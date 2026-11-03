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Sl. Prag vs. FC Arsenal: Anstoßzeit
Das Spiel zwischen Sl. Prag und FC Arsenal beginnt am 04.11.2026, 21:00.
Sl. Prag vs. FC Arsenal heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?
Das Champions-League-Spiel zwischen Slavia Prag und dem FC Arsenal wird live auf DAZN übertragen.
Themen der Woche: Was war bei Sl. Prag und FC Arsenal los?
Slavia Prag kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es einen deutlichen 5:0-Erfolg gegen FK Jablonec in der tschechischen Liga. Zuvor schlug Slavia Brünn mit 4:0 im Pokal, während in der Champions League ein 2:2 gegen Fenerbahçe zu Buche steht.
Der FC Arsenal weist in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Die Gunners gewannen zuletzt 1:0 beim FC Liverpool in der Premier League. Davor gab es ein 2:0 gegen Everton sowie ein 1:0 bei Nottingham Forest – Arsenal traf in diesen fünf Spielen insgesamt sechsmal und kassierte drei Gegentore.
Sl. Prag vs. FC Arsenal: Aufstellungen
Sl. Prag vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen
Sl. Prag vs. FC Arsenal: Form
Sl. Prag vs. FC Arsenal: Bilanz direkte Duelle
Head to Head
Sl. Prag vs. FC Arsenal: Die Tabellen
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