Der 1. Spieltag der neuen Premier-League-Saison 2026/27 endet mit einem mit Spannung erwarteten London-Derby, wenn Fulham am Montag, 24. August, die Westlondoner Nachbarn vom FC Chelsea im Craven Cottage empfängt.

Chelsea wird mit einigen namhaften Neuzugängen auflaufen. Maxence Lacroix, Marco Palestra und Geovany Quenda unterschrieben allesamt für mehr als 50 Millionen Pfund, doch der Schlagzeilenmacher war natürlich die Verpflichtung von Morgan Rogers, der für eine Blockbuster-Ablöse von 117 Millionen Pfund von Aston Villa kam.

Fulham hat zwar mit Harry Wilson und Raul Jimenez die Offensivkraft von zwei Spielern verloren, die beide beim 2:1-Sieg gegen Chelsea im Januar im Craven Cottage getroffen haben, doch mit Gonzalo García und César Palacios wurden auch zwei auffällige Spieler von Real Madrid verpflichtet, von denen man sich erhofft, dass sie den Abwehrreihen in dieser Saison Probleme bereiten werden.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zur Ticketbeschaffung für Fulham gegen Chelsea liefern, darunter wo Sie die Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Fulham gegen Chelsea statt?

Fulham gegen Chelsea wird am Montag, 24. August, um 20:00 Uhr BST im Craven Cottage in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 1 24. Aug. 2026 - 15:00 Craven Cottage

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Fulham gegen Chelsea

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner angeboten werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Schwarzhandel und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitfenster Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Fulham gegen Chelsea?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Kategorisierung des Spiels:

Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennwerte.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Ticketbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 Pfund für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 Pfund gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. In den freien Verkauf oder einfache Mitgliedsauslosungen gelangen sie praktisch nie.

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