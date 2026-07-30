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So bekommen Sie Tickets für Fulham gegen Chelsea: Preise in der Premier League 2026/27, Infos zum Spiel, Anstoßzeit und mehr

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M. Rogers

Verpasst nicht die Chance, im August ein riesiges London-Derby zu sehen

Der 1. Spieltag der neuen Premier-League-Saison 2026/27 endet mit einem mit Spannung erwarteten London-Derby, wenn Fulham am Montag, 24. August, die Westlondoner Nachbarn vom FC Chelsea im Craven Cottage empfängt.

Chelsea wird mit einigen namhaften Neuzugängen auflaufen. Maxence Lacroix, Marco Palestra und Geovany Quenda unterschrieben allesamt für mehr als 50 Millionen Pfund, doch der Schlagzeilenmacher war natürlich die Verpflichtung von Morgan Rogers, der für eine Blockbuster-Ablöse von 117 Millionen Pfund von Aston Villa kam.

Fulham hat zwar mit Harry Wilson und Raul Jimenez die Offensivkraft von zwei Spielern verloren, die beide beim 2:1-Sieg gegen Chelsea im Januar im Craven Cottage getroffen haben, doch mit Gonzalo García und César Palacios wurden auch zwei auffällige Spieler von Real Madrid verpflichtet, von denen man sich erhofft, dass sie den Abwehrreihen in dieser Saison Probleme bereiten werden.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zur Ticketbeschaffung für Fulham gegen Chelsea liefern, darunter wo Sie die Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Fulham gegen Chelsea statt?

Fulham gegen Chelsea wird am Montag, 24. August, um 20:00 Uhr BST im Craven Cottage in London angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 1
Craven Cottage

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Fulham gegen Chelsea

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner angeboten werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Schwarzhandel und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitfenster Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Fulham gegen Chelsea?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Kategorisierung des Spiels:

  • Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennwerte.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Ticketbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 Pfund für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 Pfund gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. In den freien Verkauf oder einfache Mitgliedsauslosungen gelangen sie praktisch nie.

Form

FUL

FUL - Form

ARS
N3-0
BOU
N0-1
WOL
U1-1
NEW
S2-0
AHL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CHE

CHE - Form

LIV
U1-1
MCI
N0-1
TOT
S2-1
SUN
N2-1
WES
S6-4
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

FulhamUnentschiedenFC Chelsea
2
0
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
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FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
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FC Chelsea
CHE
2
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Fulham
FUL
0
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
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FC Chelsea
CHE
2
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
2
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Teamnews & Kader

Fulham vs FC Chelsea Voraussichtliche Aufstellungen

Fulham crest
Fulham
FUL
Aufstellung
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE

Trainer

  • A. Arbeloa

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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