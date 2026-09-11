Der neue schottische Nationaltrainer Sébastien Pocognoli bekommt seine erste Chance, die leidenschaftlichen Anhänger der Tartan Army im eigenen Land zu begeistern, wenn er seine Mannschaft am Dienstag, den 29. September, im Hampden Park zum UEFA-Nations-League-Duell gegen die Schweiz aufs Feld führt. Sichert euch noch heute eure Spieltickets.

Schottland startet seine UEFA-Nations-League-Kampagne drei Tage zuvor auswärts, wenn es in Ljubljana gegen Slowenien antritt.

Neben Slowenien und der Schweiz hat Schottland auch Nordmazedonien in seiner Gruppe (Gruppe 1 der Liga B). In der Ligaphase trifft das Team auf alle drei Gegner jeweils zu Hause und auswärts, also insgesamt in sechs Spielen.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, und das viertplatzierte Team jeder Gruppe steigt in die UEFA Nations League C 2028/29 ab. Zudem ziehen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe in die Auf-/Abstiegs-Play-offs ein, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Schottland gegen Schweiz zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufoptionen.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Schottland gegen Schweiz statt?

Schottland gegen Schweiz findet am Dienstag, den 29. September, im Hampden Park in Glasgow statt. Der Anstoß ist für 19.45 Uhr (BST) angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 2 29. Sept. 2026 - 14:45 Hampden Park

So kauft ihr Tickets für Schottland gegen Schweiz in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Schottland gegen Schweiz werden ausschließlich online über den Scottish FA Ticket Shop verkauft. Der Verkauf begann erstmals Ende Februar.

Mitglieder des Scotland Supporters Club (SSC) erhielten früher als die breite Öffentlichkeit die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, und bekamen zudem günstigere Optionen für zukünftige Spiele angeboten.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Das gibt Käufern die Sicherheit, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Schottland gegen Schweiz in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Schottland gegen Schweiz im Hampden Park kosteten für erwachsene Mitglieder des Scotland Supporters Club zwischen 35 £ für die Ost- und Westtribüne sowie 40 £ für die Nord- und Südtribüne, für die breite Öffentlichkeit lagen die Preise bei 40 bis 45 £. Die regulären Kontingente für die Öffentlichkeit über die Scottish FA waren jedoch schnell ausverkauft.

Behaltet die offiziellen Kanäle der Nationalmannschaft näher am Spieltermin für zusätzliche Informationen im Blick und schaut auch auf Zweitmarktseiten wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über den Hampden Park wissen müsst

Der Hampden Park in Glasgow gilt weithin als ultimative „Heimat des schottischen Fußballs“. Das 1903 eröffnete legendäre Stadion dient der schottischen Nationalmannschaft dauerhaft als Schauplatz und hat über Generationen hinweg seinen Status als eine der historischsten Sportstätten der Welt gefestigt. Das aktuelle Stadion verfügt über eine UEFA-Kategorie-4-Einstufung und fasst 51.866 Zuschauer.

Aufgrund moderner Sicherheitsgesetze für reine Sitzplatzstadien hält der Hampden Park mehrere uneinholbare europäische Zuschauerrekorde, die wohl nie gebrochen werden:

Europäischer Allzeit-Rekord für Länderspiele : Schottland gegen England (1937) - 149.415

Europäischer Allzeit-Rekord für Vereinsspiele : Celtic gegen Aberdeen (Scottish-Cup-Finale 1937) - 146.433

Rekordspiel in einem UEFA-Wettbewerb : Celtic gegen Leeds United (Halbfinale im Europapokal 1937) - 136.505

Unvergessliche Momente im Hampden Park:

Das Finale im Europapokal 1960 : Allgemein als das beste Fußballspiel aller Zeiten angesehen. Real Madrid besiegte Eintracht Frankfurt mit 7:3, wobei Ferenc Puskás vier Tore erzielte und Alfredo Di Stéfano einen Hattrick beisteuerte.

Zidanes Traum-Volley (2002) : Im Finale der UEFA Champions League 2002 erzielte Zinedine Zidane einen ikonischen, der Schwerkraft trotzenden Volley mit dem linken Fuß in den Winkel und sicherte Real Madrid damit einen 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen.

