Die Allianz Arena wird am Freitagabend zum Schauplatz des Bundesliga-Duells zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln. Während die Gastgeber vor heimischer Kulisse den nächsten Dreier anpeilen, wollen die Rheinländer dem Rekordmeister Paroli bieten. Die Begegnung des 10. Spieltags wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

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Doch wer kümmert sich um die Übertragung der Partie im TV und Livestream? Bei GOAL erfahrt Ihr es.

Sky oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Köln in der Bundesliga

Wer das Kräftemessen zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln nicht verpassen möchte, muss auf einen Bezahlsender zurückgreifen. Die Übertragung des Freitagabendspiels liegt exklusiv bei Sky. Eine kostenlose Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen ist nicht vorgesehen.

Auch online gibt es keine kostenfreie Alternative. Sowohl über SkyGo als auch via WOW lässt sich die Begegnung im Livestream verfolgen, allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Zugang. Im klassischen TV ist Sky Sport Bundesliga die richtige Anlaufstelle. Der Sender meldet sich bereits ab 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung live aus München. Durch die Partie führen anschließend die Kommentatoren Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld.

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Sky oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Köln in der Bundesliga - Wichtigste Infos

Begegnung FC Bayern München vs. 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga Spieltag 10 Datum 20. November 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München TV Sky Livestream SkyGo, WOW

Sky oder DAZN für FC Bayern München heute live? Übertragung von FCB vs. Köln in der Bundesliga - Die Tabelle vor dem 10. Spieltag