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UEFA Nations League C
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Slowakei gegen Färöer heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Slowakei - Faröer Inseln
Slowakei
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UEFA Nations League C

Alles, was Ihr wissen müsst: So seht Ihr Slowakei gegen die Färöer heute live in der Liga C der UEFA Nations League.

So sehen Sie Slowakei gegen Färöer mit einem VPN

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Spielvorschau

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UEFA Nations League C - Spielwoche 5
Kosice Football Arena

Die Slowakei empfängt die Färöer in der Kosice Football Arena zu einer Partie der UEFA Nations League C, die im Kampf um die Spitze der Gruppe 3 von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Vladimir Weiss steht an der Spitze der Gruppe und will ihren Vorsprung mit einem Heimsieg in Košice ausbauen. Die Slowakei präsentiert sich in dieser Nations-League-Saison in guter Form und hat drei ihrer letzten vier Pflichtspiele gewonnen.

Die Färöer reisen als Gruppenzweiter in die Slowakei. Damit treffen die beiden Erstplatzierten direkt aufeinander. Die Mannschaft von Eydun Klakstein hat sich im bisherigen Verlauf der Saison widerstandsfähig gezeigt und in vier ihrer letzten fünf wettbewerbsübergreifenden Spiele unentschieden gespielt.

Die beiden Mannschaften trafen bereits früher in dieser Nations-League-Saison aufeinander und trennten sich 1:1. Die Slowakei will sich dafür vor heimischem Publikum revanchieren, während sich die Färöer zutrauen, den Gegner erneut vor Probleme zu stellen.

Angesichts der engen Tabellenlage und der wichtigen Punkte steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel. Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung der Partie wissen müssen.

Teamnews und Kader

Slowakei vs Faröer Inseln Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • V. Weiss

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