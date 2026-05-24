Am letzten Spieltag der Premier League empfängt der FC Liverpool Brentford in Anfield. Für Arne Slots Mannschaft ist es ein Abschluss einer durchwachsenen Saison, die weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist.

Liverpool geht mit erheblichem Gesprächsstoff in dieses Spiel. Mohamed Salah hat zuletzt öffentlich Kritik an Trainer Slot und dem Spielstil der Reds geäußert, und mit Andy Robertson verabschiedet sich nach neun Jahren einer der prägendsten Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte von Anfield. Die Stimmung rund um den Klub ist aufgeladen.

Auch personell ist die Lage angespannt. Mit Alisson Becker, Conor Bradley und Wataru Endo fehlen gleich mehrere Stammspieler verletzungsbedingt. Dazu kommt, dass Alexander Isak, der im Sommer für eine Rekordsumme verpflichtet wurde, eine enttäuschende Debütsaison hinter sich hat und ebenfalls nicht zur Verfügung steht.

Brentford reist mit Trainer Keith Andrews nach Merseyside. Die Bees haben in dieser Saison gezeigt, dass sie auch gegen die großen Klubs der Liga unbequem sein können, und werden den Gastgebern keinen leichten Abschluss gönnen.

Die Gäste aus West London müssen allerdings auf Rico Henry, Antoni Milambo und Fabio Carvalho verzichten. Trotz dieser Ausfälle hat Brentford in den vergangenen Wochen bewiesen, dass sie als Kollektiv funktionieren.

Die Partie steht für beide Klubs am Ende einer langen Saison – Liverpool kämpft um Wiedergutmachung vor eigenem Publikum, Brentford um einen respektablen Abschluss. Alle Infos zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.

Das Spiel zwischen Liverpool und Brentford beginnt am 24.05.2026, 17:00.

Sky oder DAZN für das Saisonfinale der Premier League? FC Liverpool vs. Brentford heute im Live Stream und TV sehen





Das Spiel Liverpool gegen Brentford wird in Deutschland live bei Sky übertragen. Mit WOW und SkyGo könnt Ihr zudem im Live Stream dabei sein. Nachfolgend findet ihr alle TV- und Livestream-Optionen im Überblick.

Anstoßzeit Liverpool gegen Brentford

Liverpool vs. Brentford: Aufstellungen

Form

Liverpool kommt mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Aus den vergangenen fünf Partien holten die Reds zwei Siege, ein Unentschieden und kassierten zwei Niederlagen. Zuletzt verloren sie zuhause mit 2:4 gegen Aston Villa, nachdem zuvor auch Manchester United mit 3:2 gewann. Immerhin: Gegen Crystal Palace und Everton gelangen Siege. Insgesamt erzielte Liverpool in diesen fünf Spielen zehn Tore, kassierte aber neun – eine Bilanz, die die Anfälligkeit der Defensive in dieser Saison widerspiegelt.

Brentford präsentiert sich stabiler, ohne zu glänzen. Aus fünf Spielen holten die Bees einen Sieg, zwei Unentschieden und erlitten zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Crystal Palace. Positiv sticht der 3:0-Erfolg bei West Ham heraus. Brentford erzielte in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte sieben – eine solide, wenn auch nicht makellose Bilanz.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs endete im Oktober 2025 mit einem 3:2-Sieg für Brentford im eigenen Stadion – ein Ergebnis, das zeigt, dass die Bees Liverpool durchaus schlagen können. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Liverpool die Serie mit drei Siegen gegenüber einem Brentford-Erfolg bei einem Unentschieden. Liverpool erzielte in diesen Partien insgesamt 13 Tore, Brentford sieben. Die Begegnungen verliefen selten ruhig, und auch diesmal ist ein offenes Spiel zu erwarten.





Liverpool vs. Brentford: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.