Sky oder DAZN für das Saisonfinale der Bundesliga? FC Bayern München vs. Köln heute live im TV und Live Stream sehen

Bayern München empfängt den 1. FC Köln in der Allianz Arena zum Bundesliga-Duell. Der Meister trifft auf einen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel, der sich in dieser Saison schwer getan hat, Punkte zu sammeln.

Bei den Münchnern läuft die Saison auf mehreren Fronten gleichzeitig. In der Champions League lieferten sie sich zuletzt ein spektakuläres Duell mit Paris Saint-Germain, das mit einem 1:1 endete und die Intensität der europäischen Belastung verdeutlichte. Im Ligabetrieb zeigte Bayern zuletzt eine gemischte Bilanz mit Siegen, aber auch unerwarteten Punktverlusten.

Harry Kane bleibt das Herzstück des Münchner Angriffs. Der englische Stürmer steht im Fokus, wenn es darum geht, die Offensive der Gastgeber anzuführen – und sein Name hat in dieser Saison für Schlagzeilen gesorgt, die weit über die Bundesliga hinausreichen.

Köln reist mit einer durchwachsenen Formkurve an. Die Rheinländer haben in den vergangenen Wochen kaum Konstanz gezeigt und stehen unter Druck, in den verbleibenden Spielen noch Punkte zu sichern.

Die Auswärtsbilanz der Kölner in München ist historisch gesehen mager. Der Gast wird alles daran setzen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten – doch die Aufgabe in der Allianz Arena zählt zu den schwersten in der Liga.

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Das Spiel zwischen Bayern München und 1. FC Köln beginnt am 16.05.2026, 15:30.

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Das Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und 1. FC Köln wird live bei DAZN (Konferenz) und Sky (Einzelspiel) übertragen. Die TV- und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

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Anstoßzeit Bayern München gegen 1. FC Köln

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

Bayern München vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

Bei Bayern München fehlen W. Mike, D. Santos, Serge Gnabry, C. Kiala und L. Klanac verletzungsbedingt. Suspendierungen gibt es keine. Als voraussichtliche Aufstellung der Gastgeber gilt folgende Elf: J. Urbig; T. Bischof, M. Kim, J. Stanisic, H. Ito; L. Goretzka, J. Kimmich; M. Olise, J. Musiala; N. Jackson, H. Kane.

Auf Seiten des 1. FC Köln fallen F. Schenten, M. El Mala, Timo Hübers, J. Simpson-Pusey und L. Kilian verletzt aus. Die projizierte Startelf der Gäste lautet: Marvin Schwäbe; K. Hansen, Cenk Özkacar, J. Schmied, S. Sebulonsen; I. Bergmann Johannesson, J. Kaminski, Tom Krauß; L. Maina, S. El Mala, Marius Bülter. Aktuelle Änderungen werden näher am Anstoß ergänzt.

Form

Bayern München kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewannen die Münchner auswärts gegen VfL Wolfsburg mit 1:0, davor trennten sie sich in der Champions League von Paris Saint-Germain 1:1. Weniger souverän war das 3:3 gegen FC Heidenheim, das zeigt, dass die Defensive der Gastgeber durchaus anfällig sein kann. Insgesamt erzielten Bayern in diesen fünf Spielen 13 Tore, kassierten aber auch zehn.

Der 1. FC Köln konnte aus den jüngsten fünf Ligaspielen nur einen Sieg holen. Das 3:1 gegen Werder Bremen war ein Lichtblick, doch seitdem gab es zwei Niederlagen und zwei Unentschieden – zuletzt ein 1:3 gegen FC Heidenheim. Köln erzielte in diesem Zeitraum acht Tore, ließ aber neun zu. Eine stabile Defensivleistung sieht anders aus.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams fand im Januar 2026 in Köln statt und endete mit einem klaren 3:1 für Bayern München. Auch im DFB-Pokal im Oktober 2025 setzten sich die Münchner deutlich mit 4:1 durch. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, hat Bayern alle fünf Partien gewonnen – ein Muster, das den Charakter dieser Paarung klar beschreibt. Köln wartet in dieser Serie noch auf einen Punktgewinn gegen den Rekordmeister.





Bayern München vs. 1. FC Köln: Die Tabellen

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