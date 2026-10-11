In den vergangenen Wochen stand Manchester City vor allem wegen des Finanzskandals im Fokus. Nach der Länderspielpause richtet sich die Aufmerksamkeit der Skyblues nun wieder auf das sportliche Geschehen - und dabei wartet zum Wiederbeginn der Premier League gleich ein echter Kracher.

Am Sonntag, den 11. Oktober, kommt es am 6. Spieltag zum Duell mit dem FC Liverpool. Im Etihad Stadium in Manchester ertönt der Anpfiff um 17.30 Uhr.

Doch wo wird das Topspiel live übertragen - bei Sky oder DAZN?GOAL zeigt Euch, wie Ihr die Begegnung verfolgen könnt.

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? Manchester City vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream sehen

Die Premier League ist auch in der laufenden Saison bei Sky zu Hause. Für das Duell zwischen Manchester City und dem FC Liverpool führt deshalb kein Weg am Pay-TV-Anbieter vorbei: Eine Liveübertragung bei DAZN gibt es nicht. Wer das Spitzenspiel von der ersten bis zur letzten Minute verfolgen will, benötigt ein entsprechendes Sky-Angebot.

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Im Pay-TV zeigt Sky die Begegnung auf den Kanälen Sky Sport Premier League HD, Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event. Die Sendung startet bereits um 17 Uhr mit der Vorberichterstattung. Als Kommentator begleitet Florian Schmidt-Sommerfeld das Aufeinandertreffen.

Wer lieber online zuschaut, hat ebenfalls mehrere Möglichkeiten. Mit einem Zugang zu SkyGo könnt Ihr die Partie im Livestream verfolgen. Darüber hinaus steht das Spiel auch über den Streamingdienst WOW zur Verfügung.

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? Manchester City vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Begegnung Manchester City vs. FC Liverpool Wettbewerb Premier League Spieltag 6 Datum 11. Oktober 2026 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Etihad Stadium, Manchester TV Sky Livestream SkyGo, WOW

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? Manchester City vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream sehen - Die Tabelle vor dem 6. Spieltag