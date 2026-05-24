Sky oder DAZN für das Saisonfinale der Premier League? Manchester City vs. Aston Villa heute im Live Stream und TV sehen

Im Etihad Stadium empfängt Manchester City am letzten Premier-League-Spieltag Aston Villa. Für beide Klubs geht es um nicht mehr viel. City musste die Meisterschaft unter der Woche abschreiben, Villa will Platz vier verteidigen, wäre aber auch als Fünfter in der Champions League.

Für Pep Guardiola ist es ein Abschiedsspiel. Der Katalane verlässt Manchester City nach dieser Saison – ein Kapitel geht zu Ende, das den englischen Fußball nachhaltig geprägt hat.

City reist als Tabellenzweiter in diesen letzten Spieltag. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen trotz einiger Ausrutscher Stabilität bewiesen – darunter ein FA-Cup-Sieg gegen Chelsea und ein deutliches 3:0 gegen Crystal Palace in der Liga.

Aston Villa hingegen kommt in beeindruckender Form nach Manchester. Unai Emerys Mannschaft schlug zuletzt Liverpool mit 4:2 in der Premier League und bezwang SC Freiburg in der Europa League mit 3:0 – ein Ergebnis, das die Ambitionen des Klubs auf europäischer Bühne unterstreicht.

Bernardo Silva steht vor seinem letzten Einsatz im City-Trikot. Der Kapitän verlässt den Klub am Saisonende – sein Abgang markiert einen weiteren Einschnitt in einer Mannschaft, die sich im Umbruch befindet.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet weiter unten alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Manchester City und Aston Villa beginnt am 24.05.2026, 17:00.

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Das Spiel zwischen Manchester City und Aston Villa ist in Deutschland über Sky live im TV abrufbar. Den Live-Stream gibt es direkt über den Anbieter, hier benötigt Ihr Zugriff auf WOW oder SkyGo.

Anstoßzeit Manchester City gegen Aston Villa

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Manchester City vs. Aston Villa: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 44 B. Kamara

Form

Manchester City kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: drei Siege, zwei Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Bournemouth in der Premier League – ein Remis, das Arsenal zur Meisterschaft verhalf. Davor gelangen City ein 3:0 gegen Crystal Palace und ein 3:0 gegen Brentford, was die Treffsicherheit der Mannschaft in der Schlussphase der Saison unterstreicht. Insgesamt erzielte City in diesen fünf Partien zehn Tore, kassierte aber auch sechs – darunter ein turbulentes 3:3 gegen Everton.

Aston Villa präsentiert sich derzeit in starker Verfassung: drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das 4:2 gegen Liverpool war das bislang stärkste Ergebnis dieser Serie, ergänzt durch ein 4:0 gegen Nottingham Forest in der Europa League. Lediglich ein 2:2 bei Burnley und eine 1:2-Niederlage gegen Tottenham trüben die Bilanz. Über die fünf Spiele hinweg traf Villa 13-mal und ließ dabei acht Gegentreffer zu.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Klubs fand im Oktober 2025 statt: Aston Villa gewann damals zu Hause mit 1:0 gegen City. Betrachtet man die letzten fünf direkten Duelle in der Premier League, ergibt sich ein ausgeglichenes Bild – Villa gewann dreimal, City zweimal. Besonders auffällig: Villa holte in zwei der letzten drei Heimspiele gegen City jeweils einen 1:0-Sieg, während City im April 2024 zuhause mit 4:1 deutlich die Oberhand behielt.





Manchester City vs. Aston Villa: Die Tabellen

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