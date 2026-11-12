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UEFA Nations League B
team-logoSlowenien
Stozice Stadium, Ljubljana
team-logoSchweiz
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Slowenien vs. Schweiz heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Slowenien - Schweiz
Slowenien
Schweiz
UEFA Nations League B

In der UEFA Nations League B spielt Slowenien gegen Schweiz. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Slowenien vs. Schweiz: Anstoßzeit

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Stozice Stadium, Ljubljana

In der UEFA Nations League B empfängt Slowenien die Schweiz im Stožice-Stadion in Ljubljana. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenführung der Gruppe.

Slowenien präsentiert sich in dieser Nations-League-Kampagne unbeständig. Nach einem Auftaktremis gegen Schottland und einer Niederlage gegen die Schweiz fand Bošjan Cesars Mannschaft mit Siegen gegen Nordmazedonien und Schottland wieder in die Spur – steht in der Gruppe aber weiterhin unter Druck.

Die Schweiz reist als Tabellenführer nach Ljubljana. Murat Yakins Mannschaft hat alle vier bisherigen Nations-League-Partien gewonnen und sich damit klar an der Spitze der Gruppe etabliert. Die Niederlage gegen Argentinien im WM-Viertelfinale bleibt der einzige Makel einer ansonsten starken Saison.

Personell muss Yakin auf Granit Xhaka verzichten. Der Kapitän und Mittelfeldstratege fällt mit einer Wadenverletzung aus – ein empfindlicher Ausfall für eine Mannschaft, die auf seine Erfahrung im zentralen Mittelfeld angewiesen ist. Auch Miro Muheim steht nicht zur Verfügung.

Für Slowenien ist dieses Heimspiel eine Chance, den Rückstand auf den Spitzenreiter zu verkürzen. Jan Oblak und Benjamin Šeško stehen für die individuelle Klasse, die Cesar abrufen muss, um die Schweiz zu bezwingen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Live-Stream und Anpfiffzeit.

Themen der Woche: Was war bei Slowenien und Schweiz los?

Slowenien kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. In der Nations League gewann die Mannschaft zuletzt 2:1 gegen Schottland, verlor aber zuvor mit 1:2 gegen die Schweiz. Insgesamt erzielte Slowenien in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Die Schweiz präsentiert sich deutlich stabiler: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. In der Nations League gewann Yakins Mannschaft alle vier Partien, darunter ein klares 3:0 gegen Schottland und ein 2:1 gegen Slowenien. Lediglich die WM-Viertelfinalniederlage gegen Argentinien (1:3) unterbrach die Siegesserie. Insgesamt erzielte die Schweiz in diesem Zeitraum neun Tore bei fünf Gegentoren.

SVN

SVN - Form

CRO
N2-1
SCO
U0-0
MKD
S2-0
SUI
N2-1
SCO
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SUI

SUI - Form

ARG
N3-1
MKD
S0-3
SCO
S0-3
SVN
S2-1
MKD
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Slowenien vs. Schweiz: Aufstellungen

Slowenien vs Schweiz Voraussichtliche Aufstellungen

5-4-1
Slowenien crest
Slowenien
SVN
Aufstellung
Schweiz crest
Schweiz
SUI
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakS. KuzmicS. KuzmicD. BrekaloD. BrekaloJ. BijolJ. Bijolteam-logoZ. KarnicnikV. DrkusicV. DrkusicM. ZabukovnikM. ZabukovnikD. SturmD. Sturmteam-logoA. Matkoteam-logoA. Gnezda CerinZ. VipotnikZ. VipotnikG. KobelG. KobelN. ElvediN. ElvediM. AkanjiM. AkanjiR. RodriguezR. RodriguezS. BritschgiS. BritschgiD. SowD. SowV. SierroV. SierroF. RiederF. RiederD. NdoyeD. NdoyeR. FreulerR. FreulerZ. AmdouniZ. Amdouni
Schweiz crest
Schweiz
SUI
5-4-1
Slowenien

Startelf

Schweiz

Trainer

  • B. Cesar
  • M. Yakin

Slowenien vs. Schweiz: Form

SVN

SVN - Form

CRO
N2-1
SCO
U0-0
MKD
S2-0
SUI
N2-1
SCO
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SUI

SUI - Form

ARG
N3-1
MKD
S0-3
SCO
S0-3
SVN
S2-1
MKD
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Slowenien vs. Schweiz: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SlowenienUnentschiedenSchweiz
1
1
3
UEFA Nations League B
Schweiz badge
Schweiz
SUI
2
Slowenien badge
Slowenien
SVN
1
END
WM-Qualifikation
Slowenien badge
Slowenien
SVN
0
Schweiz badge
Schweiz
SUI
0
END
WM-Qualifikation
Schweiz badge
Schweiz
SUI
3
Slowenien badge
Slowenien
SVN
0
END
European Championship Qualification
Schweiz badge
Schweiz
SUI
3
Slowenien badge
Slowenien
SVN
2
END
European Championship Qualification
Slowenien badge
Slowenien
SVN
1
Schweiz badge
Schweiz
SUI
0
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Slowenien vs. Schweiz: Die Tabellen

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
SchweizSchweizSUI
4400111+1012
S
S
S
S
2
SlowenienSlowenienSVN
421153+27
S
N
S
U
3
SchottlandSchottlandSCO
411235-24
N
S
N
U
4
NordmazedonienNordmazedonienMKD
4004010-100
N
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
Play-offs Abstieg

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