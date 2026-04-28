Sky oder DAZN für FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim heute live: Wer zeigt / überträgt den FCB live im Free TV und Live Stream?

Bayern München empfängt den 1. FC Heidenheim in der Bundesliga in der Allianz Arena in München. Der Tabellenführer trifft auf den Tabellenletzten – ein Aufeinandertreffen, das auf dem Papier klarer kaum sein könnte.

Vincent Kompany hat die Bayern in eine Form gebracht, die Europas Fußball aufhorchen lässt. Fünf Siege in Folge, darunter ein 4:3-Erfolg über Real Madrid in der Champions League, unterstreichen die Qualität des Kaders. Die Münchner haben in diesen fünf Partien 18 Tore erzielt.

Harry Kane ist das Herzstück dieser Mannschaft. Der englische Stürmer befindet sich auf dem Niveau eines Weltklassestürmers und treibt Bayern in einem entscheidenden Saisonabschnitt voran – in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League.

Heidenheim kämpft derweil gegen den Abstieg. Die Gäste kommen mit einer gemischten Formserie nach München und müssen auf mehrere verletzte Spieler verzichten. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz macht die Aufgabe in der Allianz Arena noch schwerer.

Dennoch hat Heidenheim zuletzt gezeigt, dass sie Punkte holen können. Ein 2:0 gegen St. Pauli und ein 3:3 gegen Bayer Leverkusen belegen, dass die Mannschaft von Frank Schmidt nicht kampflos aufgibt.

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Das Spiel zwischen Bayern München und dem 1. FC Heidenheim beginnt am 02.05.2026 um 15:30 Uhr.

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Die Partie Bayern München gegen FC Heidenheim wird live im deutschen Fernsehen und per Livestream übertragen. Die TV- und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

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Anstoßzeit Bayern München gegen FC Heidenheim

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern München vs FC Heidenheim: Aufstellungen

Zu Bayern München liegen aktuell keine bestätigten Informationen zu Verletzungen, Sperren oder einem voraussichtlichen Aufgebot vor. Weitere Details werden näher am Anstoß ergänzt.

Beim FC Heidenheim fallen gleich fünf Spieler verletzungsbedingt aus: S. Conteh, B. Gimber, M. Kaufmann, M. Honsak und L. Paqarada stehen Frank Schmidt nicht zur Verfügung. Suspendierungen gibt es keine. Ein voraussichtliches Aufgebot wurde nicht bekanntgegeben.

Form

Bayern München präsentiert sich in bestechender Verfassung: Fünf Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, 18 erzielte Tore bei sieben Gegentoren. Zuletzt gewannen die Münchner auswärts bei Mainz 05 mit 4:3. Zuvor schlug das Team von Vincent Kompany Bayer Leverkusen im DFB-Pokal mit 2:0 und VfB Stuttgart in der Bundesliga mit 4:2. Auch in der Champions League ließ Bayern aufhorchen: ein 4:3-Erfolg über Real Madrid im Viertelfinale.

Heidenheim kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Bundesliga-Partien nach München. Das jüngste Spiel gewannen die Gäste 2:0 gegen St. Pauli. Zuvor holten sie ein 3:3 gegen Bayer Leverkusen und ein 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach, verloren aber 1:2 gegen SC Freiburg. Insgesamt erzielte Heidenheim in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte acht.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 21. Dezember 2025 in der Bundesliga statt: Heidenheim verlor zu Hause gegen Bayern mit 0:4. Auch das Rückspiel der Vorsaison am 19. April 2025 endete mit demselben Ergebnis – ebenfalls 0:4 für Bayern in Heidenheim. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Bayern viermal, Heidenheim einmal – beim 3:2-Heimsieg am 6. April 2024. Bayern erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt 18 Tore, Heidenheim fünf.





Bayern München vs FC Heidenheim: Die Tabellen





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