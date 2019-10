Slavia Prag vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen in der Champions League

Mit welcher Startformation geht der BVB (Borussia Dortmund) ins Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag? Hier gibt's alle Infos zu den Aufstellungen.

Champions League, 2. Spieltag: In der Gruppe F duellieren sich am Mittwochabend Slavia Prag und der BVB (Borussia Dortmund). Das Spiel steigt im Prager Sinobo Stadium. Anstoß ist um 18.55 Uhr.

ist der klare Außenseiter der Gruppe. Ein Sieg für den BVB ist Pflicht. Schließlich wollen die Schwarz-Gelben die Hammergruppe der Königsklasse überstehen und ins Achtelfinale einziehen. Die weiteren Gegner: FC Barcelona und Inter Mailand.

Am ersten Spieltag gab es noch keine Sieger. Während Borussia Dortmund 0:0 gegen den FC Barcelona spielte, erreichte Slavia Prag ein 1:1 bei Inter Mailand. Kann der BVB gegen die Tschechen den ersten Champions-League-Dreier dieser Saison einfahren? Oder sorgt Slavia Prag erneut für eine Überraschung?

Wer steht von Beginn auf dem Feld? Wer sitzt nur auf der Bank? In diesem Artikel verraten wir Euch alle Informationen zu den Aufstellungen beider Teams.

Slavia Prag vs. BVB ( ): Die Aufstellungen

Wer steht bei Borussia Dortmund in der Startelf? Mit welcher Startformation geht Slavia Prag in das Duell mit dem BVB? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff - gegen 20 Uhr - verraten wir Euch alle Informationen zu den Aufstellungen beider Mannschaften an dieser Stelle.

Slavia Prag vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Duell in der im Detail

Slavia Prag vs. BVB (Borussia Dortmund): So ist die Personalsituation des BVB

Kann er spielen? Oder kann er nicht spielen? Mats Hummels fehlte bereits im Bundesliga-Spiel des BVB gegen Werder Bremen (Endstand: 2:2) angeschlagen. Auch die Einheit nach der Partie am vergangenen Sonntag musste der Innenverteidiger auslassen. Dass er für das Champions-League-Duell mit Slavia Prag rechtzeitig fit wird, ist nun wahrscheinlich.

Sollte Hummels aber nicht spielen können, würde vermutlich Julian Weigl seinen Platz in der Abwehrzentrale neben Manuel Akanji einnehmen. Schon gegen vertrat Weigl die Nummer 15 des BVB. Dagegen ersetzt Raphael Guerreiro den weiterhin verletzten Nico Schulz auf der linken Defensivseite. Der deutsche Nationalspieler hatte sich bei der Länderspielreise einen Bänderteilriss in der Fußwurzel zugezogen.

In der Offensive hat BVB-Trainer Lucien Favre dafür die Qual der Wahl: Alle Offensivakteure sind fit und einsatzfähig. Gut möglich, dass Borussia Dortmund im Vergleich zum Werder-Spiel in der Sturmspitze rotiert. Nachdem Mario Götze bereits gegen die Bremer von Beginn an randurfte, wird er auch in Prag stürmen. Konkurrent Paco Alcacer ist verletzungsbedingt nicht mitgereist.

Dahinter sind Marco Reus und Jadon Sancho gesetzt. Thorgan Hazard könnte auf dem linken Flügel beginnen. Aber auch Julian Brandt ist in Lauerstellung.

Voraussichtliche Aufstellung des BVB (Borussia Dortmund) gegen Slavia Prag:

Die Startelf: Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji, Hakimi - Witsel, Delaney - Hazard, Reus, Sancho - Götze.

Voraussichtlich auf der Bank: Hitz - Weigl, Brandt, Piszcek, Dahoud, Bruun Larsen.

Nicht dabei: Nico Schulz (Bänderteilriss in der Fußwurzel), Paco Alcacer (Achillessehnen-Reizung)

Slavia Prag vs. BVB (Borussia Dortmund): Die BVB-Aufstellung am ersten Spieltag der Champions League

Kein Tor geschossen, aber auch keinen Gegentreffer kassiert: Der BVB (Borussia Dortmund) ist mit einem 0:0 gegen den FC Barcelona in die neue Saison der Champions League gestartet. Hier gibt's die BVB-Aufstellung:

Die Startelf: Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji, Hakimi - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Paco Alcacer.

Slavia Prag vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Slavia-Aufstellung am ersten Spieltag der Champions League

Eine Überraschung gelang Slavia Prag am ersten Spieltag: Der tschechische Meister stand bei Inter Mailand sogar dicht vor dem Sieg. Erst in der Nachspielzeit musste die Prager, die lange Zeit im San Siro führten, den bitteren Ausgleichstreffer hinnehmen. Hier gibt's die Slavia-Aufstellung:

Die Startelf: Kolar - Boril, Hovorka, Kudela, Coufal - Soucek - Husbauer, Traore - Stanciu - Olayinka, Masopust.

Slavia Prag vs. BVB (Borussia Dortmund): Die BVB-Aufstellung in den letzten drei -Spielen

Borussia Dortmund hat das Siegen verlernt. Seit drei Pflichtspielen wartet der BVB nun schon auf einen Dreier. Auch gegen Werder Bremen sprang am sechsten Spieltag der Bundesliga nur ein Zähler heraus. Hier gibt's die BVB-Aufstellung:

Die Startelf: Bürki - Hakimi, Akanji, Weigl, Pisczek - Witsel, Dahoud - Hazard, Reus, Sancho - Götze.

Am fünften Spieltag der Bundesliga konnte Borussia Dortmund ebenfalls nicht über drei Zähler jubeln. Gegen Eintracht Frankfurt kassierten die Schwarz-Gelben kurz vor dem Schlusspfiff noch den Ausgleich zum 2:2-Endstand. Hier gibt's die BVB-Aufstellung:

Die Startelf: Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji, Hakimi - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Hazard - Paco Alcacer.

Die perfekte Antwort: Zuvor verlor der BVB auswärts bei Union Berlin. Gegen Bayern Leverkusen zeigte die Borussia dann die bestmögliche Reaktion und siegte souverän mit 4:0. Hier gibt's die BVB-Aufstellung:

Die Startelf: Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji, Hakimi - Delaney, Witsel - Brandt, Reus, Sancho - Paco Alcacer.

