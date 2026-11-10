So seht Ihr SL Benfica gegen Austria Wien W mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Sender. Ruft die Website des Sportrechteinhabers auf oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Sender oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Women's Champions League - Spielwoche 4 11. Nov. 2026 - 15:00 Benfica Campus

SL Benfica empfängt Austria Wien W in der Women's Champions League auf dem Benfica Campus in Seixal. Beide Teams wollen ihre bislang schwierige Saison im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb zum Besseren wenden.

Benfica belegt in der Tabelle der Women's Champions League den zwölften Platz und hatte Mühe, konstant gute Leistungen zu zeigen. Aus den letzten fünf Spielen im Wettbewerb holte das Team nur einen Sieg. Die Mannschaft von Ivan Baptista will gegen den österreichischen Gegner ihren Heimvorteil nutzen.

Austria Wien W reist in noch schwierigerer Form nach Portugal. Das Team von Stefan Kenesei steht auf Platz 15 der Tabelle, tut sich auf diesem Niveau schwer und gewann ebenfalls nur eines seiner letzten fünf Spiele.

Zu Benficas jüngsten Ergebnissen zählen deutliche Niederlagen gegen Arsenal Women und Bayern München. Im September gelang allerdings ein Auswärtssieg bei Juventus. Dieses Ergebnis zeigte, dass Benfica mithalten kann. Vor heimischem Publikum waren die Leistungen jedoch wechselhaft.

Der einzige Sieg von Austria Wien W in derselben Serie von fünf Spielen war ein 4:0 gegen Brann in der Qualifikation. Davon scheint das Team angesichts seiner aktuellen Lage in der Ligaphase weit entfernt: Seither verlor es gegen Juventus und Chelsea FC Women und spielte gegen Inter unentschieden.

Beide Vereine brauchen Punkte, um die unteren Tabellenplätze zu verlassen. Deshalb hat die Partie für ihre europäischen Ambitionen in dieser Saison große Bedeutung.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um SL Benfica gegen Austria Wien W zu sehen.

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