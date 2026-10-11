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Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? Manchester City vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream sehen

Premier League
Liverpool - Manchester City
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Manchester City

Manchester City und der FC Liverpool treffen heute im Spitzenspiel der Premier League aufeinander. Doch welcher Sender überträgt den Kracher live - Sky oder DAZN? GOAL verrät es Euch.

In den vergangenen Wochen stand Manchester City vor allem wegen des Finanzskandals im Fokus. Nach der Länderspielpause richtet sich die Aufmerksamkeit der Skyblues nun wieder auf das sportliche Geschehen - und dabei wartet zum Wiederbeginn der Premier League gleich ein echter Kracher.

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Am Sonntag, den 11. Oktober, kommt es am 6. Spieltag zum Duell mit dem FC Liverpool. Im Etihad Stadium in Manchester ertönt der Anpfiff um 17.30 Uhr.

Doch wo wird das Topspiel live übertragen - bei Sky oder DAZN?GOAL zeigt Euch, wie Ihr die Begegnung verfolgen könnt.

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? Manchester City vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream sehen

Die Premier League ist auch in der laufenden Saison bei Sky zu Hause. Für das Duell zwischen Manchester City und dem FC Liverpool führt deshalb kein Weg am Pay-TV-Anbieter vorbei: Eine Liveübertragung bei DAZN gibt es nicht. Wer das Spitzenspiel von der ersten bis zur letzten Minute verfolgen will, benötigt ein entsprechendes Sky-Angebot.

Im Pay-TV zeigt Sky die Begegnung auf den Kanälen Sky Sport Premier League HD, Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event. Die Sendung startet bereits um 17 Uhr mit der Vorberichterstattung. Als Kommentator begleitet Florian Schmidt-Sommerfeld das Aufeinandertreffen.

Wer lieber online zuschaut, hat ebenfalls mehrere Möglichkeiten. Mit einem Zugang zu SkyGo könnt Ihr die Partie im Livestream verfolgen. Darüber hinaus steht das Spiel auch über den Streamingdienst WOW zur Verfügung.

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Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? Manchester City vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Begegnung

Manchester City vs. FC Liverpool

Wettbewerb

Premier League

Spieltag

6

Datum

11. Oktober 2026

Uhrzeit

17.30 Uhr

Ort

Etihad Stadium, Manchester

TV

Sky

Livestream

SkyGo, WOW

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? Manchester City vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream sehen - Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Manchester City

5

5

0

0

13:5

8

15

2

Arsenal FC

5

4

0

1

8:4

4

12

3

Brighton & Hove Albion

5

3

1

1

16:5

11

10

4

Brentford FC

5

2

3

0

10:4

6

9

5

Leeds United

5

2

3

0

7:3

4

9

6

Liverpool FC

5

2

3

0

7:4

3

9

7

Everton FC

5

2

3

0

6:3

3

9

8

Hull City

5

2

2

1

6:4

2

8

9

Newcastle United

5

2

2

1

9:9

0

8

10

Chelsea FC

5

2

1

2

10:12

-2

7

11

Ipswich Town

5

2

0

3

7:11

-4

6

12

Manchester United

5

1

2

2

8:8

0

5

13

Nottingham Forest

5

1

2

2

4:5

-1

5

14

Sunderland AFC

5

1

1

3

6:10

-4

4

15

Crystal Palace

5

1

1

3

6:11

-5

4

16

Aston Villa FC

5

1

1

3

4:9

-5

4

17

AFC Bournemouth

5

0

3

2

6:8

-2

3

18

Coventry City

5

1

0

4

1:10

-9

3

19

Fulham FC

5

0

2

3

5:8

-3

2

20

Tottenham Hotspur

5

0

2

3

2:8

-6

2

Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 72 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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