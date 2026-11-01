In der Premier League wartet ein echter Kracher im Rennen um die Königsklasse: Der FC Liverpool empfängt den FC Arsenal zum richtungsweisenden Topspiel. Die Ausgangslage verspricht dabei enorme Spannung, denn mit aktuell 15 Punkten aus acht Begegnungen rangiert der LFC sechs Zähler hinter den Londonern und will mit einem Heimsieg den Anschluss an die absolute Spitze wiederherstellen.

Beide Mannschaften strotzen zudem vor Selbstvertrauen, nachdem sie am vergangenen 8. Spieltag jeweils einen souveränen 2:0-Heimsieg bejubeln durften – während die Reds das Überraschungsteam aus Brighton in die Schranken wiesen, hielten die Gunners die Mannschaft von Everton erfolgreich auf Distanz.

Am heutigen Sonntag um 17:30 Uhr steht somit der packende Kracher zwischen Liverpool und Arsenal auf dem Programm. Dank GOAL seid Ihr bestens darüber informiert, auf welchem Sender das Topspiel live im TV und im Livestream ausgestrahlt wird.

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Arsenal heute live im TV und Livestream sehen

Die englische Eliteklasse bleibt auch in dieser Saison fest in der Hand von Sky. Das bedeutet gleichzeitig, dass der mit Spannung erwartete Gipfel zwischen Liverpool und Arsenal ausschließlich bei diesem Pay-TV-Anbieter zu sehen ist.

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Im Fernsehen läuft die Begegnung auf den Sendern Sky Sport Premier League oder Sky Sport Top Event. Wer das Spiel lieber flexibel im Netz streamen möchte, kann auf die digitalen Angebote von Sky Go oder WOW zurückgreifen. Ein bezahltes Abonnement ist für sämtliche Optionen zwingend erforderlich.

Eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen ist komplett ausgeschlossen. Da DAZN keinerlei Übertragungsrechte für diese Partie besitzt, wird dort auch kein Livestream zur Verfügung gestellt.

Event Plattformen & Details Live-Übertragung im Fernsehen Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event Offizielle Livestreams im Netz Sky Go (für Abo-Kunden) und WOW (Streaming-Dienst) Abonnement & Kosten Kostenpflichtiges Abonnement für alle Varianten notwendig

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Arsenal heute live im TV und Livestream sehen - Die Informationen zur Übertragung bei Sky

Für die Übertragungen der englischen Spitzenklasse vertraut der Pay-TV-Sender auf ein eingespieltes und spezialisiertes Redaktionsteam. Am Mikrofon begleiten Euch etablierte Stimmen wie Toni Tomic, Joachim Hebel, Uli Hebel, Florian Schmidt-Sommerfeld oder Jonas Friedrich durch das Spielgeschehen.

Unterstützt werden sie von namhaften Fachleuten: Die Ex-Profis Thomas Hitzlsperger, Rene Adler und Rachel Rinast bringen ihre fundierte Praxiserfahrung und tiefgehende Analysen in die Sendung ein.

Das Vorprogramm zum mit Spannung erwarteten Kracher zwischen Liverpool und Arsenal startet am heutigen Nachmittag um 17:00 Uhr – exakt eine halbe Stunde vor dem offiziellen Anpfiff an der traditionsreichen Anfield Road.

Bereich Details & Besetzung Kommentatoren der Premier League u.a. Toni Tomic, Joachim Hebel, Uli Hebel, Florian Schmidt-Sommerfeld und Jonas Friedrich Experten der Premier League Thomas Hitzlsperger, Rene Adler und Rachel Rinast Sendedaten zu Liverpool gegen Arsenal Start der Vorberichte um 17:00 Uhr (Anpfiff um 17:30 Uhr an der Anfield Road)

Sky oder DAZN für Fußball in der Premier League? FC Liverpool vs. Arsenal heute live im TV und Livestream sehen - Überblick über die PL-Tabelle vor Spieltag 9