So seht Ihr Slovan Bratislava gegen Real Betis mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 National Football Stadium

Slovan Bratislava empfängt Real Betis in der Champions League im Nationalen Fußballstadion in Bratislava. In diesem Spiel der Ligaphase trifft eine Mannschaft, die um ihren Verbleib im Wettbewerb kämpft, auf eine, die ernsthafte Ambitionen auf das Weiterkommen hat.

Für Slovan läuft es in Europa derzeit schwierig. Beim letzten Champions-League-Auftritt unterlag die Mannschaft LASK mit 0:4 und blieb dadurch am Tabellenende.

In der heimischen Liga zeigte sich das Team von Yaya Toure stabiler. Am 21. November gewann es in der 1. Liga auswärts bei Ruzomberok mit 1:0, nachdem es zuvor gegen Trencin 2:2 gespielt hatte.

Betis reist unter Manuel Pellegrini in ordentlicher Verfassung in die Slowakei. Im El Gran Derbi am Wochenende gab es ein 1:1 gegen Sevilla: Antony brachte Betis in Führung, ehe Kike Salas in der Nachspielzeit ausglich.

Damit setzte Betis eine solide Serie fort, zu der Siege gegen Navalcarnero, Elche und Malaga gehören. Die einzige Niederlage in den letzten fünf Spielen kassierte die Mannschaft in Europa beim 1:2 gegen Borussia Dortmund.

Betis steht in der Champions-League-Tabelle auf Platz elf und will seinen Schwung bewahren. Slovan muss sich gegenüber dem Auftritt gegen LASK deutlich steigern, um aus diesem Spiel etwas mitzunehmen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel zu verfolgen.

Informationen zum offiziellen TV-Sender und Livestream für Slovan Bratislava gegen Real Betis liegen derzeit nicht vor. Wir aktualisieren diese Seite, sobald die Übertragungsdetails bestätigt sind.

Personal und Kader