz Arena in München. Dieses Duell verspricht internationalen Spitzenfußball, wenn zwei große europäische Fußballnationen in einer wichtigen Pflichtpartie aufeinandertreffen.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch einen Platz für dieses Topspiel zu sichern. Hier erfahrt ihr, wo ihr Tickets kaufen könnt, was sie kosten und wie ihr sie jetzt buchen könnt.

Wann ist der Anstoß bei Deutschland gegen Serbien in der UEFA Nations League A?

Deutschland gegen Serbien wird am Donnerstag, 1. Oktober 2026, in der Allianz Arena in München angepfiffen. Offizielle Informationen zur Übertragung dieses Spiels liegen derzeit nicht vor.

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UEFA Nations League A - Spielwoche 3
Allianz Arena

Wo kann man Tickets für Deutschland gegen Serbien kaufen?

Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal des DFB gekauft werden, das als primärer Anbieter für Heimspiele der deutschen Nationalmannschaft fungiert. Die offizielle Website ist die erste Anlaufstelle, um sich Tickets zum Originalpreis während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphase zu sichern.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Sekundärplattformen wie StubHub eine gute Option.

Wie viel kosten Tickets für Deutschland gegen Serbien?

Die Standardpreise für Tickets im offiziellen DFB-Portal beginnen bei 35 € für reguläre Plätze in Kategorie 4. Je nach Sicht und gewählter Kategorie in der Allianz Arena steigen die Preise entsprechend an.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 132 € pro Platz, abhängig von Verfügbarkeit, Sitzplatzlage und aktueller Nachfrage.

Deutschland gegen Serbien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von Deutschland und Serbien

Deutschland hat zwei der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und drei verloren. Das jüngste Spiel endete am 29. Juni bei der Weltmeisterschaft mit einem 1:1 gegen Paraguay, was das Aus im Turnier bedeutete. In diesem Zeitraum gab es zudem einen 7:1-Sieg gegen Curacao und einen 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste. Insgesamt erzielte Deutschland 13 Tore und kassierte sieben.

Auch Serbien hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:5-Niederlage gegen Mexiko, außerdem verlor Serbien jeweils mit 0:3 gegen Cabo Verde und Spanien. Die Siege gelangen gegen Saudi-Arabien und Lettland, beide mit 2:1. In diesen fünf Spielen erzielte Serbien acht Tore und kassierte 14.

GER

GER - Form

USA
S1-2
CUW
S7-1
ELF
S2-1
ECU
N2-1
PAR
N1-1
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
SER

SER - Form

LET
S2-1
ESP
N3-0
KSA
S2-1
CPV
N3-0
MEX
N5-1
Tor erzielt (kassiert)
5/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Deutschland gegen Serbien: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im März 2019 statt, als sich Deutschland und Serbien in einem Freundschaftsspiel 1:1 trennten. In den vier erfassten direkten Duellen hat Deutschland zweimal gewonnen, Serbien einmal und ein Spiel endete unentschieden. Serbiens einziger Sieg in diesem Datensatz gelang bei der Weltmeisterschaft 2010, als es am 18. Juni in der Gruppenphase einen 1:0-Erfolg gab.

Head to Head

DeutschlandUnentschiedenSerbien
2
1
1
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
Serbien badge
Serbien
SER
1
END
Weltmeisterschaft
Deutschland badge
Deutschland
GER
0
Serbien badge
Serbien
SER
1
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Serbien badge
Serbien
SER
1
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
Serbien badge
Serbien
SER
0
END
4Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4


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