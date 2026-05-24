Sky oder DAZN für das Saisonfinale der Premier League? FC Arsenal bei Crystal Palace heute im Live Stream und TV sehen

Der frischgebackene Premier-League-Meister Arsenal reist zum Saisonabschluss in den Selhurst Park, wo Crystal Palace als Gastgeber wartet. Für die Gunners ist es das letzte Pflichtspiel in der Liga vor dem Champions-League-Finale – ein Abend, der trotz aller Feierlichkeiten der vergangenen Tage nicht ohne Ernsthaftigkeit über die Bühne gehen dürfte.

Mikel Arteta hat in dieser Woche bereits für Schlagzeilen gesorgt: Der Arsenal-Coach erfuhr vom Titelgewinn seines Teams beim Familien-Grillabend im eigenen Garten, während seine Spieler in London Colney das entscheidende Remis von Manchester City gegen Bournemouth verfolgten. Die Meisterschaft ist gesichert, doch Arteta wird auch gegen Palace auf Professionalität bestehen.

Crystal Palace hingegen kämpft mit einer anderen Realität. Oliver Glasners Mannschaft steht auf einem der unteren Tabellenplätze und hat die jüngsten Wochen in wechselhafter Verfassung erlebt. Dazu kommt der Blick auf das bevorstehende Conference-League-Finale, das die Eagles ebenfalls beschäftigt.

Die Personallage bei Palace gibt zusätzlich Anlass zur Sorge. Chris Richards zog sich zuletzt eine Knöchelverletzung zu und ist fraglich – ein Rückschlag nicht nur für den Klub, sondern auch mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft für den US-amerikanischen Verteidiger.

Bei Arsenal kehrt derweil Mikel Merino nach monatelanger Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurück. Der spanische Mittelfeldspieler stand seit Februar nicht mehr auf dem Platz – seine Rückkehr kommt für Arteta zum denkbar günstigsten Zeitpunkt, auch wenn das Finale in der Champions League das größere Ziel bleibt.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zum Übertragungsangebot.

Das Spiel zwischen Crystal Palace und FC Arsenal beginnt am 24.05.2026, 17:00.

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Anstoßzeit Crystal Palace gegen FC Arsenal

Premier League - Premier League Selhurst Park

Crystal Palace vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Form

Crystal Palace kommt mit gemischten Ergebnissen in dieses Spiel. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holten die Eagles einen Sieg, zwei Unentschieden und kassierten zwei Niederlagen. Zuletzt trennten sie sich 2:2 von Brentford, nachdem sie zuvor mit 0:3 gegen Manchester City verloren hatten. Auch gegen Bournemouth setzte es ein 0:3 – Palace hat in dieser Phase insgesamt neun Gegentore in der Liga hinnehmen müssen.

Arsenal präsentiert sich in einer völlig anderen Verfassung. Die Gunners haben vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter das entscheidende 1:0 gegen Atlético Madrid in der Champions League sowie ein souveränes 3:0 gegen Fulham in der Liga. Einzig ein 1:1 gegen Atlético im Hinspiel trübte die makellose Serie. Fünf Siege in vier Spielen, kein einziges Gegentor in den letzten beiden Ligapartien – Artetas Mannschaft reist in Bestform in den Selhurst Park.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs endete 1:0 für Arsenal im Emirates Stadium in der Premier League im Oktober 2025. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, dominieren die Gunners die Serie deutlich: Drei Siege für Arsenal stehen einem Unentschieden gegenüber, Palace konnte keines dieser Spiele für sich entscheiden. Besonders einprägsam war das 5:1 im Dezember 2024 im Selhurst Park – ein Ergebnis, das den Kräfteverhältnissen zwischen beiden Mannschaften in dieser Phase Ausdruck verleiht.





Crystal Palace vs. FC Arsenal: Die Tabellen

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