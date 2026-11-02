Slavia Prag gegen Arsenal: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Fortuna Arena

Tschechischer Hexenkessel stellt Artetas europäische Ambitionen auf die Probe

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In Prag steht wieder ein Europapokalabend unter Flutlicht an: Am 4. Spieltag treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt auf nationaler Ebene eindrucksvolle Ergebnisse erzielt haben. Mikel Artetas Arsenal reist mit enormem Selbstvertrauen in die tschechische Hauptstadt. Die Londoner brachten Anfield am Sonntagnachmittag mit einer defensiven Meisterleistung zum Schweigen und holten dank Kai Havertz’ präzisem Abschluss in der 16. Minute sowie einer lückenlosen Abwehrarbeit alle drei Punkte gegen Liverpool. Nach Siegen über Napoli und Lille sowie einem hart erkämpften 2:2 in München ist Arsenal in seiner Europapokalkampagne noch ungeschlagen und will einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Runde machen.

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Dort wartet eine hochmotivierte Mannschaft von Slavia Prag unter Jindřich Trpišovský. Slavia hatte auf europäischer Bühne bislang eine turbulente Saison: Auf Niederlagen gegen Lens und Sabah folgte ein 2:2 gegen Fenerbahçe. Mit einem mitreißenden 5:0-Auswärtssieg gegen FK Jablonec am Samstag stimmte sich das Team jedoch auf den Mittwoch ein.

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