Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoDeportivo de A Coruna
Abanca-Riazor
team-logoReal Betis
Book Deportivo de A Coruna vs Real Betis Tickets
GOAL-e

Unterstützt von

So bekommst du Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

SHOPPING
Tickets
Deportivo de A Coruna
Real Betis
La Liga

Deportivo La Coruña trifft in LaLiga auf Real Betis. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Deportivo de A Coruna trifft am Mittwoch, 20. September 2026, im Abanca-Riazor in La Coruna auf Real Betis.

Spiele zwischen Deportivo und Real Betis haben durch frühere Duelle in LaLiga eine große Geschichte, wobei die jüngsten direkten Vergleiche enge und umkämpfte Partien zwischen beiden Teams zeigen. Das letzte offizielle Spiel zwischen den beiden Mannschaften im Riazor endete am 12. Februar 2018 mit einem 1:0-Sieg für Real Betis.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga?

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis findet im Abanca-Riazor in La Coruna statt. Prüfen Sie Ihre lokalen Programminformationen auf die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

crest
La Liga - Spielwoche 7
Abanca-Riazor

Wie kann man Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Deportivo de La Coruña gegen Real Betis am 20. September 2026 im Abanca-Riazor zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

  • Offizielles Ticketportal von RC Deportivo: Die sicherste primäre Quelle, um Heimspielkarten direkt beim gastgebenden Klub zu kaufen. Die Tickets werden einige Wochen vor dem Spiel für die breite Öffentlichkeit freigegeben.
  • Ticketschalter im Stadion Abanca-Riazor: Am Spieltag oder in den Tagen vor der Partie können Tickets je nach Verfügbarkeit direkt an den Schaltern des Stadions in La Coruña gekauft werden.
  • Offizielles Ticketkontingent für Auswärtsfans von Real Betis: Wenn Sie die Auswärtsmannschaft unterstützen, werden offizielle Tickets für den Gästeblock in der Regel von Real Betis an registrierte Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber verteilt.
  • Sekundärmarktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten Wiederverkaufstickets für den allgemeinen Stadionbesuch und VIP-Hospitality-Pakete an, wobei die Preise je nach Nachfrage variieren können.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis?

Die Ticketpreise für das Spiel Deportivo de La Coruña gegen Real Betis am 20. September 2026 im Abanca-Riazor variieren je nachdem, ob Sie Primärtickets zum Nennwert oder Optionen auf dem Sekundärmarkt kaufen:

  • Standard-Ticketschalter / Primärpreisspanne: Reguläre Tickets für die breite Öffentlichkeit, die direkt von Deportivo verkauft werden, liegen in der Regel zwischen 20 € und 50 €, abhängig vom Bereich, etwa Oberrang hinter dem Tor oder zentrale Tribuna entlang der Seitenlinie.
  • Einstiegspreis auf dem Sekundärmarkt: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Angebote für Wiederverkaufstickets bei etwa 45 € bis 50 € für Plätze der Einstiegskategorie.
  • Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Plätze in mittleren und beliebten Sitzbereichen liegen auf gebündelten Ticketmarktplätzen im Schnitt bei etwa 140 € bis 250 €.
  • VIP- & Hospitality-Pakete: Premiumplätze mit Lounge-Zugang oder zentraler Position im unteren Rang können je nach 300 € bis über 700 € kosten.

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo de A Coruna gegen Real Betis

Deportivo de A Coruna hat aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage geholt. Die beiden LaLiga-Auftritte in dieser Saison endeten beide 1:1, zuletzt mit einem Remis gegen Malaga am 24. August nach einem früheren Unentschieden gegen Elche. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang in einem Testspiel gegen Genoa, das knapp mit 1:0 gewonnen wurde, während die 0:1-Niederlage gegen Real Madrid die einzige Pleite war. Deportivo erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte vier.

Real Betis hat drei der vergangenen fünf Partien gewonnen und eine verloren, dazu kommt ein Unentschieden. Das jüngste Resultat war ein 1:0-Auswärtssieg in LaLiga bei Valencia am 25. August, nach einem 1:0-Heimsieg gegen Real Sociedad vier Tage zuvor. Beide Pflichtspiele in dieser Saison endeten mit Siegen. Vor Saisonbeginn spielte Betis in Testspielen 2:2 gegen AFC Bournemouth und verlor 0:1 gegen Inter, besiegte in der Vorbereitung aber auch Arsenal mit 3:1. Betis hat in den fünf Spielen fünf Tore erzielt und fünf kassiert.

COR

COR - Form

FIO
U1-1
GEN
S0-1
RMA
N0-1
ELC
U1-1
MAL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
4/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BET

BET - Form

ARS
S1-3
BOU
U2-2
INT
N1-0
RSO
S1-0
VAL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 12. Februar 2018 in LaLiga statt, als Real Betis im Abanca-Riazor zu Gast war und mit 1:0 gewann. Davor gewann Betis im September 2017 zu Hause mit 2:1, und im März 2017 trennten sich die Teams in einem LaLiga-Spiel auf Deportivos Platz 1:1. Über die letzten fünf erfassten direkten Duelle hinweg kommt Real Betis auf zwei Siege gegenüber einem von Deportivo, dazu ein Unentschieden und ein weiterer Heimsieg von Deportivo, ein 1:0 in einem Testspiel im August 2019.

Head to Head

Deportivo de A CorunaUnentschiedenReal Betis
2
1
2
Klub Freundschaftsspiele
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
END
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
END
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
END
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
END
Spanien Copa del Rey
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
3
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
END
6Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis: Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
S
U
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220070+76
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
S
S
4
FC SevillaFC SevillaSEV
220052+36
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
220020+26
S
S
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
U
S
7
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
211021+14
S
U
8
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
S
N
U
9
EspanyolEspanyolESP
210142+23
N
S
10
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
12
FC VillarrealFC VillarrealVIL
302145-12
N
U
U
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
N
U
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
N
U
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
U
N
18
ElcheElcheELC
301239-61
N
N
U
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
N
N
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen