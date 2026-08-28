Deportivo de A Coruna trifft am Mittwoch, 20. September 2026, im Abanca-Riazor in La Coruna auf Real Betis.

Spiele zwischen Deportivo und Real Betis haben durch frühere Duelle in LaLiga eine große Geschichte, wobei die jüngsten direkten Vergleiche enge und umkämpfte Partien zwischen beiden Teams zeigen. Das letzte offizielle Spiel zwischen den beiden Mannschaften im Riazor endete am 12. Februar 2018 mit einem 1:0-Sieg für Real Betis.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga?

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis findet im Abanca-Riazor in La Coruna statt. Prüfen Sie Ihre lokalen Programminformationen auf die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

Wie kann man Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Deportivo de La Coruña gegen Real Betis am 20. September 2026 im Abanca-Riazor zu kaufen, gibt es diese Hauptoptionen:

Offizielles Ticketportal von RC Deportivo: Die sicherste primäre Quelle, um Heimspielkarten direkt beim gastgebenden Klub zu kaufen. Die Tickets werden einige Wochen vor dem Spiel für die breite Öffentlichkeit freigegeben.

Ticketschalter im Stadion Abanca-Riazor: Am Spieltag oder in den Tagen vor der Partie können Tickets je nach Verfügbarkeit direkt an den Schaltern des Stadions in La Coruña gekauft werden.

Offizielles Ticketkontingent für Auswärtsfans von Real Betis: Wenn Sie die Auswärtsmannschaft unterstützen, werden offizielle Tickets für den Gästeblock in der Regel von Real Betis an registrierte Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber verteilt.

Sekundärmarktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten Wiederverkaufstickets für den allgemeinen Stadionbesuch und VIP-Hospitality-Pakete an, wobei die Preise je nach Nachfrage variieren können.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis?

Die Ticketpreise für das Spiel Deportivo de La Coruña gegen Real Betis am 20. September 2026 im Abanca-Riazor variieren je nachdem, ob Sie Primärtickets zum Nennwert oder Optionen auf dem Sekundärmarkt kaufen:

Standard-Ticketschalter / Primärpreisspanne: Reguläre Tickets für die breite Öffentlichkeit, die direkt von Deportivo verkauft werden, liegen in der Regel zwischen 20 € und 50 € , abhängig vom Bereich, etwa Oberrang hinter dem Tor oder zentrale Tribuna entlang der Seitenlinie.

Einstiegspreis auf dem Sekundärmarkt: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Angebote für Wiederverkaufstickets bei etwa 45 € bis 50 € für Plätze der Einstiegskategorie.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Plätze in mittleren und beliebten Sitzbereichen liegen auf gebündelten Ticketmarktplätzen im Schnitt bei etwa 140 € bis 250 € .

VIP- & Hospitality-Pakete: Premiumplätze mit Lounge-Zugang oder zentraler Position im unteren Rang können je nach 300 € bis über 700 € kosten.

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo de A Coruna gegen Real Betis

Deportivo de A Coruna hat aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage geholt. Die beiden LaLiga-Auftritte in dieser Saison endeten beide 1:1, zuletzt mit einem Remis gegen Malaga am 24. August nach einem früheren Unentschieden gegen Elche. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang in einem Testspiel gegen Genoa, das knapp mit 1:0 gewonnen wurde, während die 0:1-Niederlage gegen Real Madrid die einzige Pleite war. Deportivo erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte vier.

Real Betis hat drei der vergangenen fünf Partien gewonnen und eine verloren, dazu kommt ein Unentschieden. Das jüngste Resultat war ein 1:0-Auswärtssieg in LaLiga bei Valencia am 25. August, nach einem 1:0-Heimsieg gegen Real Sociedad vier Tage zuvor. Beide Pflichtspiele in dieser Saison endeten mit Siegen. Vor Saisonbeginn spielte Betis in Testspielen 2:2 gegen AFC Bournemouth und verlor 0:1 gegen Inter, besiegte in der Vorbereitung aber auch Arsenal mit 3:1. Betis hat in den fünf Spielen fünf Tore erzielt und fünf kassiert.

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 12. Februar 2018 in LaLiga statt, als Real Betis im Abanca-Riazor zu Gast war und mit 1:0 gewann. Davor gewann Betis im September 2017 zu Hause mit 2:1, und im März 2017 trennten sich die Teams in einem LaLiga-Spiel auf Deportivos Platz 1:1. Über die letzten fünf erfassten direkten Duelle hinweg kommt Real Betis auf zwei Siege gegenüber einem von Deportivo, dazu ein Unentschieden und ein weiterer Heimsieg von Deportivo, ein 1:0 in einem Testspiel im August 2019.