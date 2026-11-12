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Slowenien vs. Schweiz: Anstoßzeit

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

In der UEFA Nations League B empfängt Slowenien die Schweiz im Stožice-Stadion in Ljubljana. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenführung der Gruppe.

Slowenien präsentiert sich in dieser Nations-League-Kampagne unbeständig. Nach einem Auftaktremis gegen Schottland und einer Niederlage gegen die Schweiz fand Bošjan Cesars Mannschaft mit Siegen gegen Nordmazedonien und Schottland wieder in die Spur – steht in der Gruppe aber weiterhin unter Druck.

Die Schweiz reist als Tabellenführer nach Ljubljana. Murat Yakins Mannschaft hat alle vier bisherigen Nations-League-Partien gewonnen und sich damit klar an der Spitze der Gruppe etabliert. Die Niederlage gegen Argentinien im WM-Viertelfinale bleibt der einzige Makel einer ansonsten starken Saison.

Personell muss Yakin auf Granit Xhaka verzichten. Der Kapitän und Mittelfeldstratege fällt mit einer Wadenverletzung aus – ein empfindlicher Ausfall für eine Mannschaft, die auf seine Erfahrung im zentralen Mittelfeld angewiesen ist. Auch Miro Muheim steht nicht zur Verfügung.

Für Slowenien ist dieses Heimspiel eine Chance, den Rückstand auf den Spitzenreiter zu verkürzen. Jan Oblak und Benjamin Šeško stehen für die individuelle Klasse, die Cesar abrufen muss, um die Schweiz zu bezwingen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Live-Stream und Anpfiffzeit.

Themen der Woche: Was war bei Slowenien und Schweiz los?

Slowenien kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. In der Nations League gewann die Mannschaft zuletzt 2:1 gegen Schottland, verlor aber zuvor mit 1:2 gegen die Schweiz. Insgesamt erzielte Slowenien in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Die Schweiz präsentiert sich deutlich stabiler: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. In der Nations League gewann Yakins Mannschaft alle vier Partien, darunter ein klares 3:0 gegen Schottland und ein 2:1 gegen Slowenien. Lediglich die WM-Viertelfinalniederlage gegen Argentinien (1:3) unterbrach die Siegesserie. Insgesamt erzielte die Schweiz in diesem Zeitraum neun Tore bei fünf Gegentoren.

Slowenien vs. Schweiz: Aufstellungen

Slowenien vs. Schweiz: Form

Slowenien vs. Schweiz: Bilanz direkte Duelle

Slowenien vs. Schweiz: Die Tabellen