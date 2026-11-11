So sehen Sie SL Benfica gegen Austria Wien W mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Sender auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Melden Sie sich an und suchen Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Sender oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Women's Champions League - Spielwoche 4 12. Nov. 2026 - 15:00 Benfica Campus

SL Benfica empfängt Austria Wien W im Benfica Campus in Seixal zum Duell in der Women's Champions League. Beide Teams wollen nach bislang schwierigen Auftritten in Europas wichtigstem Klubwettbewerb die Wende schaffen.

Benfica liegt in der Tabelle der Women's Champions League auf Rang zwölf und hat Mühe, konstant zu punkten: Nur eines der letzten fünf Spiele im Wettbewerb konnte das Team gewinnen. Die Mannschaft von Ivan Baptista will gegen den österreichischen Gegner ihren Heimvorteil nutzen.

Austria Wien W reist in noch schwierigerer Verfassung nach Portugal. Das Team von Stefan Kenesei steht auf Tabellenplatz 15 und hat auf diesem Niveau große Probleme: Auch ihm gelang in den letzten fünf Partien nur ein Sieg.

Zu Benficas jüngsten Ergebnissen zählen deutliche Niederlagen gegen Arsenal Women und Bayern München. Im September gelang allerdings ein Auswärtssieg bei Juventus. Dieses Ergebnis zeigte, dass Benfica mithalten kann, doch vor eigenem Publikum fehlte dem Team die Konstanz.

Der einzige Sieg von Austria Wien W in demselben Zeitraum von fünf Spielen war ein 4:0 gegen Brann in der Qualifikation. Von diesem Erfolg scheint das Team in der aktuellen Ligaphase weit entfernt. Seitdem verlor Austria Wien W gegen Juventus und Chelsea FC Women und spielte gegen Inter unentschieden.

Beide Klubs brauchen Punkte, um den Tabellenkeller zu vermeiden. Entsprechend wichtig ist diese Begegnung für die europäischen Ambitionen beider Teams in dieser Saison.