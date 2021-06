Slowakei vs. Spanien heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights - die Übertragung bei der EM 2021

Der Sieger des Duells Slowakei vs. Spanien zieht ins Achtelfinale ein. Hier gibt es alle Infos zu TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co.

In Gruppe E geht es am letzten Spieltag der Gruppenphase für jede Mannschaft um den Einzug in das Achtelfinale der EM 2021. Der Sieger des Duells Slowakei vs. Spanien ist für das Achtelfinale qualifiziert. Die beiden Mannschaften treffen am 22. Juni um 18 Uhr im Estadio de la Cartuja in Sevilla aufeinander.

Die Gruppe E mit Spanien, der Slowakei, Schweden und Polen ist eine der spannendsten am letzten Spieltag der Gruppenphase bei der EM 2021. Der Sieger des Duells Slowakei vs. Spanien ist in jedem Fall für das Achtelfinale qualifiziert. Spanien enttäuschte bislang, kam in den ersten beiden Duellen gegen Schweden und die Polen nicht über ein Unentschieden hinaus und rangiert in der Tabelle mit zwei Punkten auf dem dritten Platz.

Die Slowaken musste sich nach dem Auftaktsieg gegen Polen Schweden geschlagen geben, haben somit drei Punkte auf ihrem Konto.

Die Slowakei könnte sich mit einem Unentschieden und einem Sieg der Schweden als Zweiter für das Achtelfinale qualifizieren. Ähnlich wie in Gruppe B kann es bei den richtigen Ergebnissen auch in Gruppe E zu einem Dreiervergleich zwischen drei punktgleichen Teams kommen. Allerdings nur, wenn die Slowakei gegen Spanien unentschieden spielt und Polen gegen Schweden gewinnt. Wie die Platzierungen bei einem solchen Vergleich ermittelt werden, erfahrt Ihr hier.

Slowakei vs. Spanien heute live verfolgen: Das Duell bei der EM 2021 auf einen Blick

Wettbewerb EM 2021 - Gruppenphase Begegnung Slowakei vs. Spanien Anpfiff 23. Juni - 18 Uhr Ort Estadio de la Cartuja (Sevilla, Spanien)

Slowakei vs. Spanien live im Fernsehen: Wo läuft das Spiel im TV?

Wie schon bei den vorangegangenen großen Turnieren teilen sich die ARD und das ZDF die Übertragung der Spiele im Free-TV. Zusätzlich zum Angebot der öffentlich-rechtlichen TV-Sender beteiligt sich in diesem Jahr auch die Telekom mit MagentaTV an der Übertragung der Spiele der EM 2021. Der Telekommunikationsanbieter hat sich insgesamt zehn Partien sichern können, die exklusiv bei Magenta übertragen werden. Das heißt, 41 der insgesamt 51 Partien sind im Free-TV zu sehen. Auch die Begegnung Slowakei gegen Spanien.

Slowakei vs. Spanien heute live im Free-TV: Die Übertragung im ZDF

Die heutige Begegnung zwischen der Slowakei und Spanien wird im ZDF übertragen. Die Übertragung inklusive der Vorberichte startet bereits um 17 Uhr. Als Moderatoren führen Euch erneut Katrin Müller-Hohenstein vor Ort und Jochen Breyer im Studio durch die Sendung. Ergänzt wird das Moderatoren-Duo dabei durch mehrere Experten. Mit Per Mertesacker und Christoph Kramer geben zwei (Ex)-Profis ihre Expertise ab. Durch Experte Manuel Gräfe bekommt Ihr zudem einen Einblick in etwaige strittige Schiedsrichterentscheidungen.

Als Co-Kommentatoren sind mit Hanno Balitsch und Sandro Wagner zwei ehemalige Profis dabei. Ariane Hingst ergänzt das Co-Kommentatoren-Duo. Hingst war selbst lange Nationalspielerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Bela Rethy wird die Partie zwischen der Slowakei und Spanien kommentieren.

