Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoFC Arsenal
Hier live ansehen
Tim Pflieger
Übersetzt von

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Arsenal heute live im TV und Livestream sehen

Premier League
Liverpool - FC Arsenal
Liverpool
FC Arsenal

Der Premier-League-Gipfel steht im Fokus: Wenn der FC Liverpool den FC Arsenal fordert, ist absolute Spitzenklasse garantiert. GOAL zeigt Euch, wer das Topspiel heute live im TV und Livestream überträgt.

Klassisches Pay-TV
Sky Deutschland

Sky Sport

✅ Zeigt alle 380 Premier-League-Spiele der Saison in voller Länge, davon 250 exklusiv live im TV.

✅ Bietet über den klassischen Sky Q Receiver oder die Sky Stream Box die Möglichkeit, Top-Spiele in 4K Ultra HD zu empfangen.

✅ Das TV-Abonnement beinhaltet automatisch das Entertainment-Paket, wodurch neben dem Sport auch Top-Serien und Dokumentationen abgedeckt sind.

Monatlich ab25,00 €
Streaming-Dienst von Sky
WOW Sky Neu

WOW

✅ Der Dienst funktioniert rein über das Internet als App auf Smart-TVs, Konsolen und Mobilgeräten – ohne Satellitenschüssel oder Receiver.

✅ Neben dem Jahresabo wird auch eine jederzeit monatlich kündbare Option (für 44,99 €) angeboten, ideal für kurzfristige Zuschauer.

✅ Im Gegensatz zu den getrennten TV-Paketen schaltet WOW Live-Sport sofort das gesamte Sport-Portfolio von Sky frei, inklusive der Fußball-Bundesliga, Formel 1 und dem DFB-Pokal.

Monatlich ab29,99 €

In der Premier League wartet ein echter Kracher im Rennen um die Königsklasse: Der FC Liverpool empfängt den FC Arsenal zum richtungsweisenden Topspiel. Die Ausgangslage verspricht dabei enorme Spannung, denn mit aktuell 15 Punkten aus acht Begegnungen rangiert der LFC sechs Zähler hinter den Londonern und will mit einem Heimsieg den Anschluss an die absolute Spitze wiederherstellen.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen

Beide Mannschaften strotzen zudem vor Selbstvertrauen, nachdem sie am vergangenen 8. Spieltag jeweils einen souveränen 2:0-Heimsieg bejubeln durften – während die Reds das Überraschungsteam aus Brighton in die Schranken wiesen, hielten die Gunners die Mannschaft von Everton erfolgreich auf Distanz.

Am heutigen Sonntag um 17:30 Uhr steht somit der packende Kracher zwischen Liverpool und Arsenal auf dem Programm. Dank GOAL seid Ihr bestens darüber informiert, auf welchem Sender das Topspiel live im TV und im Livestream ausgestrahlt wird.

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Arsenal heute live im TV und Livestream sehen

Die englische Eliteklasse bleibt auch in dieser Saison fest in der Hand von Sky. Das bedeutet gleichzeitig, dass der mit Spannung erwartete Gipfel zwischen Liverpool und Arsenal ausschließlich bei diesem Pay-TV-Anbieter zu sehen ist.

Nächste Spiele
LIV

LIV

Premier League

01. Nov. 2026

ARS

ARS

Im Fernsehen läuft die Begegnung auf den Sendern Sky Sport Premier League oder Sky Sport Top Event. Wer das Spiel lieber flexibel im Netz streamen möchte, kann auf die digitalen Angebote von Sky Go oder WOW zurückgreifen. Ein bezahltes Abonnement ist für sämtliche Optionen zwingend erforderlich.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen

Eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen ist komplett ausgeschlossen. Da DAZN keinerlei Übertragungsrechte für diese Partie besitzt, wird dort auch kein Livestream zur Verfügung gestellt.

Event

Plattformen & Details

Live-Übertragung im Fernsehen

Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

Offizielle Livestreams im Netz

Sky Go (für Abo-Kunden) und WOW (Streaming-Dienst)

Abonnement & Kosten

Kostenpflichtiges Abonnement für alle Varianten notwendig

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Arsenal heute live im TV und Livestream sehen - Die Informationen zur Übertragung bei Sky

Für die Übertragungen der englischen Spitzenklasse vertraut der Pay-TV-Sender auf ein eingespieltes und spezialisiertes Redaktionsteam. Am Mikrofon begleiten Euch etablierte Stimmen wie Toni Tomic, Joachim Hebel, Uli Hebel, Florian Schmidt-Sommerfeld oder Jonas Friedrich durch das Spielgeschehen.

Unterstützt werden sie von namhaften Fachleuten: Die Ex-Profis Thomas Hitzlsperger, Rene Adler und Rachel Rinast bringen ihre fundierte Praxiserfahrung und tiefgehende Analysen in die Sendung ein.

Das Vorprogramm zum mit Spannung erwarteten Kracher zwischen Liverpool und Arsenal startet am heutigen Nachmittag um 17:00 Uhr – exakt eine halbe Stunde vor dem offiziellen Anpfiff an der traditionsreichen Anfield Road.

Bereich

Details & Besetzung

Kommentatoren der Premier League

u.a. Toni Tomic, Joachim Hebel, Uli Hebel, Florian Schmidt-Sommerfeld und Jonas Friedrich

Experten der Premier League

Thomas Hitzlsperger, Rene Adler und Rachel Rinast

Sendedaten zu Liverpool gegen Arsenal

Start der Vorberichte um 17:00 Uhr (Anpfiff um 17:30 Uhr an der Anfield Road)

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Arsenal heute live im TV und Livestream sehen - Überblick über die PL-Tabelle vor Spieltag 9

Platz

Mannschaft

Punkte

1

Manchester City

21

2

FC Arsenal

21

3

Brighton & Hove Albion

16

4

FC Liverpool

15

5

FC Chelsea

13

6

FC Brentford

11

7

Leeds United

11

8

Newcastle United

11

9

Aston Villa

11

10

Hull City

10

11

FC Everton

10

12

Ipswich Town

10

13

AFC Bournemouth

9

14

Tottenham Hotspur

9

15

FC Fulham

8

16

Manchester United

7

17

Crystal Palace

7

18

Nottingham Forest

6

19

Coventry City

6

20

AFC Sunderland

5

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen