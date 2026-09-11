Nach dem Auftakt in der UEFA Nations League auswärts in Norwegen kehrt Dänemark nach Hause zurück und trifft am Sonntag, 27. September, im Parken-Stadion in Kopenhagen am 2. Spieltag der Ligaphase des Wettbewerbs auf Wales. Matchtickets können Sie schon heute buchen.

Neben Norwegen und Wales hat Dänemark in seiner Gruppe auch den amtierenden UEFA-Nations-League-Champion Portugal, und zwar in Gruppe A4 der Liga A.

In der Ligaphase trifft das Team jeweils zuhause und auswärts auf alle drei Gegner, insgesamt also in sechs Spielen, wobei die beiden besten Mannschaften im März ins Viertelfinale einziehen.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Ihre Tickets für Dänemark gegen Wales in der UEFA Nations League zu sichern, einschließlich Preisen, Verfügbarkeit und den besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Dänemark gegen Wales statt?

Dänemark gegen Wales steigt am Sonntag, 27. September, im Parken-Stadion in Kopenhagen. Anpfiff ist planmäßig um 18 Uhr MEZ.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 12:00 Parken

So kaufen Sie Tickets für Dänemark gegen Wales in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für Heimfans wurden direkt über das Portal des dänischen Fußballverbands (DBU) verkauft, während Wales-Fans, die Karten für den Auswärtsblock erhalten wollten, diese über die Ticketplattform des FAW kaufen mussten.

Offizielle Heimtickets für das Spiel in Kopenhagen wurden Ende August 2026 über den dänischen Fußballverband (DBU) verfügbar.

Nationale Fußballverbände starten den offiziellen Ticketverkauf in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Spieltag.

Wer sich noch kurzfristig Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Dänemark gegen Wales in der UEFA Nations League?

Offizielle Erwachsenentickets zum Nennwert für das Spiel in Kopenhagen kosten zwischen 50 € und 150 €+ (£47-£85+)

Preiskategorien

Kategorie 3 (Kurze Seite / Oberränge): 56 € bis 80 €

Kategorie 2 (Längsseite Oberrang / Ecken): 80 € bis 110 €

Kategorie 1 (Längsseite Unterrang): 110 € bis 150 €+

Sitzplatzbereiche

Tribünen A & C (Längsseite) : Sie verlaufen an den Seiten des Spielfelds. Die C-Tribüne ist die Haupttribüne, während die unteren Ränge Sie ganz nah ans Geschehen bringen.

Tribüne B (Kurze Seite) : Das stimmungsvolle Heimende für Fans der dänischen Nationalmannschaft.

Tribüne D (Kurze Seite / Auswärtsfans) : Wird häufig für Familienbereiche oder für reisende Auswärtsfans genutzt, etwa für die „Red Wall“-Fans von Wales.

Behalten Sie näher am Termin die offiziellen Seiten der Nationalteams im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und schauen Sie auch auf Zweitverkaufsseiten wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über das Parken-Stadion wissen müssen

Das Parken-Stadion ist das pulsierende Herz des dänischen Sports und Entertainments. Es liegt im lebhaften Kopenhagener Stadtteil Østerbro und ist die stolze Heimstätte sowohl des dänischen Superliga-Klubs FC Kopenhagen als auch der dänischen Fußball-Nationalmannschaft. Das 1992 eröffnete Stadion hat ein offizielles Fassungsvermögen von 38.065 und ist damit das größte Fußballstadion Dänemarks.

Unvergessliche Momente im Parken-Stadion:

Euro 2020 : Das Stadion war Austragungsort aller drei Gruppenspiele Dänemarks sowie eines dramatischen Achtelfinales zwischen der Tschechischen Republik und Spanien, das die Spanier nach Verlängerung mit 5:3 gewannen.

Europäische Endspiele : Hier fanden sowohl das Finale des Europapokals der Pokalsieger 1994 (Arsenal gegen Parma) als auch das UEFA-Cup-Finale 2000 (Galatasaray gegen Arsenal) statt. Arsenal besiegte Parma mit 1:0, verlor aber gegen Galatasaray im Elfmeterschießen. Es war das erste und einzige Mal, dass ein türkisches Team einen UEFA-Klubwettbewerb gewonnen hat.

Rekordkonzerte : Michael Jackson hält hier mit 60.000 Fans bei seiner HIStory-Tour 1997 den Zuschauerrekord. Auch andere Megastars wie Bruce Springsteen, Whitney Houston, Coldplay und U2 brachten das Stadion zum Beben.

Besonderheit: Ein Drei-Sterne-Michelin-Restaurant namens Geranium befindet sich direkt im achten Stock des Stadions.

Anreise

Die Arena liegt nur 4 km vom Stadtzentrum Kopenhagens entfernt und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr leicht zu erreichen.

Mit der Metro : Nehmen Sie die Linie M3 Cityringen direkt zu den Stationen Trianglen, Poul Henningsens Plads oder Vibenshus Runddel.

Mit dem Zug : Fahren Sie mit der S-Bahn bis zur Station Østerport. Von dort sind es angenehme 15 Minuten zu Fuß bis zu den Eingängen.

Mit dem Fahrrad : Kopenhagen ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Vom zentralen Rathausplatz aus sind Sie in nur 12 Minuten am Parken, außerdem gibt es reichlich Fahrradständer.

Mit dem Auto : Von einer Anreise mit dem Auto wird abgeraten. Parkplätze an der Straße rund um Østerbro sind äußerst begrenzt und an Veranstaltungstagen stark überlastet.

Dänemark gegen Wales in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Dänemark gegen Wales: Die aktuelle Form

Beide Teams haben in ihren jüngsten Länderspielen Probleme damit gehabt, Konstanz zu finden.

Während Dänemark bei einem 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien im Halbfinale der FIFA-World-Cup-Playoffs überzeugte, folgte ein schmerzhafter K.o. im Elfmeterschießen gegen die Tschechische Republik, wodurch das Team die Endrunde der WM 2026 verpasste. Im jüngsten Test vor der UEFA Nations League spielte Dänemark im Juni 0:0 gegen die DR Kongo.

Wales steckt in einer schwierigen Sieglosserie. Wie Dänemark platzten auch die WM-Träume in den Playoffs, als das Team im Elfmeterschießen gegen Bosnien und Herzegowina ausschied. In den darauffolgenden Freundschaftsspielen spielte Wales 1:1 gegen Nordirland und Ghana und verlor mit 1:2 gegen Rumänien.

Dänemark gegen Wales: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

In der Gesamtbilanz zwischen Dänemark und Wales stehen 7 Siege für Dänemark und 4 Siege für Wales zu Buche, es gab zwischen den beiden Teams kein einziges Unentschieden.

Dänemark erzielte in diesen Partien 16 Tore, Wales kam auf 9.

Das jüngste Aufeinandertreffen: Zuletzt trafen die Teams bei der Euro 2020 im Juni 2021 aufeinander. Dänemark besiegte Wales in Amsterdam mit 4:0, dank zweier Tore von Kasper Dolberg sowie Treffern von Joakim Mæhle und Martin Braithwaite, und zog damit ins Viertelfinale ein.



