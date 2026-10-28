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Oliver Maywurm

Sky oder DAZN für Fußball im Carabao Cup? FC Liverpool vs. Chelsea heute live im TV und Livestream sehen

England EFL Cup
Liverpool - FC Chelsea
Liverpool
FC Chelsea

Wo kann man Liverpool gegen Chelsea heute live sehen? Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Krachers live im TV und Livestream.

Im Carabao Cup geht diese Woche das Achtelfinale über die Bühne. Am Mittwoch (28. Oktober) empfängt der FC Liverpool den FC Chelsea zum klangvollsten Duell dieser Runde an der Anfield Road, der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen

Wo wird Liverpool vs. Chelsea heute live im TV und Livestream übertragen? Bei Sky wie aus der Premier League gewohnt? Oder ist der Carabao Cup bei DAZN zuhause? GOAL klärt jetzt auf.

Sky oder DAZN für Fußball im Carabao Cup? FC Liverpool vs. Chelsea heute live im TV und Livestream sehen

Sky oder DAZN für FC Liverpool vs. FC Chelsea heute? Die Antwort lautet: Sky. Der Pay-TV-Sender ist im Besitz der deutschen Übertragungsrechte für den Carabao Cup.

Um die Partie live bei Sky oder via Stream bei WOW respektive SkyGo sehen zu können, benötigt Ihr jeweils ein kostenpflichtiges Abo. Eine kostenlose Übertragung von Liverpool gegen Chelsea gibt es nicht.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Einschalten müsst Ihr heute ab 20.50 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Premier League. Dort seht Ihr nach kurzen Vorberichten dann ab 21 Uhr das Duell zwischen Liverpool und Chelsea live und in voller Länge.

Sky oder DAZN für Fußball im Carabao Cup? FC Liverpool vs. Chelsea heute live im TV und Livestream sehen - Die Übertragung in der Übersicht

Spiel

FC Liverpool vs. FC Chelsea

Übertragung live im TV

Sky

Übertragung im Livestream

WOW, SkyGo

Wettbewerb

Carabao Cup, Achtelfinale

Datum

Mittwoch, 28. Oktober 2026

Anstoß

21 Uhr

Spielort

Anfield Stadium, Liverpool

Sky oder DAZN für Fußball im Carabao Cup? FC Liverpool vs. Chelsea heute live im TV und Livestream sehen - Die letzten fünf Duelle

Datum

Spiel

Wettbewerb

Ergebnis

25. Februar 2024

FC Chelsea vs. FC Liverpool

Carabao Cup, Finale

0:1 n.V.

20. Oktober 2024

FC Liverpool vs. FC Chelsea

Premier League

2:1

4. Mai 2025

FC Chelsea vs. FC Liverpool

Premier League

3:1

4. Oktober 2025

FC Chelsea vs. FC Liverpool

Premier League

2:1

9. Mai 2026

FC Liverpool vs. FC Chelsea

Premier League

1:1

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