Megakonzerte : Die Arena war Gastgeber legendärer Musikacts, darunter Sir Paul McCartney, der bekanntlich 1910 „Mull of Kintyre“ aufführte, die Rolling Stones sowie Popgrößen wie Beyoncé und Take That.

Die „Scotch Professors“: Auf dem Rasen des ersten Hampden Park entwickelten schottische Spieler das revolutionäre, auf Kurzpassspiel und Teamfokus ausgerichtete Spiel. Davor war Fußball meist ein chaotisches Spiel aus individuellem Dribbling und rugbyartigem Treten. Im Grunde exportierten sie den modernen Fußball in die Welt.

Anreise

Die einfachste und zuverlässigste Möglichkeit, zum Hampden Park zu kommen, ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Stadion liegt in einem dicht besiedelten Wohngebiet, deshalb sind Autofahrten und Parken in der Nähe an großen Veranstaltungs- oder Spieltagen stark eingeschränkt und nicht zu empfehlen.

Mit dem Zug: Der Zug ist die schnellste Möglichkeit, dem großen Andrang zu entgehen. Vom Bahnhof Glasgow Central fährt ein ScotRail-Zug direkt in die Gegend des Stadions.

Bahnhof Mount Florida - Das ist die nächstgelegene Station. Die Zugfahrt dauert etwa 10 bis 17 Minuten, anschließend sind es fünf Minuten zu Fuß bis zum Stadion.

Bahnhof King's Park - Das ist eine weitere sehr gute Option. Die Fahrt dauert mit dem Zug etwa 10 bis 15 Minuten, danach folgt ein Fußweg von fünf Minuten.

Mit dem Bus: Mehrere lokale Buslinien von First Glasgow verkehren regelmäßig zwischen dem Stadtzentrum von Glasgow und der Gegend rund um das Stadion. Die Fahrt dauert in der Regel etwa 15 bis 30 Minuten.

Bus 75 - Ihr könnt in der Nähe des Stadtzentrums einsteigen, zum Beispiel nahe der Gallery of Modern Art, und der Bus setzt euch direkt auf der Aikenhead Road unmittelbar am Stadioneingang ab.

Weitere Linien - Die Busse 5, 6, 7, 7A, 31, 34 und 90 fahren ebenfalls ganz in der Nähe des Stadions vorbei. Live-Fahrpläne und Routen findet ihr auf der Website von First Bus.

Schottland gegen Schweiz in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Schottland gegen Schweiz: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Schottland (Platz 36) gegen Schweiz (Platz 14)

Schottland ist zum ersten Mal wieder im Einsatz, seit das Team in der Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ausgeschieden ist. Trotz eines 1:0-Auftaktsiegs gegen Haiti sorgten Niederlagen in Folge gegen Marokko (0:1) und Brasilien (0:3) für das Aus im Turnier.

Allerdings hat Schottland zuletzt eine beeindruckende Bilanz in Pflichtspielen auf heimischem Boden vorzuweisen. Ende 2025 gelangen im Hampden Park aufeinanderfolgende Siege gegen Griechenland, Belarus und Dänemark.

Die Schweiz wird zusätzliches Selbstvertrauen daraus ziehen, im Sommer ihre beste WM-Leistung seit 72 Jahren erreicht zu haben, als sie das Viertelfinale erreichte. Bemerkenswert ist auch, dass das Team im gesamten Jahr 2025 ungeschlagen blieb.

Schottland gegen Schweiz: Der direkte Vergleich zuletzt

Schottland führt den direkten Vergleich gegen die Schweiz insgesamt mit 8 Siegen an, verglichen mit 5 Siegen der Schweiz und 4 Unentschieden. In allen bisherigen 17 Duellen hat Schottland 27 Tore erzielt, die Schweiz 25.

Das letzte Spiel zwischen den Teams fand im Juni 2024 in der Gruppenphase der UEFA Euro 2024 statt. Das packende Spiel in Köln endete 1:1. Scott McTominay traf zunächst für Schottland, doch Xherdan Shaqiri antwortete für die Schweiz mit einem spektakulären Schlenzer.

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Nordmazedonien MKD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Schottland SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Slowenien SVN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Schweiz SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg



