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Tim Pflieger
Übersetzt von

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Brighton & Hove Albion heute live im TV und Livestream sehen

Premier League
Liverpool - Brighton
Liverpool
Brighton

Heute trifft der FC Liverpool in der Premier League auf Brighton. Wo wird das Topspiel der englischen Liga übertragen – bei Sky oder DAZN? GOAL zeigt Euch, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Für den FC Liverpool geht es um extrem wichtige Punkte im Kampf um die Königsklasse. Mit einem Heimsieg gegen Brighton & Hove Albion können die Reds bis auf einen Zähler an die drittplatzierten Seagulls heranrücken. Verlieren die Gastgeber jedoch, vergrößert Brighton den Vorsprung auf komfortable sieben Punkte.

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Die Formkurve von Liverpool zeigt nach oben: Zuletzt feierten sie drei Pflichtspielsiege in Serie und knipsten dabei stolze zwölfmal – in der Liga gab es jüngst ein 2:1 in Brentford. Allerdings reisen die Gäste mit einer perfekten Bilanz von fünf Premier-League-Siegen in Folge und in absoluter Topform an. Das mit Spannung erwartete Duell wird am heutigen Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Vor dem Anpfiff bleibt jedoch die wichtigste Frage offen: Welcher Sender zeigt die Partie zwischen Liverpool und Brighton live?

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Brighton & Hove Albion heute live im TV und Livestream sehen

Wer das Premier-League-Topspiel live über die gesamte Spielzeit sehen möchte, hat in Deutschland nur eine einzige Anlaufstelle.

Die Begegnung zwischen Liverpool und Brighton läuft exklusiv bei Sky. Im klassischen Fernsehen (Pay-TV) wird die Partie auf dem Sender Sky Sport Premier League ausgestrahlt. Alternativ lässt sich das Match per Livestream verfolgen – entweder über Sky Go für bestehende Abonnenten oder via WOW mit dem entsprechenden Paket. DAZN oder andere Plattformen besitzen keine Rechte für diese Übertragung.

Übertragungsweg

Anbieter / Plattform

Sender / Option

Pay-TV

Sky

Sky Sport Premier League

Livestream

Sky Go (für Sky-Abonnenten)

Live-Stream in der App

Livestream

WOW (Streaming-Dienst)

Live-Stream über das Sport-Paket

Nicht verfügbar

DAZN

Keine Übertragungsrechte

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Brighton & Hove Albion heute live im TV und Livestream sehen

Sky beginnt mit der Vorberichterstattung zum Premier-League-Duell zwischen dem FC Liverpool und Brighton am heutigen Sonntag bereits um 14:30 Uhr.

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Damit meldet sich der Pay-TV-Sender Sky genau eine halbe Stunde vor dem offiziellen Anpfiff in Liverpool. Als Kommentator für die gesamte Begegnung ist Jonas Friedrich für die Zuschauer im Einsatz.

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Brighton & Hove Albion heute live im TV und Livestream sehen - der 8. PL-Spieltag in der Übersicht

Datum

Anstoßzeit

Begegnung

Fr., 23.10.2026

21:00 Uhr

Ipswich Town – Nottingham Forest

Sa., 24.10.2026

13:30 Uhr

Aston Villa – Manchester City


16:00 Uhr

FC Arsenal – FC Everton


16:00 Uhr

Coventry City – FC Fulham


18:30 Uhr

FC Chelsea – Tottenham Hotspur

So., 25.10.2026

15:00 Uhr

FC Liverpool – Brighton & Hove Albion


15:00 Uhr

Manchester United – AFC Bournemouth


15:00 Uhr

Crystal Palace – Newcastle United


15:00 Uhr

Hull City – FC Brentford


17:30 Uhr

AFC Sunderland – Leeds United

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