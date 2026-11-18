Du möchtest sicherer auf Deinen gewohnten Streamingdienst zugreifen oder befindest Dich in einem anderen Teil der Welt, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein Virtual Private Network (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Besorge Dir ein zuverlässiges VPN. Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und lade die App auf Dein Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und lade die App auf Dein Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wähle den Serverstandort. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinde Dich mit dem Server. Aktiviere das VPN und verbinde Dich mit dem ausgewählten Server, um Deinen digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Aktiviere das VPN und verbinde Dich mit dem ausgewählten Server, um Deinen digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuche den offiziellen Rechteinhaber. Rufe die Website des Sportsenders auf, der die Rechte hält, oder öffne dessen offizielle Streaming-App.

Rufe die Website des Sportsenders auf, der die Rechte hält, oder öffne dessen offizielle Streaming-App. Melde Dich an und finde den Stream. Erstelle ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melde Dich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Women's Champions League - Spielwoche 5 19. Nov. 2026 - 15:00 Benfica Campus

Das Spiel zwischen Benfica und Roma wird live auf Disney+ übertragen. Abonnenten können die Partie auf allen mit dem Dienst kompatiblen Geräten streamen.

Auf dem Benfica Campus in Seixal trifft SL Benfica in der Women's Champions League auf Roma. Die Partie kann das Kräfteverhältnis in der Gruppe beeinflussen.

Das Benfica von Ivan Baptista geht mit wechselhaften Ergebnissen aus den letzten fünf Europapokalspielen in die Begegnung. Die Portugiesinnen besiegten Austria Wien zuletzt mit 3:1, verloren in den Wochen zuvor aber sowohl gegen Arsenal Women (0:3) als auch gegen Bayern München (0:3).

Roma unter Gianpiero Piovani ist dagegen in sehr guter Form. Der Klub gewann vier der letzten fünf Spiele in Liga und Pokal, darunter das 6:5 gegen Parma beim jüngsten Auftritt in der Serie A.

In der Women's Champions League setzte sich Roma bereits mit 2:1 gegen Servette durch. Das stärkt das Selbstvertrauen vor der Auswärtsreise nach Portugal. Die Niederlage gegen Chelsea (0:2) bleibt der einzige Rückschlag der jüngeren Vergangenheit.

Benfica und Roma stehen in der Tabelle der Women's Champions League auf Platz neun beziehungsweise zwölf. Für beide steht viel auf dem Spiel.

Nachfolgend findet Ihr alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und Stream.

Teamnews

Ivan Baptista hat keine offiziellen Angaben dazu gemacht, welche Spielerinnen Benfica zur Verfügung stehen. Ausfälle durch Verletzungen oder Sperren sind nicht gemeldet, eine voraussichtliche Aufstellung wurde aber noch nicht bekannt gegeben. Weitere Neuigkeiten werden in den Stunden vor dem Anstoß erwartet.

Auch Gianpiero Piovani hat bei Roma keine Ausfälle bekannt gegeben. Die Startelf steht noch nicht fest und wird vor dem Spiel aktualisiert.

Aktuelle Form

Benfica holte in den letzten fünf Spielen der Women's Champions League einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Der jüngste Sieg gelang mit 3:1 gegen Austria Wien, das 1:1 gegen Paris Saint-Germain datiert aus dem Dezember 2025. Gegen Arsenal Women (0:3) und Bayern München (0:3) mussten die Portugiesinnen deutliche Niederlagen hinnehmen. Insgesamt erzielten sie in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierten neun Gegentreffer.

Roma kommt in den letzten fünf Spielen in der Serie A und der Women's Champions League auf vier Siege und eine Niederlage. Der Klub besiegte Parma am jüngsten Ligaspieltag mit 6:5 und Servette im Europapokal mit 2:1. Der einzige Rückschlag war die 0:2-Niederlage gegen Chelsea. In den fünf betrachteten Partien erzielte Roma 15 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Direkte Duelle

Die verfügbaren Daten verzeichnen keine bisherigen direkten Duelle zwischen Benfica und Roma in UEFA-Wettbewerben der Frauen. Auf Grundlage der vorliegenden Informationen lässt sich keine historische Bilanz zwischen den beiden Teams angeben.

Tabelle

In der Women's Champions League steht Benfica derzeit auf Platz neun, Roma belegt Platz zwölf.