Slowakei vs. Spanien heute live: Die Begegnung bei MagentaTV sehen

Der Sender MagentaTV gehört zur Telekom. Die Partie Slowakei vs. Spanien kann alternativ auch dort verfolgt werden. Die Vorberichte zur Partie beginnen ebenfalls um 17 Uhr. Voraussetzung dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement, welches Ihr abschließen müsst. Die Varianten und das Angebot findet Ihr hier.

Magenta hat ebenfalls einige Hochkaräter am Mikrofon. Neben Johannes B. Kerner sind auch Michael Ballack und Fredi Bobic als Experten mit dabei. Als Kommentator führt Wolff Christoph Fuss Euch durch einige Partien. Wie die einzelnen Sender personell aufgestellt sind, findet Ihr hier.

Slowakei vs. Spanien im LIVE-STREAM sehen: Wer überträgt die EM 2021?

Möchtet Ihr das Spiel lieber im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem. Sowohl das ZDF als auch Magenta bieten Euch diese Möglichkeit.

Slowakei vs. Spanien heute live: Der kostenlose LIVE-STREAM des ZDF

Das ZDF zeigt die Begegnung parallel zur Übertragung im TV auch im Internet als LIVE-STREAM. Über diesen Link gelangt Ihr zum Stream. Die Besetzung der Kommentatoren, Experten und Moderatoren ist genau dieselbe. Und auch die Uhrzeit ist dieselbe wie bei der TV-Übertragung.

Slowakei vs. Spanien im LIVE-STREAM bei MagentaTV

Falls Ihr Euch für das Abonnement von Magenta entschieden habt, steht Euch auch der LIVE-STREAM von MagentaTV zur Verfügung. Dafür benötigt Ihr einfach ein internetfähiges Gerät, über das Ihr die Begegnung empfangen könnt. Dazu zählen neben dem handelsüblichen Smartphone auch Tablets, Smart-TV-Geräte oder Dinge wie Chromecast. Welche Möglichkeiten Ihr noch habt, seht Ihr hier. Genau wie beim ZDF ist die Besetzung des Streams dieselbe wie im TV.

Slowakei vs. Spanien live: Der LIVE-TICKER zur Partie

Solltet Ihr verhindert sein und die Begegnung zwischen der Slowakei und Spanien nicht live im TV verfolgen können, bieten wir Euch eine schöne Alternative. Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Ob Tore, Karten oder andere wichtige Ereignisse: Ihr verpasst nichts. Der LIVE-TICKER berichtet Euch in Echtzeit, wie es steht und liefert auch Informationen über die Tabellensituation in der Gruppe E.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Slowakei vs. Spanien verpasst? Die Highlights der Begegnung auf DAZN

DAZN hat zwar keine Übertragungsrechte an den Spielen der EM 2021, dennoch könnt Ihr Euch die Highlights der Partie auf der Streamingplattform noch einmal ansehen. Eine Stunde nach dem Abpfiff der Partien findet Ihr auf der Streamingplattform noch einmal die Zusammenfassungen der Spielereignisse. Wenn Ihr also ein Tor oder ein anderes wichtiges Ereignis einer Begegnung verpasst haben solltet, könnt Ihr Euch dieses auf DAZN noch einmal anschauen.

DAZN ist wie MagentaTV nicht kostenlos. Pro Monat könnt ihr 11,99 Euro bezahlen, oder Ihr entscheidet Euch für ein Jahresabonnement für 119,99 Euro. Ab August 2021 werden diese Preise auf je 14,99 Euro und 149,99 Euro erhöht. Dies bringt eine noch größere Programmvielfalt mit sich: Neben den Übertragungen der Bundesliga und Champions League sind auf der Streamingplattform auch Spiele der NBA und NFL zu finden. Hier ist der Link zum kostenlosen Probemonat.

Slowakei vs. Spanien live: TV-Übertragung, LIVE-STREAM, Highlights und LIVE-TICKER in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV MagentaTV LIVE-STREAM ZDF / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Slowakei vs. Spanien heute LIVE im TV und STREAM: Die voraussichtlichen Aufstellungen der Teams

Ungefähr gegen 17 Uhr werden die Slowakei und Spanien ihre Aufstellungen für die Begegnung bekanntgeben.

Die voraussichtlichen Aufstellungen: