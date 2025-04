Ihr braucht Infos zur Übertragung von 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke im TV und Livestream? GOAL klärt auf!

Am 31. Spieltag der 2. Bundesliga geht es heute (Sonntag, 27. April) zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Schalke 04 rund. Der Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion erfolgt gegen 13.30 Uhr.

Die Lauterer könnten mit einem Sieg Boden auf den dritten Rang gutmachen, vier Punkte betrug der Abstand vor Beginn des Spieltags. Für Schalke indes geht es im unteren Mittelfeld nicht mehr um viel.

GOAL verrät, wo Ihr das Duell im TV und Livestream sehen könnt.

Sky, RTL oder Sport1? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC Schalke 04 heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt das Duell zwischen dem FCK und S04 live und in voller Länge bei Sky verfolgen. Beim Pay-TV-Sender habt Ihr die Wahl zwischen dem Einzelspiel mit Kommentator Marcel Meinert auf Sky Sport Bundesliga 4 und der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1.

Ihr wollt lieber online einschalten? Dann könnt Ihr das via SkyGo und WOW tun - allerdings ebenfalls nur mit einem Abonnement.

2. Bundesliga: Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Schalke 04

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Fritz Walter Stadion

Ort und Zeit des Spiels.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC Schalke 04: Aufstellungen

2. Bundesliga: News über Kaiserslautern

Vor wenigen Wochen hatte der FCK noch den Relegationsplatz inne und hatte damit beste Chancen auf den Aufstieg, dann setzte es drei Niederlagen in Folge.

Besonders bitter: Zwei der Niederlagen waren gegen direkte Konkurrenten, nämlich dem 1. FC Magdeburg (0:2) und den 1. FC Nürnberg (1:2).

Das Restprogramm ist auch nicht ohne, unter anderem wartet am letzten Spieltag noch der Tabellenführer 1. FC Köln.

2. Bundesliga: News über Schalke 04

Insgesamt hatte der FC Schalke 04 eine gebrauchte Saison, zuletzt allerdings ging es für die Knappen bergauf: von den jüngsten zehn Partien konnte S04 fünf Stück, dazu sprangen zwei Remis raus.

Gerade das 2:2 gegen den Hamburger SV am vergangenen Spieltag hatte es in sich: Karamaran musste schon in der dritten Minute mit Rot vom Platz.

Nach dem FCK warten drei weitere Aufstiegsaspiranten auf den Ruhrpottklub: der SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf und der SV Elversberg.

Form

Bilanz direkte Duelle

2. Bundesliga, Kaiserslautern vs. Schalke 04: Die Tabellen

