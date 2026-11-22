Der Ligaalltag nimmt wieder Fahrt auf: Nach der Unterbrechung durch die Länderspiele steht in England der 11. Spieltag an. Dabei kommt es am Sonntag, den 22. November, zum Klassiker zwischen dem FC Liverpool und Manchester United.
Im Mittelpunkt steht auch Mauricio Pochettino, der erstmals als Trainer der Red Devils an der Seitenlinie steht. Auf ihn wartet die Aufgabe, United aus der unteren Tabellenregion herauszuführen. Der Anpfiff in Anfield (Liverpool) erfolgt um 17.30 Uhr.
GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung.
Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Manchester United heute live im TV und Livestream sehen
Sky hält die Exklusivrechte an der Übertragung des Premier-League-Duells zwischen Liverpool und Manchester United. Im TV wird die Begegnung auf Sky Sport Premier League ausgestrahlt. Online stehen mit SkyGo und WOW zwei Streamingmöglichkeiten zur Verfügung.
Andere Anbieter gehen leer aus: DAZN hat die Partie nicht im Programm.
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Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Manchester United heute live im TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos
Begegnung
FC Liverpool vs. Manchester United
Wettbewerb
Premier League
Spieltag
11
Datum
22. November 2026
Uhrzeit
17.30 Uhr
Ort
Anfield Stadium, Liverpool
TV
Sky
Livestream
SkyGo, WOW
Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Manchester United heute live im TV und Livestream sehen - Die Tabelle vor dem 11. Spieltag
#
Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
Arsenal FC
10
9
0
1
15:5
10
27
2
Brighton & Hove Albion
10
7
1
2
26:7
19
22
3
Manchester City
10
7
0
3
21:13
8
21
4
Liverpool FC
10
5
3
2
14:10
4
18
5
Chelsea FC
10
5
1
4
19:16
3
16
6
Everton FC
10
4
4
2
12:10
2
16
7
AFC Bournemouth
10
4
3
3
16:14
2
15
8
Brentford FC
10
3
5
2
16:11
5
14
9
Leeds United
10
3
5
2
10:8
2
14
10
Aston Villa FC
10
3
4
3
14:17
-3
13
11
Tottenham Hotspur
10
3
3
4
10:11
-1
12
12
Newcastle United
10
3
3
4
13:16
-3
12
13
Hull City
10
2
5
3
11:11
0
11
14
Ipswich Town
10
3
2
5
15:20
-5
11
15
Fulham FC
10
2
4
4
10:12
-2
10
16
Nottingham Forest
10
2
3
5
9:13
-4
9
17
Coventry City
10
3
0
7
10:19
-9
9
18
Manchester United
10
1
5
4
14:19
-5
8
19
Sunderland AFC
10
2
2
6
8:17
-9
8
20
Crystal Palace
10
2
1
7
10:24
-14
7