Der Bundesliga-Spielbetrieb wird nach der Länderspielpause mit dem 28. Spieltag fortgesetzt. Am heutigen Samstag, den 4. April, stehen sieben Spiele an. Unter anderem ist der FC Bayern München zu Gast beim SC Freiburg. Ab 15.30 Uhr rollt im Europa-Park-Stadion in Freiburg der Ball.

GOAL zeigt Euch, wer sich um die Übertragung des Spiels kümmert.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei SC Freiburg heute im Live Stream und live im TV?

Da es sich bei Freiburg gegen Bayern um ein Samstagsspiel handelt, ist Sky für die Übertragung des Einzelspiels verantwortlich. Dafür werden die Sender Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD genutzt. Die Vorberichte starten um 15.15 Uhr. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert das Spielgeschehen.

Das Duell wird auch in Form eines Livestreams bei Sky zur Verfügung gestellt. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW benötigt.

Wer auch die Parallelspiele im Auge behalten möchte, kann bei DAZN die Bundesligakonferenz schauen. Auch für DAZN wird ein Abo benötigt.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen FC Bayern München

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Aufstellungen

News über SC Freiburg

Die Freiburger präsentierten sich vor der Länderspielpause in guter Form: Mit einem 5:2-Gesamtsieg gegen Genk zogen sie ins Viertelfinale der Europa League ein und bezwangen in der Bundesliga den FC St. Pauli mit 2:1. Dennoch läuft der Sport-Club als aktuell Tabellenachter Gefahr, die europäischen Plätze zu verpassen.

News über FC Bayern München

Die Länderspielpause konnten die Bayern wie gewohnt kaum zur Erholung nutzen, da ein Großteil des Kaders mit den Nationalmannschaften unterwegs war. Gut, dass in der Bundesliga aktuell kein großer Druck auf den Tabellenführer aus München lastet. Der Fokus liegt stattdessen auf dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Dienstag.









Form

Bilanz direkte Duelle

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Die Tabellen

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