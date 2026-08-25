Crystal Palace steht zum Auftakt der Premier-League-Saison 2026/27 vor einer schwierigen Heimaufgabe: Am Freitag, 28. August, empfängt das Team im Selhurst Park Manchester City, das in jeder der vergangenen zehn Spielzeiten unter den Top 3 gelandet ist. Tickets für dieses Flutlichtspiel können Sie schon heute buchen.

Pierre Sage wird seine Palace-Mannschaft zum ersten Mal seit der Übernahme von dem sehr erfolgreichen Oliver Glasner zu einem Heimspiel führen und hofft auf einen positiven Auftritt. Auch wenn einige der jüngsten direkten Duelle deutlich zugunsten von City ausgegangen sind, wird Crystal Palace noch gute Erinnerungen an den Überraschungssieg im Wembley-Stadion haben, als der Klub im Mai 2025 den FA Cup gewann.

Der neue Man-City-Trainer Enzo Maresca wird zum ersten Mal seit seiner Zeit als Chelsea-Manager ein Spiel in der Hauptstadt betreuen. In drei Spielen gegen Palace während dieser 18 Monate fand er keinen Weg zum Sieg, alle diese Duelle endeten unentschieden.

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Wann findet das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Manchester City statt?

Crystal Palace gegen Manchester City wird am Freitag, 28. August, um 20:00 Uhr BST im Selhurst Park in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 28. Aug. 2026 - 15:00 Selhurst Park

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Crystal Palace gegen Manchester City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt.

Wegen der weltweit enormen Nachfrage, der Gesetzgebung gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Auslosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel für die Auslosung.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an Nicht-Mitglieder ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig nach Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Crystal Palace gegen Manchester City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Kategorisierung des Spiels ab:

Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top 6 oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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