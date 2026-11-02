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Champions League
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Slavia Prag gegen Arsenal: Vorschau auf die UEFA Champions League, Slavia stellt sich dem scheinbar unaufhaltsamen Arsenal mutig entgegen

Sl. Prag - FC Arsenal
Champions League
Sl. Prag
FC Arsenal

Nach einem gnadenlosen 5:0-Kantersieg gegen FK Jablonec auf nationaler Ebene betritt der tschechische Spitzenklub Slavia Prag den Hexenkessel der Fortuna Arena. Dort will Slavia das derzeit überragende Arsenal stoppen, das nach einem eindrucksvollen 1:0-Sieg gegen Liverpool in Anfield mit breiter Brust anreist.

Slavia Prag gegen Arsenal: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 4
Fortuna Arena

Tschechischer Hexenkessel stellt Artetas europäische Ambitionen auf die Probe

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

In Prag steht wieder ein Europapokalabend unter Flutlicht an: Am 4. Spieltag treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt auf nationaler Ebene eindrucksvolle Ergebnisse erzielt haben. Mikel Artetas Arsenal reist mit enormem Selbstvertrauen in die tschechische Hauptstadt. Die Londoner brachten Anfield am Sonntagnachmittag mit einer defensiven Meisterleistung zum Schweigen und holten dank Kai Havertz’ präzisem Abschluss in der 16. Minute sowie einer lückenlosen Abwehrarbeit alle drei Punkte gegen Liverpool. Nach Siegen über Napoli und Lille sowie einem hart erkämpften 2:2 in München ist Arsenal in seiner Europapokalkampagne noch ungeschlagen und will einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Runde machen. 

FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-SLAVIA PRAGUEGetty Images

Dort wartet eine hochmotivierte Mannschaft von Slavia Prag unter Jindřich Trpišovský. Slavia hatte auf europäischer Bühne bislang eine turbulente Saison: Auf Niederlagen gegen Lens und Sabah folgte ein 2:2 gegen Fenerbahçe. Mit einem mitreißenden 5:0-Auswärtssieg gegen FK Jablonec am Samstag stimmte sich das Team jedoch auf den Mittwoch ein.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Teamnews und Kader

Sl. Prag vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Sl. Prag crest
Sl. Prag
SLP
Aufstellung
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaA. N'GuessanA. N'GuessanT. VlcekT. VlcekD. SturmD. SturmM. SuleimanM. SuleimanE. AyaosiE. AyaosiW. NowakW. NowakD. MosesD. MosesO. KubiakO. KubiakL. ProvodL. ProvodD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardN. MaduekeN. MaduekeM. DowmanM. DowmanD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
3-4-2-1
Sl. Prag

Startelf

FC Arsenal

Trainer

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Form

SLP

SLP - Form

HRA
U0-0
FB
U2-2
BOL
U1-1
BRN
S4-0
JAB
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
12/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ARS

ARS - Form

NFO
S0-1
FCB
U2-2
EVE
S2-0
FLE
N1-1
LIV
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Direkter Vergleich

Head to Head

Sl. PragUnentschiedenFC Arsenal
0
2
3
Champions League
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
END
Europa League
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
END
Europa League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
1
END
Champions League
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
0
END
Champions League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
7
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
0
END
1Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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