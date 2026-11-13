So sehen Sie Slowakei gegen die Färöer mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Sender auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

Die Slowakei empfängt die Färöer in der Kosice Football Arena zu einem Spiel der Liga C der UEFA Nations League, bei dem es an der Spitze der Gruppe 3 um viel geht.

Die Mannschaft von Vladimir Weiss steht an der Tabellenspitze und will ihren Vorsprung mit einem Heimsieg in Košice ausbauen. Die Slowakei hat in dieser Nations-League-Saison starke Leistungen gezeigt und drei ihrer vergangenen vier Pflichtspiele gewonnen.

Die Färöer reisen als Gruppenzweiter in die Slowakei. Damit treffen die beiden Spitzenreiter direkt aufeinander. Die Mannschaft von Eydun Klakstein hat sich im bisherigen Wettbewerb als widerstandsfähig erwiesen und wettbewerbsübergreifend vier ihrer vergangenen fünf Spiele unentschieden gespielt.

Die beiden Mannschaften trafen bereits früher in dieser Nations-League-Saison aufeinander und trennten sich 1:1. Die Slowakei will sich dafür vor heimischem Publikum revanchieren, während die Färöer sich zutrauen, den Gegner erneut vor Probleme zu stellen.