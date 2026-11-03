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Champions League
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Sl. Prag vs. FC Arsenal heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Sl. Prag - FC Arsenal
Sl. Prag
FC Arsenal
Champions League

In der Champions League spielt Sl. Prag gegen FC Arsenal. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Sl. Prag vs. FC Arsenal: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Fortuna Arena

Das Spiel zwischen Sl. Prag und FC Arsenal beginnt am 04.11.2026, 21:00.

Sl. Prag vs. FC Arsenal heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Slavia Prag und dem FC Arsenal wird live auf DAZN übertragen.

Themen der Woche: Was war bei Sl. Prag und FC Arsenal los?

Slavia Prag kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es einen deutlichen 5:0-Erfolg gegen FK Jablonec in der tschechischen Liga. Zuvor schlug Slavia Brünn mit 4:0 im Pokal, während in der Champions League ein 2:2 gegen Fenerbahçe zu Buche steht.

Der FC Arsenal weist in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Die Gunners gewannen zuletzt 1:0 beim FC Liverpool in der Premier League. Davor gab es ein 2:0 gegen Everton sowie ein 1:0 bei Nottingham Forest – Arsenal traf in diesen fünf Spielen insgesamt sechsmal und kassierte drei Gegentore.

SLP

SLP - Form

HRA
U0-0
FB
U2-2
BOL
U1-1
BRN
S4-0
JAB
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
12/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ARS

ARS - Form

NFO
S0-1
FCB
U2-2
EVE
S2-0
FLE
N1-1
LIV
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Sl. Prag vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Sl. Prag vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Sl. Prag crest
Sl. Prag
SLP
Aufstellung
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
N. DomchakN. DomchakD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesS. ChaloupekS. ChaloupekM. SuleimanM. SuleimanT. VlcekT. VlcekE. AyaosiE. AyaosiD. MosesD. MosesM. SadilekM. SadilekO. KubiakO. KubiakW. NowakW. NowakD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardN. MaduekeN. MaduekeD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. Havertz
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
3-4-2-1
Sl. Prag

Startelf

FC Arsenal

Trainer

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Sl. Prag vs. FC Arsenal: Form

SLP

SLP - Form

HRA
U0-0
FB
U2-2
BOL
U1-1
BRN
S4-0
JAB
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
12/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ARS

ARS - Form

NFO
S0-1
FCB
U2-2
EVE
S2-0
FLE
N1-1
LIV
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Sl. Prag vs. FC Arsenal: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Sl. PragUnentschiedenFC Arsenal
0
2
3
Champions League
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
END
Europa League
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
END
Europa League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
1
END
Champions League
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
0
END
Champions League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
7
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
0
END
1Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Sl. Prag vs. FC Arsenal: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
S
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
N
S
S
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
4301126+69
S
N
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
S
N
S
S
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
8
AS RomAS RomROM
4211105+57
S
S
N
U
9
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
N
U
S
S
11
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4130105+56
U
U
U
S
12
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
14
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
15
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
16
Inter MailandInter MailandINT
42026606
S
S
N
N
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
S
S
N
N
18
LASKLASKLAS
420279-26
S
S
N
N
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
U
U
S
N
20
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
41124404
N
N
S
U
21
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
22
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
411249-54
U
N
S
N
23
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
N
N
N
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
FC VillarrealFC VillarrealVIL
4103812-43
N
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
410349-53
N
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
LilleLilleLIL
4013410-61
U
N
N
N
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004114-130
N
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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