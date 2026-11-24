So seht Ihr Slavia Prag gegen Villarreal mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 12:45 Fortuna Arena

Slavia Prag empfängt Villarreal in der Fortuna Arena in Prag zu einem Spiel der Champions-League-Ligaphase. Beide Klubs wollen in der dicht gedrängten Tabelle Punkte sammeln.

Slavia ist in der heimischen Liga gut in Form. Die Mannschaft von Jindrich Trpisovsky gewann am Samstag bei Sigma Olomouc und dominierte in den vergangenen Wochen in der First League und im Pokal. Auf europäischer Bühne lief es schwieriger, unter anderem mit einer knappen Heimniederlage gegen Arsenal in diesem Monat.

Villarreal reist nach einem schmerzhaften Nachmittag im Camp Nou an. Am Sonntag führte die Mannschaft gegen Barcelona nach sieben Minuten mit 2:0, verlor nach einem Einbruch in der zweiten Halbzeit aber noch mit 2:3. Santi Comesana kritisierte anschließend den Schiedsrichter.

Der Mannschaft von Inigo Perez bleibt nun nur wenig Zeit bis zum nächsten Spiel. Hinzu kommt die Erinnerung an eine deutliche 0:6-Niederlage bei Paris Saint-Germain in diesem Wettbewerb. Eine Reaktion in Prag ist deshalb wichtig.

Slavia setzt darauf, dass das Heimpublikum die Partie für Villarreal unangenehm macht, während die Gäste das Geschehen in Barcelona noch verarbeiten. Villarreal zeigte in den Anfangsminuten gegen Barcelona, dass es Fehler bestrafen kann, und wird das auch hier versuchen.