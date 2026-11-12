So sehen Sie Slowakei gegen Färöer mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

Die Slowakei empfängt die Färöer in der Kosice Football Arena zu einer Partie der UEFA Nations League C, die im Kampf um die Spitze der Gruppe 3 von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Vladimir Weiss steht an der Spitze der Gruppe und will ihren Vorsprung mit einem Heimsieg in Košice ausbauen. Die Slowakei präsentiert sich in dieser Nations-League-Saison in guter Form und hat drei ihrer letzten vier Pflichtspiele gewonnen.

Die Färöer reisen als Gruppenzweiter in die Slowakei. Damit treffen die beiden Erstplatzierten direkt aufeinander. Die Mannschaft von Eydun Klakstein hat sich im bisherigen Verlauf der Saison widerstandsfähig gezeigt und in vier ihrer letzten fünf wettbewerbsübergreifenden Spiele unentschieden gespielt.

Die beiden Mannschaften trafen bereits früher in dieser Nations-League-Saison aufeinander und trennten sich 1:1. Die Slowakei will sich dafür vor heimischem Publikum revanchieren, während sich die Färöer zutrauen, den Gegner erneut vor Probleme zu stellen.

Angesichts der engen Tabellenlage und der wichtigen Punkte steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel. Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung der Partie wissen müssen.

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