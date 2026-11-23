So sehen Sie Slovan Bratislava gegen Real Betis mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie die Website des übertragenden Sportsenders auf oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 National Football Stadium

Slovan Bratislava empfängt Real Betis in der Champions League im Nationalen Fußballstadion in Bratislava. In dieser Partie der Ligaphase trifft eine Mannschaft, die um ihren Verbleib im Wettbewerb kämpft, auf eine mit großen Ambitionen auf das Weiterkommen.

Slovan steckt auf europäischer Bühne in einer schwierigen Lage. Im letzten Champions-League-Spiel gab es eine 0:4-Niederlage gegen den LASK, durch die das Team am Tabellenende blieb.

In der heimischen Liga zeigte sich die Mannschaft von Yaya Toure stabiler. Am 21. November gewann sie in der 1. Liga auswärts mit 1:0 gegen Ruzomberok, nachdem sie zuvor gegen Trencin 2:2 gespielt hatte.

Betis reist unter Manuel Pellegrini in ordentlicher Verfassung in die Slowakei. Beim El Gran Derbi am Wochenende spielte das Team 1:1 gegen Sevilla. Antony brachte Betis in Führung, ehe Kike Salas in der Nachspielzeit ausglich.

Damit setzte Betis eine solide Serie fort, zu der Siege gegen Navalcarnero, Elche und Malaga gehören. Die einzige Niederlage in den letzten fünf Spielen gab es auf europäischer Bühne beim 1:2 gegen Borussia Dortmund.

Betis steht auf Platz elf der Champions-League-Tabelle und will seinen Schwung bewahren. Slovan muss sich gegenüber dem Auftritt gegen den LASK deutlich steigern, um aus dieser Partie etwas mitzunehmen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung des Spiels wissen müssen.

Offizielle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream von Slovan Bratislava gegen Real Betis liegen derzeit nicht vor. Wir aktualisieren diese Seite, sobald die Übertragungsdetails bestätigt sind.

Personal und Kader