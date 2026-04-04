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Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei SC Freiburg heute im Live Stream und live im TV?

Bundesliga
SC Freiburg - Bayern München
SC Freiburg
Bayern München

Der FC Bayern München ist in der Bundesliga zu Gast beim SC Freiburg. Wie Ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Bundesliga-Spielbetrieb wird nach der Länderspielpause mit dem 28. Spieltag fortgesetzt. Am heutigen Samstag, den 4. April, stehen sieben Spiele an. Unter anderem ist der FC Bayern München zu Gast beim SC Freiburg. Ab 15.30 Uhr rollt im Europa-Park-Stadion in Freiburg der Ball.

GOAL zeigt Euch, wer sich um die Übertragung des Spiels kümmert.

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Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei SC Freiburg heute im Live Stream und live im TV?

Da es sich bei Freiburg gegen Bayern um ein Samstagsspiel handelt, ist Sky für die Übertragung des Einzelspiels verantwortlich. Dafür werden die Sender Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD genutzt. Die Vorberichte starten um 15.15 Uhr. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert das Spielgeschehen.

Das Duell wird auch in Form eines Livestreams bei Sky zur Verfügung gestellt. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW benötigt.

Wer auch die Parallelspiele im Auge behalten möchte, kann bei DAZN die Bundesligakonferenz schauen. Auch für DAZN wird ein Abo benötigt.

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Anstoßzeit SC Freiburg gegen FC Bayern München

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Bundesliga - Bundesliga
Europa-Park Stadion

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Aufstellungen

SC Freiburg vs Bayern München Aufstellungen

SC FreiburgHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
N. Atubolu
3
P. Lienhart
28
M. Ginter
29
P. Treu
30
C
Christian Günter
44
J. Manzambi
8
M. Eggestein
19
J. Beste
14
Y. Suzuki
7
D. Scherhant
9
Lucas Höler
1
C
M. Neuer
4
J. Tah
20
T. Bischof
3
M. Kim
44
J. Stanisic
22
Raphaël Guerreiro
8
L. Goretzka
42
L. Karl
6
J. Kimmich
14
L. Diaz
7
S. Gnabry

4-2-3-1

FCBAway team crest

SCF
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Schuster

FCB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über SC Freiburg

Die Freiburger präsentierten sich vor der Länderspielpause in guter Form: Mit einem 5:2-Gesamtsieg gegen Genk zogen sie ins Viertelfinale der Europa League ein und bezwangen in der Bundesliga den FC St. Pauli mit 2:1. Dennoch läuft der Sport-Club als aktuell Tabellenachter Gefahr, die europäischen Plätze zu verpassen.

News über FC Bayern München

Die Länderspielpause konnten die Bayern wie gewohnt kaum zur Erholung nutzen, da ein Großteil des Kaders mit den Nationalmannschaften unterwegs war. Gut, dass in der Bundesliga aktuell kein großer Druck auf den Tabellenführer aus München lastet. Der Fokus liegt stattdessen auf dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Dienstag.



Form

Bilanz direkte Duelle

SCF

Letzte 5 Spiele

FCB

0

Siege

1

Unentschieden

4

Siege

5

Erzielte Tore

15
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SC Freiburg vs. FC Bayern München: Die Tabellen

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.