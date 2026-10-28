Im Carabao Cup geht diese Woche das Achtelfinale über die Bühne. Am Mittwoch (28. Oktober) empfängt der FC Liverpool den FC Chelsea zum klangvollsten Duell dieser Runde an der Anfield Road, der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.
Wo wird Liverpool vs. Chelsea heute live im TV und Livestream übertragen? Bei Sky wie aus der Premier League gewohnt? Oder ist der Carabao Cup bei DAZN zuhause? GOAL klärt jetzt auf.
Sky oder DAZN für Fußball im Carabao Cup? FC Liverpool vs. Chelsea heute live im TV und Livestream sehen
Sky oder DAZN für FC Liverpool vs. FC Chelsea heute? Die Antwort lautet: Sky. Der Pay-TV-Sender ist im Besitz der deutschen Übertragungsrechte für den Carabao Cup.
Um die Partie live bei Sky oder via Stream bei WOW respektive SkyGo sehen zu können, benötigt Ihr jeweils ein kostenpflichtiges Abo. Eine kostenlose Übertragung von Liverpool gegen Chelsea gibt es nicht.
Einschalten müsst Ihr heute ab 20.50 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Premier League. Dort seht Ihr nach kurzen Vorberichten dann ab 21 Uhr das Duell zwischen Liverpool und Chelsea live und in voller Länge.
Sky oder DAZN für Fußball im Carabao Cup? FC Liverpool vs. Chelsea heute live im TV und Livestream sehen - Die Übertragung in der Übersicht
Spiel
FC Liverpool vs. FC Chelsea
Übertragung live im TV
Sky
Übertragung im Livestream
WOW, SkyGo
Wettbewerb
Carabao Cup, Achtelfinale
Datum
Mittwoch, 28. Oktober 2026
Anstoß
21 Uhr
Spielort
Anfield Stadium, Liverpool
Sky oder DAZN für Fußball im Carabao Cup? FC Liverpool vs. Chelsea heute live im TV und Livestream sehen - Die letzten fünf Duelle
Datum
Spiel
Wettbewerb
Ergebnis
25. Februar 2024
FC Chelsea vs. FC Liverpool
Carabao Cup, Finale
0:1 n.V.
20. Oktober 2024
FC Liverpool vs. FC Chelsea
Premier League
2:1
4. Mai 2025
FC Chelsea vs. FC Liverpool
Premier League
3:1
4. Oktober 2025
FC Chelsea vs. FC Liverpool
Premier League
2:1
9. Mai 2026
FC Liverpool vs. FC Chelsea
Premier League
1:1