Für den FC Liverpool geht es um extrem wichtige Punkte im Kampf um die Königsklasse. Mit einem Heimsieg gegen Brighton & Hove Albion können die Reds bis auf einen Zähler an die drittplatzierten Seagulls heranrücken. Verlieren die Gastgeber jedoch, vergrößert Brighton den Vorsprung auf komfortable sieben Punkte.

Die Formkurve von Liverpool zeigt nach oben: Zuletzt feierten sie drei Pflichtspielsiege in Serie und knipsten dabei stolze zwölfmal – in der Liga gab es jüngst ein 2:1 in Brentford. Allerdings reisen die Gäste mit einer perfekten Bilanz von fünf Premier-League-Siegen in Folge und in absoluter Topform an. Das mit Spannung erwartete Duell wird am heutigen Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Vor dem Anpfiff bleibt jedoch die wichtigste Frage offen: Welcher Sender zeigt die Partie zwischen Liverpool und Brighton live?

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Brighton & Hove Albion heute live im TV und Livestream sehen

Wer das Premier-League-Topspiel live über die gesamte Spielzeit sehen möchte, hat in Deutschland nur eine einzige Anlaufstelle.

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Die Begegnung zwischen Liverpool und Brighton läuft exklusiv bei Sky. Im klassischen Fernsehen (Pay-TV) wird die Partie auf dem Sender Sky Sport Premier League ausgestrahlt. Alternativ lässt sich das Match per Livestream verfolgen – entweder über Sky Go für bestehende Abonnenten oder via WOW mit dem entsprechenden Paket. DAZN oder andere Plattformen besitzen keine Rechte für diese Übertragung.

Übertragungsweg Anbieter / Plattform Sender / Option Pay-TV Sky Sky Sport Premier League Livestream Sky Go (für Sky-Abonnenten) Live-Stream in der App Livestream WOW (Streaming-Dienst) Live-Stream über das Sport-Paket Nicht verfügbar DAZN Keine Übertragungsrechte

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Sky beginnt mit der Vorberichterstattung zum Premier-League-Duell zwischen dem FC Liverpool und Brighton am heutigen Sonntag bereits um 14:30 Uhr.

Damit meldet sich der Pay-TV-Sender Sky genau eine halbe Stunde vor dem offiziellen Anpfiff in Liverpool. Als Kommentator für die gesamte Begegnung ist Jonas Friedrich für die Zuschauer im Einsatz.

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Brighton & Hove Albion heute live im TV und Livestream sehen - der 8. PL-Spieltag in der Übersicht