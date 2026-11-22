Der Ligaalltag nimmt wieder Fahrt auf: Nach der Unterbrechung durch die Länderspiele steht in England der 11. Spieltag an. Dabei kommt es am Sonntag, den 22. November, zum Klassiker zwischen dem FC Liverpool und Manchester United.

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Im Mittelpunkt steht auch Mauricio Pochettino, der erstmals als Trainer der Red Devils an der Seitenlinie steht. Auf ihn wartet die Aufgabe, United aus der unteren Tabellenregion herauszuführen. Der Anpfiff in Anfield (Liverpool) erfolgt um 17.30 Uhr.

GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung.

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Manchester United heute live im TV und Livestream sehen

Sky hält die Exklusivrechte an der Übertragung des Premier-League-Duells zwischen Liverpool und Manchester United. Im TV wird die Begegnung auf Sky Sport Premier League ausgestrahlt. Online stehen mit SkyGo und WOW zwei Streamingmöglichkeiten zur Verfügung.

Nächste Spiele LIV Premier League 11:30 MUN Ansehen

Andere Anbieter gehen leer aus: DAZN hat die Partie nicht im Programm.

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Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Manchester United heute live im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Begegnung FC Liverpool vs. Manchester United Wettbewerb Premier League Spieltag 11 Datum 22. November 2026 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Anfield Stadium, Liverpool TV Sky Livestream SkyGo, WOW

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Manchester United heute live im TV und Livestream sehen - Die Tabelle vor dem 11. Spieltag