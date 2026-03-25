So bekommst du Tickets für das WM-Qualifikationsspiel Tschechien gegen Irland: Spieltermin am 26. März, Preise und mehr

Die Fans der Tschechischen Republik und der Republik Irland träumen beide von einer Rückkehr zur Weltmeisterschaft nach mehr als 20 Jahren Abwesenheit. Die beiden Mannschaften treffen am 26. März in Prag im Halbfinale der UEFA-WM-Playoffs aufeinander, und Sie könnten dabei sein, um zu sehen, wer seinen Weg zum Ruhm fortsetzen wird.

Es verspricht ein spannendes Spiel zu werden. Während die Tschechische Republik derzeit eine lange Serie ungeschlagener Heimspiele vorweisen kann, werden die Iren von einer leidenschaftlichen und lautstarken Fangemeinde angefeuert.

GOAL liefert dir alle wichtigen Ticketinformationen, die du für das bevorstehende WM-Qualifikationsspiel zwischen der Tschechischen Republik und der Republik Irland benötigst, einschließlich der Verkaufsstellen und der Preise.

Wann findet das WM-Qualifikationsspiel Tschechien gegen Irland statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Austragungsort Tickets Do, 26. März Tschechien gegen Irland (20:45 Uhr) Fortuna Arena (Prag) Tickets

So kaufen Sie Tickets für das WM-Qualifikationsspiel Tschechien gegen Irland

Tickets für das Spiel Tschechien gegen Irland wurden Anfang Februar in mehreren Phasen über Ticketportal, den offiziellen Ticketverkäufer der Nationalmannschaft, für Mitglieder des Treueprogramms der Mannschaft freigegeben. Mitglieder der höchsten Mitgliedschaftsstufe („FC Repre Hvezda“) konnten ab dem 4. Februar Tickets erwerben. Weitere Verkaufsphasen begannen am 6. und 9. Februar.

Irischen Auswärtsfans wurden 1.024 Tickets für das Spiel angeboten, also etwas mehr als 5 % der Kapazität der Fortuna Arena von 19.370 Plätzen.

Darüber hinaus können Tickets auf dem Sekundärmarkt erworben werden. StubHub ist einer der führenden Anbieter für diejenigen, die Last-Minute-Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Tickets für das WM-Qualifikationsspiel Tschechien gegen Irland: Wie viel kosten sie?

Die Ticketpreise für Länderspiele der Tschechischen Republik können je nach Sitzplatz, Paket und Gegner variieren. Die Kategorien (und Preise für Erwachsene) für das bevorstehende Play-off-Spiel gegen die Republik Irland waren über offizielle Kanäle wie folgt:

Premium-Sitzplatz: 2200 CZK (90 €)

2200 CZK (90 €) Kategorie I: 1650 CZK (68 €)

1650 CZK (68 €) Kategorie II: 1250 CZK (51 €)

1250 CZK (51 €) Kategorie III: 750 CZK (30 €)

750 CZK (30 €) Kategorie IV: 500 CZK (20 €)

Denken Sie daran, die Websites der nationalen Verbände im Auge zu behalten, um weitere Informationen zu erhalten, sowie Sekundärseiten wie StubHub, um die aktuelle Verfügbarkeit von Tickets zu prüfen.

Was können Sie vom WM-Qualifikationsspiel Tschechien gegen Irland erwarten?

Obwohl die Tschechische Republik im 20. Jahrhundert regelmäßig bei der Weltmeisterschaft dabei war und 1934 sowie 1962 sogar Vizemeister wurde, hat sie in den letzten mehr als 30 Jahren überraschenderweise nur einmal (2006) an einer Weltmeisterschaft teilgenommen.

Sollten Miroslav Koubeks „Narodak“ ihre beeindruckende Heimbilanz aufrechterhalten und die Iren besiegen, wartet am 31. März im Stadion Letna in Prag ein weiteres Heimspiel gegen Dänemark oder Nordmazedonien. Sollte Irland hingegen als Sieger vom Platz gehen, empfängt es stattdessen Dänemark oder Nordmazedonien im Aviva Stadium in Dublin.

Seit der WM 2002 in Korea/Japan haben wir Irland nicht mehr bei einer Weltmeisterschaft gesehen. Die Mannschaft von Heimir Hallgrímsson reist jedoch in fantastischer Form nach Prag, nachdem sie ihre letzten drei Qualifikationsspiele gewonnen hat. Sie besiegten Portugal in Dublin auf denkwürdige Weise und schafften in Ungarn ein 3:2-Comeback, bei dem Troy Parrott einen Hattrick erzielte.

Die beiden Mannschaften sind bisher acht Mal aufeinandergetroffen, und obwohl Irland zwei Siege verbuchen konnte, fanden beide in Freundschaftsspielen in Dublin statt, und sie haben gegen ihren Halbfinalgegner noch nie zu Null gespielt. Die Tschechen wollen auf heimischem Boden den vierten Sieg in vier Spielen gegen die Iren einfahren.